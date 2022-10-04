 习近平到底是怎样的人？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.10.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

习近平到底是怎样的人？

由于无法接触到习近平或他的任何核心圈子成员，学者们只能通过研究他的早期经历和讲话来了解他。有人认为， “他真的有一个梦想，希望看到中国成为世界上最强大的国家。”也有人说，“这个领袖脸皮薄，固执，独断专行。”

外界很难了解中国党和国家领导人习近平的真实想法

外界很难了解中国党和国家领导人习近平的真实想法

（德国之声中文网）习近平在2012年上台前后，因为他的低调行事、家庭背景等因素，一些观察家预测他将成为中国历史上最开放的共产党领导人。

十年后，这些预测只能证明人们对习近平了解甚少。在本月召开的中共二十大上，他可能成为自毛泽东以来中国最强大的统治者。

十年间，习近平已经展示了他的无情和野心，打击异议，他的控制欲几乎渗透到现代中国生活的每一个方面。

他的名声，已经从一个知名歌手的丈夫变成了一个个性鲜明、擅长政治操控的统治者，开创了继毛泽东之后最狂热的个人崇拜。

他早年的生活经历在官方宣传中被重新包装，但他的真实想法和政治动机仍然是待解之谜。

“他真的有一个中国梦”

一本习近平传记的作者阿尔弗雷德·陈（Alfred Chan）告诉法新社：“我反对一些习惯性看法，认为习近平的权力斗争仅仅为了贪恋权位。”他说，“我认为他的把权力斗争当作一种工具……以实现他的愿望。”

另一位习近平传记作者佳杰思（Adrian Geiges）告诉法新社，尽管国际媒体的调查揭示了习近平家族积累了巨额财富，但他不认为习近平攫取权力是为了捞钱。 

 “这不是他的兴趣所在。” 佳杰思说，“他真的有一个愿望，希望看到中国成为世界上最强大的国家。”

这一愿望就是习近平所说的“中国梦”或“中华民族的伟大复兴”。实现它的核心问题是维持中共的统治。

《习近平：权力的研究》的作者克里·布朗（Kerry Brown）写道，“习近平是一个有信仰的人……共产党就是他的上帝。”他说，“世界其他国家对习近平犯下的最大错误是没有认真对待这种信仰。”

  • China Xi Jinping & Vater Xi Zhongxun im Jahr 1958 (picture-alliance/CPA Media/Pictures From History)

    习近平：从红二代到权力巅峰

    革命世家

    习近平（左）1953年生于北京，父亲习仲勋（右）是中共元老之一，当时任中共中央宣传部部长。本图摄于1958年。

  • China Xi Jingping als Student im Jahr 1953 (picture-alliance/CPA)

    习近平：从红二代到权力巅峰

    从插队知青到工农兵大学生

    1968年，习近平与成千上万的知识青年一样到农村插队，落户在陕北延安。1975年，习近平作为工农兵学员进入清华大学化工系就读。

  • China Xi Jingping im Büro in Zhengding im Jahr1983 (picture-alliance/CPA)

    习近平：从红二代到权力巅峰

    河北正定县

    1979年毕业后，习近平被分配到中央军委，成为国防部长耿飚秘书团队的一员。1982年，习近平出任中共河北省正定县县委副书记，次年升任书记。1985年到2002年间，习近平先后任厦门副市长、福州市委书记、福建省委副书记、省长。2002年调任浙江省副省长、省委书记。

  • China 2007 Xi Jinping, Kommunistische Partei Shanghai (picture-alliance/dpa/E. Wang)

    习近平：从红二代到权力巅峰

    地方到中央

    2007年陈良宇落马后，习近平调任上海市委书记。图为2007年6月习近平出席上海特奥会的倒计时活动。此时的习近平，已为进入中央权力领导核心做好了准备。

  • APEC Bali Chinas Präsident Xi Jinping (Reuters)

    习近平：从红二代到权力巅峰

    第一夫人

    习近平的夫人彭丽媛是著名歌唱演员，两人有一个女儿。

  • China Volkskongress Fortsetzung Xi Jinping (Reuters)

