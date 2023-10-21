习近平向西方大国示好，中国战狼外交稍息？

（德国之声中文网）中国最近在与世界打交道时态度似乎变得温和起来，释放了一名监禁中的澳大利亚记者，邀请美国军方参加防务论坛，并与斯里兰卡达成一项42亿美元的债务重组协议。

分析人士说，正当美国集中精力应对中东危机的时候，中国外交态度的转变将会受到欢迎。但这可能并不意味着持久的变化，既往的紧张局势很可能在不久的将来再次出现。

美国经济研究公司荣鼎集团分析师、中国外交关系专家巴尔金（Noah Barkin）说，就目前而言，中国希望向世界保证，在商业方面一切照常进行。巴尔金表示：“中国领导人想要向外国投资者保证，他们与美国及其亚洲和欧洲盟友的关系不会陷入单向螺旋式升级。”

上周，中国释放了被以国家安全为由关押三年的澳大利亚籍新闻主播成蕾，这是与澳大利亚关系升温的最新一步，也为澳大利亚总理访华铺平了道路。

美国已受邀参加即将在北京举行的防务论坛（香山论坛），这标志着两国军事交流的解冻。习近平上周也对美国舒默参议员率领的访华代表团发表了善意的谈话。

习近平本周主持纪念“一带一路”倡议十周年的论坛，北京方面已与斯里兰卡就重组超过40亿美元的债务达成一致，并签署了一份重组赞比亚债务的谅解备忘录。

“一带一路”峰会在北京登场 难得一见的普京 俄罗斯总统普京17日抵达北京，并与习近平会面。这是他在今年3月受到国际刑事法庭通缉后第一次出访前苏联加盟共和国以外的国家。此行凸显了中国在经济和外交上对俄罗斯的支持。俄官方数据显示，中俄贸易今年上半年飙升了30%，预计全年贸易额有望超过 2000亿美元。中俄合作基础设施项目的重点之一是 "西伯利亚力量"-2 号管道。该管道将穿越蒙古，从俄罗斯向中国输送更多的天然气。

“一带一路”峰会在北京登场 匈牙利——欧盟唯一与会国 匈牙利总理奥尔班是唯一参加峰会的欧盟国家领导人，他在北京受到中国总理李强的迎接。匈牙利媒体上个月报道称，由中国提供融资并部分承建的连接布达佩斯和贝尔格莱德的匈塞铁路项目遇到困难，中国将停止提供资金。中国外长王毅本月早些时候对匈牙利外长表示，该项目将按计划继续实施。该铁路全长352公里，计划于2025年完工。

“一带一路”峰会在北京登场 塞尔维亚总统胜似“回家” 另一位来自欧洲的与会者是塞尔维亚总统武契奇。据新华社报道，武契奇在会见中国全国政协主席王沪宁时（图）说，塞中高度互信、友谊真挚，“每次访华我都有回家的感觉”。峰会期间，中车集团与塞尔维亚交通部签署合约，向塞尔维亚出口20辆高速动车。据报道，这些动车为匈塞铁路“量身打造”。

“一带一路”峰会在北京登场 新入群的阿根廷 阿根廷总统费尔南德斯（Alberto Fernandez）17日抵达北京。阿根廷2022年才加入“一带一路”倡议，希望吸引中国投资该国的铁路、核能、太阳能和氢能源产业以及农业和数字化基础设施。中国对拉丁美洲的兴趣所在是绿色科技和采矿业。布宜诺斯艾利斯拉丁美洲社会科学学院的研究显示，中国企业已在阿根廷和智利投资数十个锂矿开采项目。

“一带一路”峰会在北京登场 媒体中心 第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的新闻中心设在北京国家会议中心。这里向各国记者提供专业的办公、传输设备，以及信息资讯、交通餐饮等服务。图中的餐厅，空间装饰加入了“丝绸之路”的元素。

