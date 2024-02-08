 习近平和普京通话： “反对外部势力干涉内政” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.02.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

习近平和普京通话： “反对外部势力干涉内政”

习近平和普京通话“互致新春问候”。习近平表示，中俄“双方要密切战略协作”，“坚决反对外部势力干涉内政”。

普京和习近平2023年10月在北京一带一路论坛上互动

普京和习近平2023年10月在北京一带一路论坛上互动

（德国之声中文网）中国国家主席习近平周四（2月8日）告诉俄罗斯总统普京，中俄两国应该“坚决反对外部势力干涉内政”。中国官媒报道称，两国领导人通过电话“互致新春问候”。

中国和俄罗斯是坚定的盟友。即便在许多国家因俄罗斯入侵邻国乌克兰而对其实施制裁之后，两国关系仍然继续加强。双方保持了稳定的高层互访和对话，2023年两国间的贸易达到了历史新高。

中国官媒报道说，在周四的通话中，习近平表示，“双方要密切战略协作，捍卫各自国家主权、安全、发展利益，坚决反对外部势力干涉内政”。

  • Die Stadt Heihe an der chinesisch-russischen Grenze

    2023年中俄关系：没有最高只有更高？

    中俄关系“历史最好时期”

    2023年初，一位女性在黑龙江省黑河市直播，隔河相望的就是俄罗斯城市布拉戈维申斯克（海兰泡）。中俄在历史上有过“严寒”的时期，如今两国关系却相当热络。中国外交部网站称，当前，中俄关系处于历史最好时期。

  • China Peking | Gipfeltreffen Seidenstraße | Putin und Xi

    2023年中俄关系：没有最高只有更高？

    一带一路见“老朋友”

    自2022年2月入侵乌克兰以来，俄罗斯备受国际孤立。然而，2023年10月，普京却作为贵宾在北京受到迎接，出席受到争议的中国“一带一路”项目峰会。习近平在会晤中称普京为“老朋友”。2018年向普京授勋时，他还曾称普京是他“最好的知心朋友”。

  • China I Heihe Area of China (Heilongjiang) Pilot-Freihandelszone

    2023年中俄关系：没有最高只有更高？

    双边贸易2000亿美元

    习近平2023年12月20日会晤俄罗斯总理时表示，今年1-11月，双边贸易已提前实现年2000亿美元的目标——这是原定2024年的目标。中国对俄出口实现50%以上的增长。图为以促进中俄边境贸易为宗旨的黑龙江自贸区黑河片区。

  • China I Great Wall Motor exportiert nach Russland

    2023年中俄关系：没有最高只有更高？

    对俄汽车出口迅猛

    中国的数字显示，特别是对俄汽车出口增长迅猛。中国四个品牌汽车进入俄罗斯市场前五名。中国媒体报道称，从2022年初到如今，中国品牌汽车在俄罗斯市场的占有率不断攀升，如今已占据半壁江山。图为向俄罗斯出口的长城汽车。

  • Russland I Kovykta-Gaskondensatfeld und Power of Siberia-Pipeline-Abschnitt

    2023年中俄关系：没有最高只有更高？

    能源供应增加

    俄罗斯是中国第一大能源进口国。去年底，“西伯利亚力量”管道全线贯通。如今，双方正在讨论建设“西伯利亚力量2号”管线。中国媒体报道称，俄气公司表示，今年前三季度，对华天然气供应量同比增长46.6％。图为俄东部的科维克塔天然气田。

  • Chian I Export von schweren Lastkraftwagen aus chinesischer Produktion

    2023年中俄关系：没有最高只有更高？

    军民两用

    欧美对于中国一些企业向俄罗斯出口军民两用物资提出批评。西方媒体报道称，中国向俄罗斯提供芯片，以及可用于军民两用的无人机和卡车。中国外交部表示，一向谨慎对待军品出口，一贯依法管制两用物资。中国的商务数据显示，对俄出口最多的是机电及电子消费品，占比高达40%。图为烟台港向俄罗斯扎鲁比诺港运送的重型卡车。