    习近平：从红二代到权力巅峰

    习李搭档

    2007年习近平、李克强入选中共中央政治局常委，构成下一届领导核心。2012年秋的18大上，习近平当选中共中央总书记，次年人大会议上当选国家主席。

  • London: Chinas Präsident Xi Jinping auf Kutschfahrt mit Königin Elizabeth II. (Reuters)

    习近平：从红二代到权力巅峰

    他有一个梦

    习近平提出的“中国梦”的理想目标，逐渐成为中国官方政策和媒体宣传的一面旗帜。在中国部分民众为这一远景所鼓舞的同时，西方世界却为中国的政治、经济各方面影响力的增加感到担忧。

  • China Militärparade Xi Jinping (picture-alliance/AP Photo/CCTV)

    习近平：从红二代到权力巅峰

    沙场点兵

    习近平向来强调军队的重要性和对党的忠诚。2017年7月30日，为纪念解放军建军90周年，习近平在内蒙古朱日和基地主持阅兵。

  • Donald Trump und Xi Jinping (picture alliance/AP Photo/A. Brandon)

    习近平：从红二代到权力巅峰

    谁将引领世界

    在美国总统特朗普推行“美国优先”、从国际事务中抽身的政策之际，中国则愈发频繁地以积极姿态出现在世界舞台上。习近平治下的中国在大力整治腐败的同时，压制言论自由和公民社会。

  • China Peking Kommunistischer Parteitag Xi Jinping (picture-alliance/AP Photo/N. Han Guan)

    习近平：从红二代到权力巅峰

    习核心、习思想

    2017年10月中共19大上，习近平新时代中国特色社会主义思想、“四个自信”、“中国梦”被写入党章。普遍认为，习近平巩固了在党内的核心领导地位。


早年的创伤

尽管身为“太子党”或者说“红二代”，习近平的早年并非一帆风顺。习仲勋传记作者唐志学（Joseph Torigian）说，习仲勋“对家庭成员的严格要求非常严格，被身边的人认为不近人情。”

阿尔弗雷德·陈说，当习仲勋在文革期间成为毛泽东清洗的对象时，“（习近平）和他的家人遭遇了创伤。”

一夜之间，习仲勋失去权力，家庭离散。据报道，习近平同父异母的姐姐习和平在文革期间因迫害自杀身亡。

习近平曾经说过，当时他被同学排斥。政治学者沈大伟（David Shambaugh）认为，这种经历导致他“自幼就有了情感和心理上的疏离感和自主性”。

年仅15岁的习近平去到中国陕北农村，他在那里生活了七年，学习干农活，睡在窑洞里。他后来说，当时的劳动强度令他感到震惊。他还不得不参加“批斗大会”，并在会上谴责他的父亲。

他说：“即使你不理解，你也被迫理解。”在1992年的一次采访中，习近平向《华盛顿邮报》的记者充满苦涩地回忆起这些批斗会，称“它使你更早地成熟起来。”

阿尔弗雷德·陈认为，他年轻时的经历给了他“强硬”的个性。他说，“他倾向于一意孤行，他在处理问题时倾向于重拳出击。但他也对权力的任意性有一定的认识，这就是为什么他也强调以法律为基础的统治。”

低调的权力晋级

如今，习近平睡过的窑洞已经成为中国的旅游景点，被用来宣传他对中国最贫困人口的关怀。法新社在2016年前往访问时，一个当地人对记者把习近平描绘成一个几乎是传奇式的人物：他在艰苦劳动的间隙看书，“所以大家可以看到他不是一个普通人。”

但是，当时的村民似乎并都是不这么别具慧眼。习近平回忆说，“刚开始干活时，我挣6个工分，没有妇女高。”

他申请入党也不顺利，因为家庭原因多次遭到拒绝。

1974年，习近平当上了村党支部书记。1999年，他当上了福建省长。2002年，他成为浙江省委书记。2007年，他出任上海市委书记。

佳杰思说：“他的晋升符合体制需要，先从非常低的级别开始，从村到再到省市……一步步积累经验”，“而且他非常聪明地保持低调。”

毛泽东去世之后，习近平的父亲习仲勋于1970年代末得到平反，他从中受益。

在与第一任妻子离婚后，习近平于1987年与女高音明星歌唱家彭丽媛结婚。当时彭丽媛的知名度比他高得多。

即便如此，当年很多人都没看出他的潜力。他在1985年访问美国时，曾在爱荷华州德沃夏克(Eleanor Dvorchak)家小住。多年后，德沃夏克对《纽约客》杂志说，“普通人都不会想到，那个住在我家里的家伙会成为中国主席。”

