习近平协助阿萨德重返世界舞台？

（德国之声中文网）距离叙利亚总统阿萨德上次访问中国已近二十年。如今他到访杭州，并于周五(9月22日)与中国国家主席习近平会面，两位领导人还共同出席了周六的第19届亚洲运动会开幕式。
2004年，阿萨德曾访问中国，那时他是自1956年两国建交以来首次正式访华的叙利亚总统。
阿萨德政府在2011年的抗议活动及其后的内战中对人民施以严厉打压，因此在国际上受到广泛孤立。他被指责犯有战争罪行，如使用毒气、桶装炸弹、酷刑和法外处决。
背景阅读：叙利亚化武袭击10周年——「我们永不会遗忘」
直到今年5月，阿萨德才首次参与大型国际会议，该会议在沙特阿拉伯的吉达举行。在那里，阿拉伯联盟决定重新接纳叙利亚，但西方对此并不满意。如今，这位叙利亚总统来到了中国。
北京：战略伙伴关系是“历史性的里程碑”
中国国家电视台CCTV通过在新浪微博上的35分钟直播报道了阿萨德抵达杭州的过程——这是一次相对少见、但具有重大象征意义的报道。
据CCTV报道，习近平在接见阿萨德时表示：“中叙建立战略伙伴关系，将成为两国关系史上继往开来的重要里程碑。”
习近平表示，中方愿同叙方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上继续相互坚定支持，维护两国和广大发展中国家共同利益，维护国际公平正义。中方支持叙利亚反对外来干涉，反对单边霸凌，维护国家独立、主权、领土完整，支持叙利亚开展重建，加强反恐能力建设。
戴着红领巾的中国儿童为阿萨德夫妇送上鲜花
从录像中可以看到，阿萨德与他的妻子从中国国际航空公司的飞机上下来，被欢迎的音乐和飘扬的中叙国旗所迎接。大约有上百名少年儿童身着五彩缤纷的服装，列队载歌载舞地欢迎阿萨德。
中国曾阻止针对叙利亚的联合国决议
与伊朗和俄罗斯不同，中国在叙利亚内战中并未直接支持阿萨德政权重新获得对叙利亚的控制。但北京为大马士革提供了实质性支持，并与俄罗斯联手，至少八次动用否决权阻止了针对叙利亚的联合国决议。
2017年10月，中国的官方新闻机构新华社报道称，中国政府愿意参与叙利亚这个受战争破坏的国家的重建工作。通过在该国的战略投资，中国可能还会获得叙利亚地中海港口拉塔基亚和塔尔图斯的使用权，为中国的“一带一路”项目打开新的前景。2022年1月，叙利亚加入了中国的“一带一路”倡议。
9月22日，习近平与阿萨德在杭州举行会谈
近来，北京再次接待了多位来自被西方抵制的国家的高级代表。阿萨德的访问是这一战略的进一步标志。伦敦智库Chatham House的Haid Haid在在线社交网络上写道，阿萨德与习近平的会晤可能会围绕“说服中国帮助叙利亚在经济上恢复”。
根据习近平和阿萨德会晤后北京的官方声明，中国准备加强与叙利亚在“一带一路”计划上的合作，并增加从叙利亚进口高质量农产品。但目前尚不清楚，在正式合作和建立“战略伙伴关系”之后，阿萨德到底会得到多少来自中国的财务援助。
© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。 任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
-
叙利亚十年战争
在拉卡（Rakka）的破碎记忆
2019年，拉卡，一位妇女推着婴儿车穿过被摧毁的城市。摄影师哈马姆（Abood Hamam）说："2017年，我开始拍摄我的家乡。这里的每个角落都有我的回忆。他们摧毁了所有这一切。我的照片总有一天会成为历史文献。"
-
叙利亚十年战争
一幅画面，无尽伤痛
2020年，伊德利卜（Idlib）：两个儿子痛悼被炸死的母亲。战争开始时，摄影师阿尔赛义德（Ghaith Alsayed）本人只有17岁。他的兄弟也在一次爆炸中丧生。他说："当我拍下这张照片的时候，我兄弟被炸死时的所有恐怖感重现心中，我突然也哭了"。
-
叙利亚十年战争
迷失在瓦砾中
比尼什（Binish），2020年4月，一位妇女牵着她的女儿。在扎耶特（Mohannad Zayat）的照片中，她们犹如废墟荒漠中的渺小生物。她们想在一所被毁的学校里找到栖身之所。这是一个危险的避难所，但聊胜于无。附近的流离失所者营地，已无空置帐篷。
-
叙利亚十年战争
从弹坑里喝水
2013年6月，阿勒颇（Aleppo）：一处水管在一次袭击中被毁。这个男孩立刻从满满的弹坑里喝水。摄影师萨尔曼（Muzzafar Salman）："那时，有人说这照片不真实。还说，我该给孩子干净水。但我认为，要想改变现实，首先就要展示现实。"
-
叙利亚十年战争
逃离古塔（ Ghouta）
2018年3月，逃离古塔，一男子用行李箱装着孩子前往该通向自由之路的出口。摄影师萨纳迪基（Omar Sanadiki）写道："毕竟，叙利亚战争不仅改变了这个国家。它也改变了我们—— 如何看待人民，如何拍摄照片，以向世界传递人道主义信息。"
-
叙利亚十年战争
生存下去 坚持下去
2017年，大马士革郊区：穆罕默德（Umm Mohammed）和丈夫坐在被摧毁的房子里 —— 仿佛什么都没有发生。摄影师杜米（Sameer Al-Doumy）说："这个女人是我遇到的印象最深刻的人之一。她受重伤，不久之后，她丈夫也受了重伤。她留在家里照料丈夫。在我看来，她的韧性反映了叙利亚人的真实面貌。"
-
叙利亚十年战争
母亲痛悼儿子
2017年，达拉（Daraa）地区。这一年的开斋节没什么值得庆祝的。摄影师阿巴兹德（Mohamad Abazeed）讲述道："2017年，我陪同这名女子在开斋节第一天去看望她儿子的坟墓。其间，我自己也哭了，但我拭去眼泪，以便还能拍照。"
-
叙利亚十年战争
轮椅上的童年
2013年12月，大马士革。五岁的阿雅在轮椅上等侯父亲为她做饭。在去学校的路上，一发炮弹击中了她。她告诉说："那天我穿棕色的鞋子。先看到鞋子在空中飞过，然后看到，我的腿也跟着飞了起来。"
-
叙利亚十年战争
叙利亚特技演员
阿勒颇附近的卡弗尔诺兰镇（Kafr Nouran）。叙利亚田径运动员们把废墟变成了一个大胆的杂技训练场所。阿纳斯-阿尔卡布特利（Anas Alkharboutli）的照片显示：即使在混凝土废墟中，也能从事极限运动和特技运动。
-
叙利亚十年战争
希望有一个新的开始
2020年，停火协议签署后，这家人回到伊德利卜南部的家中。苏莱曼（Ali Haj Suleiman）拍这张照片时，心情很复杂："我为这些人能重返家乡感到高兴。同时又很伤感，因为我自己也流离失所——回不去了。"
-
叙利亚十年战争
古罗马遗产
这也是战火中的叙利亚：位于德拉地区的博斯拉古罗马圆形剧场，2018年被一场暴雨浸泡。（注：本图集中的所有照片均由联合国人道主义事务协调厅提供，但不能保证来自第三方信息的准确性。与它们的合作并不意味着联合国参与了照片的拍摄。）
作者: Friedel Taube, Gonan Cutanosky