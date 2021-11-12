习近平和拜登 究竟能谈些什么？

（德国之声中文网）在中国军机不断升空，中美军方不断在太平洋海域组织军事活动的背景下，台湾问题目前是中美两个大国之间摩擦碰撞的主要焦点之一，但最近也有迹象表明，在特朗普时期被彻底玩儿坏的中美关系，如今也出现一些缓和的迹象。

这不仅仅是因为有像中国富商郭文贵这样的自媒体用无法查证的信息来源表示中美双方已经不计前嫌，开始恢复诸多领域的合作。还因为在今年9月中旬，美中两国领导人时隔7个月后再次拿起话筒，一口气说了90分钟。中国官方的说法是：拜登和习近平就中美关系和双方关心的有关问题进行了坦诚、深入、广泛的战略性沟通和交流。双方一致认为两国元首就中美关系和重大国际问题深入沟通，对引领中美关系正确发展非常重要。双方同意继续通过多种方式保持经常性联系。

虽然习近平在此次对话中，婉言拒绝了拜登提出的面对面会晤的想法。但美国方面一位参加过这次通话的消息人士曾向路透社证实："习近平显然暗示，首先需要改善两国关系的语气和氛围。"

拜登和习近平之间有"红色电话"吗？

此番通话过了不久后，中国就在国庆节期间派出数量创纪录的各种战机无数次飞进台湾防空识别区。期间拜登在白宫的停机坪上回答记者有关台海安全局势的问题时表示，他和习近平对此已经有所沟通，双方同意遵守有关台湾的协议。

可是之前白宫和中南海都没有公布双方领导人再次通话的消息，这是否意味着白宫和中南海之间，其实一直保持着某种非官方的联系，就像我们在许多政治惊悚剧里面看到的那种红色的直通电话呢？

在德国图辛政治教育学院的亚太安全政治问题专家希贝尔（Saskia Hieber）女士看来，习近平和拜登直接保持非官方联系的可能性不大。更有可能的是中美两国最高领导层以下的执行机构--比如两国的国务院或者外交部保持着长期的对话关系。

狄雨霏(Didi Kirsten Tatlow):习近平觉得特昂普“很恶心”

"习近平觉得特朗普很恶心"

德国外交关系委员会(DGAP)亚洲项目的中国问题学者狄雨霏(Didi Kirsten Tatlow)也认为，拜登和习近平在幕后保持交流的可能性也不大。

狄雨霏指出，中美两国之间的紧张关系确实存在。习近平在自己家里需要面对许多挑战。这位学者判断，习近平对美国政府当下的做法甚感疑惑。"我没有理解错的话，习近平觉得特朗普是一个很恶心的人。当然，拜登不是特朗普，但我仍然不认为习近平和拜登会经常保持联系……而且在军事领域，美国军方给北京方面打电话时，北京经常不接电话"，狄雨霏向德国之声表示，这种情况已经持续许久。

正是在这样的背景下，当今中美两国领导人表示愿意进行首次视频会议，对于希贝尔教授来说，有着巨大的象征性意义。"虽然拜登领导的美国，在对华经济政策方面没有做根本性的改变，但两国领导人愿意视频会晤的消息仍然向全世界发出了重要的信号"，希贝尔表示。

在市场情绪紧张、供应链断裂、能源价格不断上涨，而且寒冬将至的环境里，中美两国都需要面对巨大的内政上的压力。美国没有放松制裁的力度。中国也没有按照承诺的那样，购买数十亿美国商品。

正相反，北京方面推出的"双循环"和"中国标准2035"政策，等于向美国宣誓，中国不会永远花费数百亿美元进口美国生产的高科技零件和芯片。"而这些，都是美国不愿意听到的"，希贝尔教授如是说。

中美关系中的摩擦点 香港民主自由进一步遭挤压 中国人大3月11日通过改革香港选举制度的决议后，美国发出尖锐批评。国务院发言人普莱斯 (Ned Price) 称这些改变是「对香港的自治丶自由和民主进程的直接攻击」。2020年6月香港国安法生效后，美国已采取取消香港特殊贸易待遇等措施。