目前流亡美国的前中共党校教授蔡霞认为，习近平“有自卑情结。与其他中共高层领导人相比，习自知自己的教育程度很低。”她最近在《外交》杂志发表的一篇文章中写道，“这个领袖脸皮薄，固执，独断专行。”

  • 老虎苍蝇一起打，建立个人权威

    习近平掌权这10年

    老虎苍蝇一起打，建立个人权威

    2013年，习近平在十八届中央纪委二次全会提出要「坚定不移惩治腐败、从严治党」，并且喊出「老虎、苍蝇一起打」的口号，随后中共展开了一系列党内整治运动。 2014年，前中共政法委书记周永康成为因腐败被捕的最高级别官员，被开除党籍、公职，判处无期徒刑，打破了自邓小平时代以来「刑不上常委」的潜规则。中国官方透露，从2012年12月到2021年5月，中国纪检监察机关共立案审查省部级以上领导干部392人、厅局级干部2.2万人、县处级干部17万余人、乡科级干部61.6万人；查处人数共计408万9000人。反腐运动除了打击腐败官员之外，也是习近平铲除政治异己的手段。

  • 取消连任限制，加深个人崇拜

    习近平掌权这10年

    取消连任限制，加深个人崇拜

    2017年10月的中共19大上，「习近平新时代中国特色社会主义思想」、「实现中华民族伟大复兴的中国梦」被写入党章。普遍认为，习近平在此时巩固了在党内的核心领导地位。隔年2018年第十三届人大一次会议正式批准修宪案，取消了邓小平时期定下的国家主席任期限制，为习近平在二十大后继续连任铺平了道路。 2021年公布的《中共第三份历史决议》再度加深了对于习近平的个人崇拜，《决议》写道：「党确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位」。

  • 习：脱贫胜利 李：6亿人月收入不到1000元

    习近平掌权这10年

    习：脱贫胜利 李：6亿人月收入不到1000元

    习近平在2012年出任最高领导人时曾宣布，消除贫困是他的首要施政目标。 2021年2月，他在全国脱贫攻坚总结表彰大会上宣告，「经过全党全国各族人民共同努力，脱贫攻坚战取得了全面胜利，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫。」然而，世界银行对于「极度贫困」的标准是每人每天生活支出低于1.9美元，中国的标准略低于世界银行，约为每天1.7美元。经济学家胡星斗曾表示，如果按照联合国或世界银行标准来衡量，中国还有好几亿贫困人口。值得注意的是，中国国务院总理李克强曾在2020年表示，仅管中国人均年收入是3万元人民币，「但是有6亿人每个月的收入也就1000元，在一个中等城市可能租房都困难。」

  • 提共同富裕，私企大佬成目标

    习近平掌权这10年

    提共同富裕，私企大佬成目标

    尽管宣布脱贫成功，中国贫富差距的鸿沟却越来越大。为了调节此现象，2021年8月习近平在中央财经委员会第十次会议上提出「共同富裕」是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征。该次会议强调要合理调节过高收入，鼓励高收入人群和企业更多回报社会。会议中也提到「三次分配」的规划，即在道德力量的作用下，鼓励富人捐赠，让资金流向相对贫困人群而实现社会收入转移。此后，多家私企成为中国政府打击的目标，私企大佬如阿里巴巴创办人马云、京东创办人刘强东等人纷纷宣布退居幕后，避免惹祸上身。

  • 整治房地产业，打击教培行业

    习近平掌权这10年

    整治房地产业，打击教培行业

    近几年，中国政府开始采取对资本敌视和打压。在习近平「房住不炒」的口号下，北京开始采取实质性措施抑制房地产市场的畸形扩张。 2021年推出对房地产企业实施限制融资的「三条红线」，要求房企压缩负债，这导致以恒大为代表的一批地产开发商陷入巨大的债务危机，也使以往热络的房地产投资市场明显降温。 2021年7月，中国政府推出「双减」政策整顿教培行业：严禁教培机构资本化运作，规定现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构，被视为宣告教培行业的「死刑」。教培领军企业新东方和好未来的股价，分别暴跌超过80%和90%。

