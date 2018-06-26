习近平告诉马蒂斯：中国不会放弃一寸领土

中国主席习近平周三在会晤来访的美国国防部长马蒂斯时表示，中国致力于和平，不会给世界造成“混乱”，但不会放弃老祖宗留下来的一寸领土。
（德国之声中文网）退役海军将领马蒂斯一直对中国在引起争议的南中国海上"秀肌肉"的军事活动持强烈批评立场。美方军方甚至收回了对中国参加多国海军演习的邀请，使北京不快。相关军演在马蒂斯此次访华期间启动。
马蒂斯此次访华之行正值北京和华盛顿之间的贸易纠纷加剧之时。北京也对美国对自行管理和实行民主制的台湾的态度十分狐疑。台湾从美国获得军事装备。中国视台湾为其领土的一部分。
据中国中央电视台报道，在北京分民大会堂的会晤中，习近平对马蒂斯说，中国坚持走和平发展道路，不会走扩张主义和殖民主义道路，更不会给世界"造成混乱"。习近平说，中美双方的共同点远远大于分歧，但在涉及主权和领土完整问题上，中国的态度是坚定的也是明确的，"老祖宗留下来的领土一寸也不能丢，别人的东西我们一分一毫也不要。"
在记者在场的情况下，马蒂斯对对习说，他认为，俩人的谈话"非常、非常"好。马蒂斯说，"我很高兴能到中国来，我们都高度重视军队与军队关系的重要性"。
据中国国防部网站发布的消息，今天早些时候，中国国防部长魏凤和在会晤马蒂斯时表示，只有相互尊重、避免冲突，中美才能携手发展。他称，"中国坚持和平发展，中国军队坚定不移维护国家主权、安全和发展利益。……中美两军要落实好两国元首共识，增进互信，加强合作，管控风险，使两军关系真正成为两国关系的稳定因素"。
作为2014年以来访华的首位美国防长，马蒂斯对魏凤和说，他相信，就像与魏的会晤一样，他在北京的所有交谈都能被定义为是"坦率和真诚"的对话。
同样是在记者在场的情况下，马蒂斯表示，"对我们两国之间的更广大关系而言，军队与军队关系至关重要"。
马蒂斯邀请魏凤和访问五角大楼。
中国国防部网站称，魏凤和还就台湾问题、南海问题、朝鲜半岛核问题等阐明了中方的立场和关切。
在马蒂斯抵达北京之时，中国官媒报道说，一支中国战舰编队在台湾附近海域进行了超过一个星期的两栖登陆路战演习。一段时间以来，中国空军定期在靠近台湾的空域演练。
凝炼/乐然（路透社）
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