中美关系中的摩擦点 制裁中港高官 2021年3月美中阿拉斯加会晤前夕，华盛顿宣布对包括全国人大常委会副委员长在内的24名中国内地及香港高官进行制裁，禁止金融机构与其发生业务往来。2020年8月，特朗普政府就已宣布制裁包括林郑月娥在内的10余名中港官员。12月，美政府再宣布制裁14名中国高官。

中美关系中的摩擦点 指控中国对新疆维吾尔人“种族灭绝” 美国国务卿蓬佩奥在特朗普卸任前一天，公开称中国迫害维吾尔人的作法已犯下「种族灭绝与反人类罪」。拜登的国务卿人选布林肯同意蓬佩奥的说法，强调上任後会延续相关政策。中国则否认指控，称之为“极端反华势力”的“世纪谎言”。

中美关系中的摩擦点 美国制裁涉疆中国高官 2020年7月，美国政府以涉及「重大人权侵犯」为由，制裁政治局委员、新疆党委书记陈全国等4名涉疆中国政府官员，是美国有史以来制裁过最高阶的中国官员。他们被冻结资产及禁止入境美国。中方随即「对等」制裁包括联邦参议员克鲁兹、卢比奥在内的4名美国政治人物，以及美国“国会-行政部门中国委员会”。

中美关系中的摩擦点 涉疆企业被制裁 2020年7月，美国将涉嫌侵犯新疆人权的11家中国公司列入黑名单。这些公司未经美国政府批准，不能从美国公司购买零部件。名单包括纺织业、发饰业、信息科技与基因分析公司。

中美关系中的摩擦点 南海、东海 3月16日，美国国务卿布林肯访问日本欲日方发表联合声明，谴责“中国在南中国海水域的非法诉求和非法行动”，还对北京修法允许海监船在东中国海争议岛礁周边开火表示担忧。2021年2月初，美军两艘航空母舰在南中国海进行了演习。此前一艘美国军舰穿越了台湾海峡，引起中国方面抗议。

中美关系中的摩擦点 台海安全 2021年1月下旬，中国连续两天派遣十余架军机进入台湾空域。美国新任国务卿布林肯要求中国停止运用军事、政治、经济手段向台湾施压，并呼吁中方与台湾民选代表开展"有意义的"对话。国务院发言人普莱斯强调，美方将继续帮助台湾获取足够的自卫能力。

中美关系中的摩擦点 华为与科技战 2021年3月12日，美国联邦通信委员会认定华为、中兴等五家中企对美国国家安全构成威胁。有报道称拜登政府将强化对华为的出口管制。此前特朗普政府曾积极游说各国封杀华为参与5G建设。英国、法国、澳大利亚、新西兰等多国都已决定直接禁止或间接排斥使用华为的5G设备。

中美关系中的摩擦点 贸易、人员交流 中美阿拉斯加高层会晤前，《华尔街日报》报道，中方希望拜登政府扭转特朗普任内出台的一系列针对中国的政策，包括限制美国对华为、中芯国际等中国企业的出口；对共产党员丶中国学生和国家媒体记者的签证限制；以及关闭中国驻休斯敦领事馆的决定。如果这些限制被取消或放松，中国将考虑取消自己的反制措施。



太阳升到最高点之后……

德国外交关系委员会的中国问题学者狄雨霏也同样认为，中国目前对外的各种强硬表态大都是处于稳定内政的需要。中国的民族自信也达到了历史上的高峰。对此狄雨霏评论称："大家知道，当太阳升到最高的高度时，剩下的就只有下坡路了"。

狄雨霏向德国之声指出，就算习近平和拜登届时会顺利举行视频会晤，但是双方能谈及的实际话题并不多。在贸易纠纷方面，双方都不愿意做出让步。在安全政策方面，谈话就会更加困难。中美双方在这个领域的立场也都十分明确。

中美因台海爆发冲突的可能性

可以想象，中美两国元首今年年底首次视频会晤时，也不会直接谈及在希贝尔教授看来是双方安全政策方面最大的问题--台湾问题。但她认为，虽然习近平在面对内政压力时，可能会被迫兑现他"台湾问题不能留给下一代"的承诺。但是，回想起90年代中期克林顿领导下的美国在当时的台海危机中派遣两艘航空母舰协防台湾的做法，希贝尔认为：中国方面不会重复当年的错误，低估美国出兵干涉台海冲突的决心。

