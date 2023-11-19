习近平告诉泰总理:对中国国足水平“不敢肯定”

（德国之声中文网）根据泰国媒体官方账号（The Nation Thailand）在社交平台X（以前的推特）发布的一段视频，在APEC峰会期间泰国总理赛塔（Srettha Thavisin）与中国国家主席习近平寒暄，谈到了足球。习近平表示，自己“手小”，“抓篮球抓不住，踢足球还行”。

赛塔表示自己也喜欢足球，并提到了中国男足国家队击败泰国队的事情。习近平显然并不知道这场比赛，旁边的翻译告诉他，是世界杯预选赛，中国队2比1战胜了泰国队。习近平听到之后说，可能“侥幸成分大”。

“我现在对我们国家的足球队，我不敢肯定他们的水平，有起伏”，这位曾经公开谈论过“足球强国梦”的中国国家主席坦言。

在11月16日举行的世界杯预选赛亚洲区36强比赛中，中国男足击败了泰国队，使得目前小组排名第三的泰国队晋级机会渺茫。和中国同在C组的还有韩国和新加坡。目前韩国小组第一，中国第二名，新加坡排名暂时垫底。

按照2026年世界杯预选赛亚洲区的赛制，在36强赛中小组前两名可以晋级18强比赛。亚足联一共有8个晋级世界杯的席位。2026年世界杯将由加拿大、墨西哥和美国联合举办。

哪些因素扰了中国的足球梦？

习近平曾多次表示自己是个足球迷，希望将中国建设成为体育强国，尤其提到“中国世界杯出线、举办世界杯比赛以及获得世界杯冠军”是他的三个愿望。

然而从近年来中国男足的表现来看，这些愿望似乎是越来越遥远了。不仅中超联赛频频曝出假球和贪腐丑闻，而且中国男足国家队在国际赛事中的表现也总是令人大跌眼镜。在今年9月的一场友谊赛中，中国队以0比1不敌叙利亚，又一次给球迷“添堵”，令人难以对其冲击世界杯的前景抱有希望。

（法新社等）

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