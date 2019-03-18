 习近平出访意大利 避开梵蒂冈？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.03.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

习近平出访意大利 避开梵蒂冈？

3月21日至23日, 中国国家主席习近平将出访意大利，但是并没有打算访问梵蒂冈。在与北京达成协议半年后，梵蒂冈与北京之间还有很多问题有待澄清。

Russland Xi Jinping, Präsident China (Imago/Itar-Tass)

习近平出访资料照片

（德国之声中文网）当意大利和欧盟正在讨论罗马与北京签署"一带一路"协议的计划该走多远之际，一些宗教界人士提醒人们六个月前北京和梵蒂冈之间达成的一项协议。该协议确定了任命主教的规则, 但仍存在许多问题。中国国家主席习近平周四（3月21日）开始访问罗马时，本是澄清这些问题的一次机会。但是与教宗会面并没有被列入访问日程。

去年9月22日，中国和梵蒂冈签署《关于任命主教的临时协议》的消息被公布, 但是迄今临时协议的相关细节一直未被公布。根据协商双方还将继续对该协议内容守口如瓶，可能在教宗方济各离任很长时间后才会被公布。

2月中旬, 梵蒂冈万民福音部主管、中国局势观察家斐洛尼（Fernando Filoni）枢机主教向梵蒂冈报纸《罗马观察报》表示，他希望不会再听到或者读到有关中国"将该协议作为工具，旨在让人们做中国法律没有规定的事情。"这也包括在政府控制的天主教爱国协会 (CCPA) 的登记注册。

St. Peters Basilica und der Vatikan mit Ponte St Angelo über dem Tiber in der Abenddämmerung, Rom (picture-alliance)

圣彼得大教堂

DW.COM

周四将是中国与梵蒂冈就主教任命签订中梵协议之后，习近平首次出访意大利，而习近平是否会与教宗见面仍然存在许多未知数。 教廷高官在即将上市的书中，强调中国不应该害怕天主教会对中国抱持「不信任或敌意」。 (18.03.2019)

梵蒂冈和中国达成主教任命协议后会有什么政治效应?虽然台湾官方强调台梵邦交不变，但香港枢机陈日君却说，梵蒂冈将放弃台湾。 (27.09.2018)

天主教香港主教逝世后，梵蒂冈新的任命引發争议，甚至遭批是看北京脸色。香港中文大学崇基神学院院长邢福增接受德国之声专访，解析这个任命的来龙去脉和可能造成的影响。 (08.01.2019)

教宗方济各在结束亚洲行之际，解释了他为何在缅甸不提“罗兴亚人”问题。谈到今后的出访计划时他还表示，很愿意去中国，但目前时机尚未成熟。 (03.12.2017)

然而, 这种强迫人们加入天主教爱国协会的行为被报道披露。梵蒂冈亚洲新闻通讯社的中国问题专家切尔韦莱拉（Bernardo Cervellera）写道, 在中国的新疆、内蒙古、河南、浙江和湖北等地, 地方宗教当局对牧师和主教施加了相当大的压力, 要求他们加入天主教爱国协会。在河北省, 一位牧师甚至指责其拒绝加入爱国协会的主教是在无视梵蒂冈和中国所签署的协议。

据切尔韦莱拉说， 这主要关系到所谓地下教会的命运，也就是那些没有加入爱国教会的天主教徒的命运。"地下"与官方的"爱国教会"之间的界限其实并不像外界印象中那般分明。即便在中国，对天主教爱国会的性质以及加入爱国教会的必要性也有着不同的看法。

不仅仅是天主教会还有很多问题没有澄清。最近"中国基督教三自爱国运动委员会"主席徐晓红便对"西方反华势力"予以了指责。香港《亚洲时报》援引他的话说, 他们想通过基督教来危害中国的社会稳定, 甚至推翻中国的政治秩序。

中国问题专家切尔韦莱拉认为，对于天主教来说，如果教宗与习近平有可能会晤的话，应该尽可能地澄清所有问题。不过梵蒂冈与中国之间不仅不会举行正式的会晤，而且就连关起门来私下会晤的可能性都几乎为零。据国务秘书处称, 目前时机还不成熟。

Vatikan Papst Franziskus bei der Eröffnung des Mißbrauchsgipfels in Vatikan (Getty Images/AFP/V. Pinto)

教宗与中国领导人会面？时机尚未成熟！

教宗方济各多次表示, 愿意前往中国或者与中国国家主席习近平会晤。正如意大利历史学家乔瓦尼奥利（Agostino Giovagnoli）在天主教报纸《前途日报》（Avvenire）中所评论的那样，更多的是北京方面缺乏意愿。虽然习近平对意大利总统马塔雷拉（Sergio Mattarella）的回访是一个 "宝贵的机会", 但乔瓦尼奥利认为教宗没有机会与习会晤。至于方济各计划中今年秋季的日本之行是否能包括在北京中途停留, 都还只是猜测。

不过, 乔瓦尼奥利说, 双方的关系"如今比过去好得多"。他认为"非法任命主教的问题得到了最终解决"。但是对于梵蒂冈来说，此事似乎还并不那么明了，至少这些非法任命的主教还没有被列入天主教会的正式花名册。

例如去年9月底签署《中梵协定》之际，刚刚成立的承德教区便被列入《2019年圣座年鉴》，但是不包括此前中国任命的、2018年9月22日被教宗接纳入教会的七名"非法主教"。

李京慧/叶宣（天主教通讯社）

相关内容

Vatikan behandelt einen neuen Prozess für ein katholisches Dorf in China

教廷高官: 中国不应害怕天主教会 18.03.2019

周四将是中国与梵蒂冈就主教任命签订中梵协议之后，习近平首次出访意大利，而习近平是否会与教宗见面仍然存在许多未知数。 教廷高官在即将上市的书中，强调中国不应该害怕天主教会对中国抱持「不信任或敌意」。

Taiwan - Midterm Wahlen

蔡英文七招反制"一国两制" 两岸关系焦点转向? 13.03.2019

中国国家主席习近平今年初提出「习五点」对台方针，几个月来中方一再强调以「一国两制」达成统一，是解决台湾问题的不二之门。 虽然这已不是中国政府首次提出这个主张，但此说法仍在台湾岛内引起热议。

Nonnen in der katholischen Kirche

天主教宗：教士性侵修女的罪行仍在发生 06.02.2019

方济各教宗首次就基督教会牧师性侵修女的丑闻作出表示。他知道有神职人员如此妄为。“而且我相信，这样的事情仍在继续，”教宗表示。

广告

时事评论

Japan Tokyo japanischen Studenten (picture-alliance/ZUMA Press/y06)

评论：千禧世代——被误解的一代人

论及1980-2000年出生的那一代人，主流观点似乎有失偏颇。德国之声评论员Cristina Burack认为，这些年轻人颇能打拚，世界应该倾听他们的声音。  