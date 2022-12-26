习近平和普京将于年底前进行会谈

（德国之声中文网）俄罗斯官媒塔斯社周一（12月26日）报导，俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平将在年底前进行会谈，但没有详细说明具体时间或会谈形式。该报导援引克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）的话写道，双方将在适当时候公布细节。习近平和普京上一次见面是今年9月，双方皆出席了在乌兹别克斯坦举行的上海合作组织峰会元首会议。

前俄罗斯总统、现任安全委员会副主席梅德韦杰夫（Dmitry Medvedev）上周也在访问北京时会见了习近平。据新华社报导，习近平在会上对中俄交流表示肯定，他说：「过去10年，中俄关系经受住国际风云变幻的考验，始终健康稳定高水平发展。中俄发展新时代全面战略协作伙伴关系，是双方基于各自国情作出的长远战略选择。中方愿同俄方一道，把新时代中俄关系不断推向前进。」

中国外交部长王毅12月25日在一场外交研讨会上发表视频演说，强调中俄关系「坚如磐石」，盼能持续深化双方「睦邻友好合作」。

不与美、法领导人通话

在今年2月普京前往北京与习近平会晤时，中俄宣布了两国之间「没有上限」的伙伴关系，当时是俄罗斯入侵乌克兰的三周前。随着西方国家谴责战争并以制裁的方式打击俄罗斯的经济，与中国的伙伴关系对普京来说变得更加重要。目前，中国已正式表示支持通过外交途径解决乌克兰战争，但未曾谴责俄罗斯的入侵行为或加入西方对俄罗斯的制裁。

相较于与习近平的频繁互动，克里姆林宫表示它没有寻求与西方国家接触。克里姆林宫发言人佩斯科夫否认普京计划在未来几天与法国总统马克龙进行电话联系，也不会有对美国总统拜登的新年问候。

（综合报导）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。