而在中美是否会因为台湾问题陷入全面军事冲突的问题上，学者狄雨霏的态度则没有那么乐观。她认为"这是完全没法排除的事情"。"我们看到是两个即将碰撞的、绝然不同的两种立场。台湾不愿意和中国统一，北京则对此坚持"，任何一个军事事故，都有可能导致危机爆发。这一切在狄雨霏看来，是"一个真真切切，非常严重的问题"。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 一周之内两度军售 10月26日，华盛顿方面公布2020年内第四波对台军售案，表示美国国务院已核准将100枚鱼叉反舰飞弹出售给台湾。据台湾中央社报道，这笔军售交易总额高达23.7亿美元。鱼叉海岸防御系统（HCDS）射程在200到300公里之间，可对沿岸、港湾以及陆上目标实施打击，符合台湾近年机动、不对称战力的诉求。这是也是美国总统特朗普上任以来的第九个对台军售案。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 40余年，上百次对台军售案 美国向台湾出售武器，源于1979年美国与台北断交，转而与北京建交之后，制定的《台湾关系法》。在撤离驻台美军之后，美国开始依照该法律为台湾提供防御性军武。根据1982年时任总统罗纳德·里根建立的备忘录，美国对台提供武器之性能与数量“视中共所构成之威胁而定”。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 具有标志性意义的F16战机 在数十年的历次对台军售案当中，最为引人注目的先进武器之一莫过于美国的F16战斗机。这是由洛克希德·马丁公司研制的轻型战斗机，在战机世代上归类于第四代战斗机，同时也是第四代战机中产量最高的机种。台北方面从70年代就开始要求向美国采购这种先进战机，但是直到90年代才得以达成交易。1997年，台湾采购的首批F16战机进行交付。之后该系列战机又经历了多次升级和换装，美方提供的飞行训练和技术支援也都包括在军售交易之内。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 基隆级驱逐舰 纪德级驱逐舰（Kidd class）是美国海军已除役的飞弹驱逐舰，2005年到2006年期间，美国海军陆续将该系列一共四艘驱逐舰交接给台湾海军，并改称为基隆级驱逐舰。图为台湾总统蔡英文2018年视察该舰。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 爱国者导弹 爱国者导弹（Patriot）是美国雷神公司制造的中程地对空导弹系统，该系统曾在海湾战争中成功拦截了伊拉克军队发射的飞毛腿导弹，从而声名大噪。这款具有代表性的美军武器在之后经多次升级，从90年代起台湾多次向美国采购爱国者导弹。2020年7月达成的美国对台军售案中还包括爱国者三型导弹的零组件相关更换、维修、测试与后勤支援等内容。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 将台湾打造成一个“堡垒” 近年来，随着中国军事装备力量的不断壮大，以及美中关系的日益紧张，美国出售给台湾的武器种类也发生了变化。美国兰德公司的研究员葛莱斯曼 (Derek Grossman)10月中旬在接受德国之声采访时表示：“美国过去卖给台湾许多不同类型的武器，有时是能提升台湾不对称防御战力的武器，有时是像F-16战机这种标志性的武器。不过现在美国的对台军援政策似乎做了一个明显的调整。”他认为，为了要阻止中国透过两栖登陆的方式入侵台湾，美国要协助台湾成为一个“坚不可摧的堡垒”。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 北京如何应对？ 历来的美国对台军售案都会引起北京方面的反对，但大多数情况下都仅限于口头抗议。10月26日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国将对参与上周对台军售案的洛克希德·马丁丶波音防务丶雷神等美国企业与个人实施制裁。其实洛克希德·马丁公司鲜少与中国做生意，多年来一直向台湾提供武器和国防设备。然而，如果中国对波音(Boeing)实施制裁，这可能对其造成沉重打击，因为该公司也向中国出售民航飞机。 作者: 雨涵 （综合报道）



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