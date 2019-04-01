 习近平吁新西兰勿歧视中国企业 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.04.2019

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时政风云

习近平吁新西兰勿歧视中国企业

继总理李克强后，中国最高领导人习近平也在会晤来访的新西兰总理时，呼吁对方不应歧视中国企业。虽然没有点出名字，但中国领导人显然指的是华为在新西兰受到的阻力。

China - Neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern und Xi Jinping (picture-alliance/dpa/AP/K. Fukuhara)

新西兰总理阿德恩与习近平

（德国之声中文网）新西兰总理阿德恩为期一天的访华行程节奏紧凑。周一（4月1日）中国国家主席习近平在人民大会堂会见阿德恩时，呼吁新西兰为中国企业提供公平的投资环境。

习近平强调，建交47年来，中新关系"一直走在中国同西方发达国家关系前列，创造了多项第一"。他希望双方秉持开放包容、求同存异精神，尊重彼此核心利益和重大关切。

习近平在发言中表示，中方愿继续支持有实力的企业赴新投资，新方也应为中国企业提供"公平、公正、非歧视的营商环境"。此前，中国总理李克强在与阿德恩会晤时，也有几乎同样的表述。其背景是中国电信巨头华为在新西兰参与5G网络建设的计划受阻。

去年11月，新西兰情报部门曾对电信公司Spark在5G建设方面与华为合作提出警告。此后，有关项目的进程被搁置。在会见李克强之前，阿德恩对新西兰媒体表示，她将向中国领导人阐述新西兰在涉及华为决策上的程序，并指出不存在政治或外交上的影响。阿德恩表示，一些媒体报道称新西兰禁止华为的说法是不正确的。

Papua-Neuguinea APEC-Gipfel in Port Moresby | Xi Jinping, Präsident China (Reuters/S. Khan)

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复杂因素

阿德恩承认，新中关系有一些复杂的因素，但否认双边关系出现裂痕。路透社报道称，中国和新西兰的关系目前不被看好的另一个原因是，阿德恩政府公开表达了对中国在南太平洋地区扩张影响的担忧。2018年7月，新西兰在一项国防政策声明中称，中国在南太平洋不断增长的影响力破坏地区稳定。

该声明引起北京的不满，并导致中方推迟了"中国-新西兰旅游年"原定于今年2月的开幕活动。3月30日，在阿德恩抵达中国访问之际，旅游年终于正式开幕，阿德恩和李克强分别向开幕式发去贺词。

习近平在与阿德恩的会晤中表示，中方重视应对气候变化挑战，愿同新方一道，共同推动太平洋岛国可持续发展。他还重申中方欢迎新西兰积极参与"一带一路"建设。

在阿德恩访华前夕，人权观察组织（Human Rights Watch）发出公开信，希望阿德恩能在访华期间就新疆"再教育营"问题发声，对中国政府拘押穆斯林的问题表达关切。

阿德恩周一在会晤中国领导人之前接受新西兰媒体采访时，表示该国政府在与中方的双边对话中，对人权问题的关注始终占有一席之地。但她在会谈后发表的声明中，并未提及人权议题。

 

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