“一带一路”峰会在北京登场 印尼与东南亚第一高铁 中国在印尼建设的雅加达到万隆的雅万高铁，是“一带一路”在东南亚的示范项目。全长142公里的雅万高铁耗资73亿美元，主要资金来自中方提供的贷款。本月初，印尼总统佐科（图）为这条铁路通车剪彩。佐科在北京期间将会晤中国领导人习近平，预计他将与中方讨论将雅万高铁延申至印尼第二大城市苏腊巴亚的计划，以及投资可再生能源项目和贸易等议题。

“一带一路”峰会在北京登场 债务陷阱中的斯里兰卡 斯里兰卡利用中国资金建造了高速公路、一座港口、一座机场和一家火力发电厂，欠下了70亿美元的债务。作为偿债的一部分，该国将战略港口汉班托塔的控制权交给了北京。这被批评者视为中国 "债务陷阱 "外交的典型例证。上周，斯里兰卡与中国进出口银行达成协议，由后者偿还约42亿美元的债务。这是与包括印度和日本在内的其他国际债权人达成的更广泛重组计划的一部分。去年上任的斯里兰卡总统维克勒马辛哈 (Ranil Wickremesinghe，图中)在北京期间将与习近平举行双边会谈。

“一带一路”峰会在北京登场 肯尼亚与未完工的铁路 “一带一路”在非洲的一个重要项目是从肯尼亚首都内罗毕到最大港口蒙巴萨的铁路。2017年动工的该铁路被中国宣传为成功故事。这条铁路的第二段原计划通往邻国乌干达和其他内陆国家。在乌政府退出并选择与土耳其的一家公司合作后，第二期工程停工。肯尼亚欠中国60亿美元的债务。在论坛期间，该国总统鲁托（William Ruto）预计将与中方磋商为肯尼亚境内剩余路段再融资的可能性。

“一带一路”峰会在北京登场 纪念邮票 为纪念“一带一路”倡议提出十周年，中国邮政发行纪念邮票一枚。图案以花卉、和平鸽，以及代表基础设施合作和互联互通概念的公铁运输车辆、货轮、起重机等元素共同组成的数字“10”为主体，并结合“丝路金桥”元素。这枚邮票计划发行数量705万套。



习近平“示好”，拜登笑纳的空间有多大？

中国的外交转变正值习近平面临中国国内各种压力之际，其中包括资本外逃、房地产危机和青年失业率高企而加剧的经济衰退。

美国智库詹姆斯敦基金会高级研究员林和立表示：“习近平正在与西方大国示好，以减少跨国公司撤离中国的步伐，应对中国被切断全球供应链的局面。”

不过，北京并没有在每个问题上都转变态度，例如，没有放弃与菲律宾在南海的海上对抗升级。但与此同时，中国希望深化与发展中国家的政治和贸易关系，这既是出于经济原因，也是习近平推动包括全球南方在内的多极世界秩序的一部分。

中国希望反驳这样一种观点，即“一带一路”倡议——通过基础设施和其他投资连接亚洲、非洲和欧洲的计划——是一种“债务陷阱外交”，导致一些国家无法偿还贷款。在债务问题上对斯里兰卡和赞比亚的让步可能会有所帮助。

总部位于北京的智库中国与全球化主席王辉耀表示：“一带一路倡议的目的始终是帮助发展中国家。”他补充说，该项目对发展中国家来说应被视为类似于二战后的马歇尔计划——美国重建欧洲的援助计划。

从政治角度来看，中国外交部长秦刚和国防部长李尚福的失踪，让习近平为应对与美国日益激烈的竞争而集中外交政策和安全工作的努力变得更加复杂。

稳定美国关系，包括习近平与美国总统拜登如果在即将举行的亚太峰会上举行会晤，可能会给中国带来喘息的空间。

但随着明年美国大选以及特朗普有可能重返总统宝座，一些人认为拜登几乎没有做出太多让步的空间——特别是在中国的核心问题上，包括美国对半导体出口的限制和贸易关税。

中国在台湾一月份大选之前进行的任何军事演习也将与西方产生摩擦。

美中关系专家、美国企业研究所高级研究员库珀（Zack Cooper）表示：“两国关系中的根本紧张局势仍然存在，这只是双方接触的暂时回升，随后很可能立即出现另一个低谷。”

（路透社）

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