  • 新冠疫情：从最初掩盖真相到强硬清零政策

    习近平掌权这10年

    新冠疫情：从最初掩盖真相到强硬清零政策

    2019年末，新冠疫情首先在武汉悄悄扩散，当局在疫情初期试图隐瞒消息。武汉市中心医院医生李文亮曾在私人微信透露可能是SARS病毒，并且质疑当局「没有人传人」的说法。他随后遭到上级约谈、被央视新闻报导成「传播谣言」，却在一个月后死于新冠肺炎。如今，在全球疫情肆虐两年多后，大部分国家逐渐恢复正常生活，但习近平仍强调，中国防疫将继续坚持「动态清零」。中国一再出现大中城市全城被“静态管理”，动辄数千万居民处在被封锁的状态，经济发展也严重受到防疫政策影响，2022年第二季度GDP同比增长仅0.4%，创下两年来的新低。

  • 从铜锣湾书店事件跨境抓人到国安法砸毁香港一国两制

    习近平掌权这10年

    从铜锣湾书店事件跨境抓人到国安法砸毁香港一国两制

    2016年，香港铜锣湾书店5名书店股东及员工突然失踪，其中书店经营者李波事后证明在香港被抓，引起舆论对于「内地执法人员跨境抓人」的不满。三年后，香港2019年爆发反《逃犯条例》修订草案运动，民众发起的示威游行遭到香港政府镇压。一年之后，中国人大2020年表决通过了《香港国安法》，批评政府的人士将有可能被冠上「颠覆国家政权」的罪名，多间香港新闻媒体遭到警方调查或主动宣布停止运作。习近平今年会晤新任香港特首李家超时表示，今年适逢香港「回归祖国」25周年， 「尽管经历了许多风雨挑战，但『一国两制』在香港的实践取得了举世公认的成功。」事实上，在批评者眼中，「一国两制」、「港人治港」等自治方针如今只剩下口号。

  • 从新疆再教育营海外曝光到人权理事会出台报告

    习近平掌权这10年

    从新疆再教育营海外曝光到人权理事会出台报告

    中国政府长期以来称，须以严厉手段打击新疆的“分离主义、极端主义和恐怖主义势力”。习近平2014年访问新疆就曾说过：「对暴力恐怖活动，必须保持严打高压态势，先发制敌，露头就打。」自2017年起，新疆大规模设立「再教育营」，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象，后来国际媒体的报导逐渐揭示有关营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。中国至今仍否认新疆再教育营存在，称这些机构为杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能的职业技能教育培训中心。 2022年8月，联合国人权高专办公室发布了报告，称中国在新疆对维吾尔人及其他少数民族实施酷刑的指控是可信的，并提到中国可能犯下反人类罪。

  • 大国外交：一带一路从大张旗鼓「撒币」到问题重重

    习近平掌权这10年

    大国外交：一带一路从大张旗鼓「撒币」到问题重重

    中国政府于2013年开始倡议并主导被称为「一带一路」的跨国经济带，其范围涵盖了历史上的陆上和海上丝绸之路。这也是习近平所提出的「大国外交」的一部分 ── 将自身明确定位为世界上具有影响力的大国，与开发中国家发展经济合作伙伴关系。中国政府称一带一路倡议「旨在加强区域互联互通，拥抱更美好的未来」，至2021年为止，已对163个国家总计投资8430亿美元。但近年来此倡议却遭到不少批评，一些西方国家称之为「债务陷阱外交」，例如斯里兰卡和黑山便因为积欠中国高额贷款，而陷入债务危机。中国政府慷慨援助外国、免去穷国债务，则被一些人戏称为「大撒币」。此外，输出中国工人到海外大量兴建基础建设，也引起生态和人权等相关争议。

