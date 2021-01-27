习近平“反对恃强凌弱”被批言行不一

（德国之声中文网）世界经济论坛1月25日在其官方推特上贴出习近平在“达沃斯议程”对话会上发表的一段视讯讲话，并在推文中引用习近平的话说，中国“反对恃强凌弱，不能谁胳膊粗、拳头大谁说了算”。

至1月27日，该推特视频获40多万次观看，并引发许多网民评论。网友认为，习近平这样说，令人感到非常讽刺和虚伪，留言中提及新疆、西藏、香港、南中国海、台湾、中国邻国等议题，强烈质疑中国领导人言行不一。

台湾驻美代表萧美琴针对习近平这段讲话发推说，“我会引用他这句话。”

澳大利亚财长乔什·富来顿伯格（Josh Frydenberg）本周三向记者表示，习近平的话与中国对澳大利亚的经济胁迫不相符。"我们同意大国不能恃强凌弱的观点，但这里看起来有点言辞和行动脱节。”他说，“事实是，在我们的贸易方面，澳大利亚一直处于一些严厉措施的接受端。”

中国对进口征税打击了澳大利亚的十几个行业，尤其是大麦和葡萄酒行业。 出口商将损失多达20亿到40亿美元的销售额。

德国《明镜》周刊文章评论说，中国在政治冲突中会挥起经济实力的“大拳头”，过去几年里，从挪威、到韩国，到澳大利亚，好些国家都有所感受，“要么是关系到将诺奖授予诗人刘晓波，要么是因针对朝鲜的反导系统以及堪培拉要求对新冠起源进行独立调查的呼吁。”

乐然／洪沙（法新社、推特）

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