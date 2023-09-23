习近平协助阿萨德重返世界舞台？

（德国之声中文网）距离叙利亚总统阿萨德上次访问中国已近二十年。如今他到访杭州，并于周五(9月22日)与中国国家主席习近平会面，两位领导人还共同出席了周六的第19届亚洲运动会开幕式。

2004年，阿萨德曾访问中国，那时他是自1956年两国建交以来首次正式访华的叙利亚总统。

阿萨德政府在2011年的抗议活动及其后的内战中对人民施以严厉打压，因此在国际上受到广泛孤立。他被指责犯有战争罪行，如使用毒气、桶装炸弹、酷刑和法外处决。

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直到今年5月，阿萨德才首次参与大型国际会议，该会议在沙特阿拉伯的吉达举行。在那里，阿拉伯联盟决定重新接纳叙利亚，但西方对此并不满意。如今，这位叙利亚总统来到了中国。

北京：战略伙伴关系是“历史性的里程碑”

中国国家电视台CCTV通过在新浪微博上的35分钟直播报道了阿萨德抵达杭州的过程——这是一次相对少见、但具有重大象征意义的报道。

据CCTV报道，习近平在接见阿萨德时表示：“中叙建立战略伙伴关系，将成为两国关系史上继往开来的重要里程碑。”

习近平表示，中方愿同叙方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上继续相互坚定支持，维护两国和广大发展中国家共同利益，维护国际公平正义。中方支持叙利亚反对外来干涉，反对单边霸凌，维护国家独立、主权、领土完整，支持叙利亚开展重建，加强反恐能力建设。

戴着红领巾的中国儿童为阿萨德夫妇送上鲜花

从录像中可以看到，阿萨德与他的妻子从中国国际航空公司的飞机上下来，被欢迎的音乐和飘扬的中叙国旗所迎接。大约有上百名少年儿童身着五彩缤纷的服装，列队载歌载舞地欢迎阿萨德。

中国曾阻止针对叙利亚的联合国决议

与伊朗和俄罗斯不同，中国在叙利亚内战中并未直接支持阿萨德政权重新获得对叙利亚的控制。但北京为大马士革提供了实质性支持，并与俄罗斯联手，至少八次动用否决权阻止了针对叙利亚的联合国决议。

2017年10月，中国的官方新闻机构新华社报道称，中国政府愿意参与叙利亚这个受战争破坏的国家的重建工作。通过在该国的战略投资，中国可能还会获得叙利亚地中海港口拉塔基亚和塔尔图斯的使用权，为中国的“一带一路”项目打开新的前景。2022年1月，叙利亚加入了中国的“一带一路”倡议。

近来，北京再次接待了多位来自被西方抵制的国家的高级代表。阿萨德的访问是这一战略的进一步标志。伦敦智库Chatham House的Haid Haid在在线社交网络上写道，阿萨德与习近平的会晤可能会围绕“说服中国帮助叙利亚在经济上恢复”。

根据习近平和阿萨德会晤后北京的官方声明，中国准备加强与叙利亚在“一带一路”计划上的合作，并增加从叙利亚进口高质量农产品。但目前尚不清楚，在正式合作和建立“战略伙伴关系”之后，阿萨德到底会得到多少来自中国的财务援助。

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