  • Russland und China beenden gemeinsame Marineübungen im Japanischen Meer

    2023年中俄关系：没有最高只有更高？

    加强军事关系

    除经贸外，两国也承诺加强军事关系。不过专家认为，俄中之间并不会成为北约那样的军事联盟，尽管俄罗斯拥有某些军事科技，中国仍然感兴趣，而中国在芯片领域无疑拥有俄罗斯所需要和进口的技术。今年7月，中俄在日本海举行两国最大规模的联合军演。图为中国战舰在演习后在海参崴休整。

  • Russland Präsident Xi und Putin

    2023年中俄关系：没有最高只有更高？

    2024年：中俄建交75周年

    2022年2月普京访华时，中俄发表联合声明称，“两国友好没有止境，合作没有禁区”。中国迄今未谴责俄罗斯对乌克兰的侵略。但分析认为，中俄之间更多是现实主义、特别是纯粹的利益关系；这是一种依赖性的关系，而不是友谊。


 

“俄中关系达到前所未有的高水平”

俄罗斯官媒报道说，普京告诉习近平，“俄中关系达到前所未有的高水平”。中国因其在俄罗斯发动的这场战争上的立场受到乌克兰盟友的批评，中国坚持称其在此问题上保持中立

中国自身也因诸多棘手问题受到国际社会的批评，特别是美国指责其针对民主台湾越来越好战的行为。中国声称台湾是其领土。

俄罗斯官媒报道说，在讨论亚太地区局势时，普京对习近平表示，“俄方坚定恪守一个中国原则，反对任何在台湾问题上挑衅中国的危险行为”。

中国官媒报道说，习近平对普京说：“我们一起经受了诸多风浪考验。展望未来，中俄关系面临新的发展机遇。” 

（法新社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

China's President Xi Jinping listens to US President Joe Biden during the leaders retreat at the Asia-Pacific Economic Cooperative summit in San Francisco, California, United States on November 17, 2023. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

客座评论：从反美、反西方到做“红海危机”的旁观者 22.12.2023

政治学者张俊华认为，以意识形态为主导的北京外交已经失去了以往邓小平时期曾有过的弹性和实用主义的特点。 随着时间的推移，习近平从乌克兰战争前到现在外交的走向，已经显得十分明显。 它能用十个字概括起来：联俄，拉南方，反美、反西方。

Die US-amerikanische Flagge links und die Flagge der Volksrepublik China auf dem Dach des Kongresszentrum in Davos. Flaggen der USA und China auf dem Kongresszentrum in Davos, Schweiz. Davos Graubünden Schweiz *** The US American flag on the left and the flag of the Peoples Republic of China on the roof of the Congress Center in Davos Flags of the USA and China on the Congress Center in Davos, Switzerland Davos Graubünden Switzerland

中美关系新年新迹象？中朝、中俄友好不走样 01.01.2024

在中美正式建交45周年的日子里，两国元首互致贺信。有评论认为这预示着中美关系在新年里的良好开端。此外，中国国家领导人习近平分别与朝鲜和俄罗斯领导人互致贺电。

17/10/2023 Russian President Vladimir Putin, left, and Chinese President Xi Jinping talk during their meeting on the sidelines of the Belt and Road Forum in Beijing, China, on Tuesday, Oct. 17, 2023. (Sergey Savostyanov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

客座评论：北京的外交已走上了不归之路 26.01.2024

中国政府在秦刚事件后，似乎找到了可以顶替外长的人，有外媒推测中联部部长刘建超或接任外长。不过中国的外交政策是否会因为一个新外长的出现而有变化呢？政治学者张俊华认为，习近平的外交构架已经定局，而这个架构的特点是：北京已经过了不能回头的路标。一个新的“轴心”时代已形成。

评论分析

上周六在香港的友谊赛中，梅西（左六）没有上场，而是在替补席上观看比赛

客座评论：Messi之亂為何香港人覺得心涼？

香港媒體人曾志豪分析，梅西來港踢球最後連一分鐘都沒有下場，全場黑面零笑容零互動，讓不少香港人「拍手讚好」，爲什麽呢？