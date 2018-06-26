习近平告诉马蒂斯：中国不会放弃一寸领土

（德国之声中文网）退役海军将领马蒂斯一直对中国在引起争议的南中国海上"秀肌肉"的军事活动持强烈批评立场。美方军方甚至收回了对中国参加多国海军演习的邀请，使北京不快。相关军演在马蒂斯此次访华期间启动。

马蒂斯此次访华之行正值北京和华盛顿之间的贸易纠纷加剧之时。北京也对美国对自行管理和实行民主制的台湾的态度十分狐疑。台湾从美国获得军事装备。中国视台湾为其领土的一部分。

据中国中央电视台报道，在北京分民大会堂的会晤中，习近平对马蒂斯说，中国坚持走和平发展道路，不会走扩张主义和殖民主义道路，更不会给世界"造成混乱"。习近平说，中美双方的共同点远远大于分歧，但在涉及主权和领土完整问题上，中国的态度是坚定的也是明确的，"老祖宗留下来的领土一寸也不能丢，别人的东西我们一分一毫也不要。"

在记者在场的情况下，马蒂斯对对习说，他认为，俩人的谈话"非常、非常"好。马蒂斯说，"我很高兴能到中国来，我们都高度重视军队与军队关系的重要性"。

据中国国防部网站发布的消息，今天早些时候，中国国防部长魏凤和在会晤马蒂斯时表示，只有相互尊重、避免冲突，中美才能携手发展。他称，"中国坚持和平发展，中国军队坚定不移维护国家主权、安全和发展利益。……中美两军要落实好两国元首共识，增进互信，加强合作，管控风险，使两军关系真正成为两国关系的稳定因素"。

作为2014年以来访华的首位美国防长，马蒂斯对魏凤和说，他相信，就像与魏的会晤一样，他在北京的所有交谈都能被定义为是"坦率和真诚"的对话。

同样是在记者在场的情况下，马蒂斯表示，"对我们两国之间的更广大关系而言，军队与军队关系至关重要"。

马蒂斯邀请魏凤和访问五角大楼。

中国国防部网站称，魏凤和还就台湾问题、南海问题、朝鲜半岛核问题等阐明了中方的立场和关切。

在马蒂斯抵达北京之时，中国官媒报道说，一支中国战舰编队在台湾附近海域进行了超过一个星期的两栖登陆路战演习。一段时间以来，中国空军定期在靠近台湾的空域演练。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 接近完工 2016年6月28日拍摄的卫星图像显示，中国在存在主权争议的永暑礁（Fiery Cross Riff）修建的一条3000米长的飞机跑道修建已经进入尾声。理论上，该跑道足以满足空客A380机型的起降。与7个月之前的卫星图像比较，中国在南中国海人工岛屿的建造速度惊人。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 岛上设施 这张卫星图片是2015年11月拍摄的，人们可以看到岛上正在进行建造工程。据悉，岛屿上已经设有一个直升机停机坪，一个300米长的码头，还有面积大到足以停靠军队油轮的海港。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 赤瓜礁 中国在争议海域填的首个海造地工程之一就是在赤瓜礁（South Johnson Reef）进行的。赤瓜礁由中国实际控制。这张最近拍摄的图片可以看到，岛上北端一座雷达塔的修建接近完工。华盛顿战略与国际研究中心下属机构亚洲海事透明倡议（AMTI）表示，岛屿中心位置可能修建了一座大型的多层军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 军事基地？ 从2016年年初，在斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称为南沙群岛)之内的美济礁（Mischief Reef）附近，中国也开始大兴土木。专家推测，美济礁未来可能会成为中方的海军军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 飞速建设 南熏礁（Gaven-Riff）的人工岛工程始于2014年，施工速度很快，已经填海造出11.4万平方米土地。对比2014年3月的左图和2014年8月的右图，一座人工新岛赫然成形。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 防空塔 根据亚洲海事透明倡议，自2003年起，中国就在南熏礁部署了军力。专家们表示，岛上主广场上似乎建立一个防空塔。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 如何造岛 扩张岛礁的基本流程是从海底疏浚砂石，倒在浅滩上，砂会聚集至高水位线以上，之前岸床或者岛礁的位置就被隐藏起来。然后用推土机等工具将砂子弄平。建造完想要的土地面积后，岛屿周边工人要建立壁垒，防止侵蚀和风暴潮。之后就开始建造各种设施。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 “沙土长城” 中国对南中国海上约90%的区域提出领土要求，而菲律宾、越南、马来西亚、文莱等国也对这块资源丰富的水域提出主权要求。南中国海是重要的世界贸易航运通道，每年都有价值约5万亿美元的货物经由该海域运往全球各地。中国的填海造地被美国军方称为“沙土长城”工程，美国对建造人工岛屿的意图表示严重关切。北京认为，其对南中国海拥有“历史性权利”。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 美国的担忧 华盛顿担心，中国在南中国海地区军事层面的努力会削弱美国在太平洋地区的海军和经济力量。美国考虑派遣美国军机和军舰进入南中国海新造岛礁12海里内海域。华盛顿一再向北京和其他在争议海域进行填海的国家结束工程，但北京对此表示拒绝。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 生态影响 菲律宾政府表示，中国的人工造岛活动对南中国海的“生物多样性和生态平衡造成不可逆转的广泛破坏”。并且，珊瑚礁系统因此遭到破坏，导致周边沿海国家每年蒙受1亿美元的经济损失。 作者: Gabriel Domínguez



凝炼/乐然（路透社）