  • 中美关系恶化：从贸易战到芯片战

    习近平掌权这10年

    中美关系恶化：从贸易战到芯片战

    2018年，时任美国总统特朗普宣布对中国进口商品征收大规模关税，其理由是中国窃取美国智慧财产权。接下来几个月，美国和中国互相对从对方国家进口的商品征收高额关税，中美贸易战开打。习近平当时曾称，中国希望与美国达成贸易协定，但中国不怕打贸易战，如有必要中国会「反击」。 2020年1月，中美代表在华盛顿签署第一阶段经贸协议，中国除了承诺将在未来两年扩大进口美国商品外，也承诺将进行一系列实质性改革。美国方面则除了少部份关税有所降低，大部份维持不变。拜登上任后继续延长对华加征关税。今年8月，拜登签署《芯片法案》策进美国半导体产业发展。9月，美国政府宣布禁止芯片公司英伟达和AMD出口高阶AI芯片至中国。美国商务部表示正在审查其他有关中国的政策和做法，「防止先进技术落入坏人之手」。

  • 对台政策：中国人不打中国人，但不放弃使用武力

    习近平掌权这10年

    对台政策：中国人不打中国人，但不放弃使用武力

    习近平多次公开表示：坚决反对「台独」分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的「台独」势力留下任何空间。 2019年，习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上表示「中国人不打中国人」，愿意以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。 2022年8月，美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。解放军还宣布，往后将常态组织台海方向战备警巡。

  • 习近平和普京的深厚交情

    习近平掌权这10年

    宣称中俄没有合作的『禁区』

    2019年，中俄关系提升为新时代全面战略协作伙伴关系。自乌俄战争以来，中国至今一直拒绝谴责俄罗斯，而直指美国和北约挑起冲突。如今各国对俄罗斯实施抵制，中国反而渔翁得利，从俄罗斯购买了大量低价石油。在今年俄罗斯入侵乌克兰的几周前，习近平在北京接待了普京，期间双方发表了一份联合声明，反对北约东扩，还称「两国友谊没有界限，没有合作的『禁区』。9月14日至16日，习近平在新冠疫情之后首度迈出国门，飞往中亚出席上合组织峰会，当然也和普京会了面。

  • 中印关系从高点跌到谷底

    习近平掌权这10年

    中印关系从高点跌到谷底

    中国和印度相互接壤，自1962年印中边界战争以来，印度便对中国长期有着不信任感。但在习近平掌权之后，中印将 2014年定为「中印友好交流年」并发表《关于构建更加紧密的发展伙伴关系的联合声明》，接下来连续数年，习近平每年都和印度总理莫迪进行至少一次会面。 不过，2020年中印两国部队数度在两国边界附近的加勒万河谷发生冲突，造成双方人员伤亡，后续在两国官员进行数轮会谈之后，事件才逐渐平息。期间，印度政府宣布禁止民众使用中国手机应用程序、印度全国贸易商总会呼吁全国抵制中国货。近两年，中印双方关系仍因边界纠纷而处于谷底。尽管习近平和莫迪皆出席了本月的上合组织峰会，但双方并未如外界预期一般在峰会期间进行会晤。

  • 欧盟称习近平「转向独裁」

    习近平掌权这10年

    欧盟称习近平「转向独裁」

    默克尔任德国总理期间，德中经济交流大幅增加。 2021年默克尔卸任德国总理前，中国官媒称默克尔为「中国人民的老朋友」。与此同时，中国同其他欧洲国家互动也非常热络：在「一带一路」倡议下，中欧之间大幅提升铁路货运量；中国企业在欧盟国家投资基础建设工程、收购经营不善的公司。此种友好局面近年逐渐产生变化，2019年欧盟宣布将中国称为「制度性竞争对手」。 2020年，中欧完成投资协定谈判，但由于中国的人权争议而被欧洲议会无限期冻结。 2021年，欧委会主席冯德莱恩指出：「欧中之间存在根本分歧，无论是在经济制度与应对全球化上，民主与人权上，还是在与第三国打交道上。」该文件也强调，习近平「转向独裁」引发欧盟严重关切。欧盟在今年中欧峰会之际对中国喊话：「希望中国即使不支持我们（对俄罗斯）的制裁行动，也至少别对其加以破坏。」不过，习近平仍高调展现和普京的友好关系。

  • 南海筑岛礁建军事基地

    习近平掌权这10年

    南海筑岛礁建军事基地

    2015年，菲律宾向中驻菲使馆提出外交抗议，要求北京停止在距离菲律宾仅有135公里的填海造陆活动。华盛顿智库公布的图像显示了中国自2014年以来在南沙群岛的填海造陆进展，其中包含建设可供轰炸机起降的跑道、人造新岛等。接下来几年，中方继续进行扩建工程。中国官媒《人民日报》2017年底刊文称「南海岛礁的面貌焕然一新」。同年度的一份智库报告指出，中国在南海岛礁上又兴建了飞机库，地下仓库，导弹发射井和雷达等设施。 今年3月，美军印太司令阿奎利诺表示，中国至少有3座南海人造岛礁已完全军事化，中国外交部发言人汪文斌对此回应，中方「在本国领土上部署必要的国土防御设施，是主权国家的当然权利」。然而，2015年习近平与前美国总统欧巴马会谈时曾称，中国在南沙群岛工程，「不是以他国为目标或给他国造成影响的活动」，中国「没有追求军事化的意图」。如今中国官方宣布完成南海岛礁军事化，与过去习近平之言背道而驰。

  • 战狼外交：激起中国民族主义情绪

    习近平掌权这10年

    战狼外交：激起中国民族主义情绪

    与过去几十年素来温和的中国外交官们相比，自从川普出任美国总统，中美贸易战开始之后，中国外交官在国际间的作风渐渐转为强硬的「战狼式外交」。 「战狼」一词来源于2015年中国的一部同名电影，剧中一些台词如「犯我中华者，虽远必诛」成功点燃了中国人的民族主义情绪。路透社2020年的一篇报导称，有中国外交官证实习近平曾指示，面对中美关系恶化等国际挑战，外交官们必须立场强硬地展现「斗争精神」。有学者认为，与其说是借战狼姿态维护国家尊严，不如说是想表演给国民看，展示中国不好欺负的形象。政治评论员邓聿文指出，以前中国总被骂软弱外交，故如今外交官们的「战狼外交」深受民众欢迎。国家的外交迎合国民喜好，使激化的民族主义情绪更加膨胀，却在国际间引起其他国家反感。

  • 微信言论审查：敏感词87%与习近平有关

    习近平掌权这10年

    言论审查：微信敏感词87%与习近平有关

    加拿大多伦多大学公民实验室2020年公布的研究显示，社交平台微信在新冠疫情开始初期屏蔽了大量敏感词，内容广泛，包括中国政府防疫措施、港澳台防疫工作、李文亮事件等。当中192组敏感词涉及中央领导层，其中87%与习近平有关，包括「习近平到武汉」、「习近平+疫情蔓延」等。该报告指出，中国领导人在疫情初期强调「牢牢掌握新闻舆论的领导权」，一方面是为了减低公众恐慌，另一方面是避免领导人尴尬，维持中央政府的威信。

  • 监控密度居世界之冠，社会事件仍频传

    习近平掌权这10年

    监控密度居世界之冠，社会事件仍频传

    2022年6月，《纽约时报》公布的调查报告称，中国政府正透过手机和监控取得公民个资以稳固政权。中国也连续数年蝉联监控摄像头密度最高的国家，全球近10亿个监控摄像头中，有一半以上在中国。这些监控网和自2014年以来推动的「社会信用体系」紧密相连，以规范公共行为、惩罚「失信者」。习近平曾多次强调社会信用体系建设的重要性，表示要构建「一处失信、处处受限」的信用惩戒大格局。尽管看似布下了涵盖各个角落的安全网，社会事件仍时有所闻，今年发生的丰县铁链女事件和唐山烧烤店打人事件引起大众关注，这也暴露了社会弊端不是仅靠监控和社会信用体系就能根治的。


革命的接班人

但习近平一直将自己视为“革命的接班人”，阿尔弗雷德·陈说。

2007年，他被任命为中共中央政治局常委，这是中共的最高决策机构。

2012年，习近平接替胡锦涛成为党的总书记。掌权以后，他打压公民社会运动、独立媒体和学术自由。在他执政下，新疆兴建了被认为侵犯人权的“再教育营”，中国推行比以往更为激进、强硬的外交政策

由于无法接触到习近平或他的任何核心圈子成员，学者们只能通过研究他早期的著作和演讲来了解他的动机。

布朗写道：“从习近平最早的讲话记录中可以看出，中共的使命是使中国再次成为一个伟大的国家，这一点绝对是核心的。”

这种关于中国复兴的叙事让习近平收获颇丰，将民族主义用作他和中共在民众中获得合法性的工具。

但也有证据表明，他对掌控权力惴惴不安。“苏联和东欧社会主义的垮台是一个很大的冲击，” 佳杰思说，他认为习近平将苏联崩溃归因于政治开放。

佳杰思说“所以他决定，不要让这样的事情发生在中国……这就是为什么他希望共产党有一个强硬的领导人，实施强权统治。”

（法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
 

  

DW.COM

在北京上地寻找习近平的“中国梦”

自习近平2012年提出“中国梦”的口号以来，将近10年时间过去了。普通中国人实现了那些梦想？请看法新社记者对北京上地的一个社区的走访。  

專訪：習近平穩坐江山，如何處理台灣問題？

中國近期動作頻頻，二十大後對台政策可能發生什麼變化？習近平若取得第三任期，解決台灣問題會否成為北京2027年前的最大野心？德國之聲專訪台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任，請他做出分析。  

德语媒体：习近平和“七上八下”

中共二十大召开在即，如今习近平的强大权力能否打破“七上八下”这个中共党内不成文的共识？盟友普京的核威胁究竟有多大威慑力，这些都是德语媒体关注的内容。  

相关音频视频

红色怀旧：再造个人崇拜  

拜登：我和习近平不是老朋友 只是工作关系  

专家：习近平出访是“舒适区里的多边主义”  

相关内容

A woman carries a bag of groceries as she walks past a Chinese government billboard stating China Dream near a residential building in Beijing, on Thursday, Feb. 26, 2015. Since taking the reins of the ruling Communist Party in 2012, President Xi Jinping has leveraged slogans to promote his program of strengthening party rule, cracking down on corruption and building up China¿s international standing. The most famous of these has been the Chinese Dream, a fuzzy concept that seeks to motivate the nation¿s 1.3 billion people to realize prosperity, happiness and their rightful place on the world stage. (AP Photo/Andy Wong)

在北京上地寻找习近平的“中国梦” 04.10.2022

自习近平2012年提出“中国梦”的口号以来，将近10年时间过去了。普通中国人实现了那些梦想？请看法新社记者对北京上地的一个社区的走访。

FILE - Chinese President Xi Jinping raises his hand to show approval of a work report during the closing ceremony for the 19th Party Congress at the Great Hall of the People in Beijing on Oct. 24, 2017. Russian President Vladimir Putin and Xi Jinping will meet next week at a summit in Uzbekistan, a Russian official said Wednesday, Sept. 7, 2022. (AP Photo/Ng Han Guan, File)

中共二十大入常名单决定政治精英自主性多寡 05.10.2022

美国研究中共精英政治的著名学者、加州大学圣地亚戈分校政治学教授史宗翰撰文指出，无论习近平是否会对“七上八下”的规则进行修改，二十大后党内精英层对习近平的依赖性都会增加，新形成的政治平衡将决定未来几年中国政治决策的模式。

FILE - Chinese President Xi Jinping raises his hand to show approval of a work report during the closing ceremony for the 19th Party Congress at the Great Hall of the People in Beijing on Oct. 24, 2017. Russian President Vladimir Putin and Xi Jinping will meet next week at a summit in Uzbekistan, a Russian official said Wednesday, Sept. 7, 2022. (AP Photo/Ng Han Guan, File)

客座评论：习近平再改党章，二十大会恢复党主席制吗？ 12.09.2022

十九大的党章修改对习进行了史无前例的歌颂，为他的大权独揽和独裁统治奠定了“合法性”。二十大的党章修改又要达何目的？习会不会假党章的修订，将总书记制变成党主席制？

广告

时政风云

李怡在回憶錄中感嘆中港矛盾日深，「所有體制之內的政治力量（政府、建制派與主流泛民政黨），均與『撐傘一代』嚴重脫節了」。

客座評論：憶李怡前輩

香港作家李怡10月5日清晨病逝台北，享壽87歲。1936年在廣州出生，1948年移居香港的他一生致力為言論自由奮鬥。客座評論員曾志豪撰文回憶兩人港台兩地互動，從曾經的誤會感嘆李怡如何預見香港的未來。  