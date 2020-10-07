习近平“决不答应党民割裂论” 底气何在？

一个国家的领导人什么时候才能说自己的执政党和人民不可分割？这种说法从政治学的角度来说有怎样的合理性？德国之声采访了两位德国的中国问题学者，就习近平的这一表态请他们谈谈看法。
（德国之声中文网）在新冠大流行瘟疫以及香港和新疆问题的影响下，国际社会——尤其是美国、英国、澳大利亚等国家不断对中共当局施加压力。今年9月初，中国领导人习近平提出了五个“绝不答应”的概念，其中的一个“决不答应”是：“任何人任何势力企图把中国共产党和中国人民割裂开来、对立起来，中国人民都绝不答应”。
把中国人民和中国共产党分开来看其实是近年来部分西方学者的共识和呼吁。加入留美华商郭文贵反共阵营的白宫前首席策略师班农(Steve Bannon)在公开场合多次提及要把中国人民和中国共产党以及中国政府分开的表态，再次引起了人们对这种说法的广泛关注。美国国务卿蓬佩奥也在多次对话政策的演说中，提及应该区别对待中国共产党和中国人民的说法。
如今中国领导人习近平对这种说法进行正式，而且措辞激烈反驳，在德国波恩大学全球研究中心主任辜学武看来，实际上是表现了中美的冲突已经形成了一种新的升级事态。辜学武指出，中共现在意识到，美国以地缘战略的目标出发，不仅要遏制中国的崛起，而且要推翻中共的政治体制，彻底否定中共执政的合法性。因此他认为，习近平的最新表态可能是向美国传递一个信息，即：你要适可而止，我们已经意识到你们想做什么。
曾经在德国杜伊斯堡-埃森大学任教的汉学家黑伯勒（Thomas Heberer）也同意，习近平的相关表态和美国，尤其是特朗普政府对华政策有关。从政治学的角度来说，黑伯勒认为评判中国共产党和中国人民是否可以被分别看待的一个重要问题就是：共产党在中国人民之中有没有执政的合法性？共产党是否已经和人民隔离开来？还是说，大部分中国人民都支持共产党的政策和目标？
为了回答这个问题，同时在德国鲁尔都市孔子学院领导层任职的黑伯勒特别提出了两个国际学术领域的民意调查。一个是由美国密西根大学负责开展的“全球价值调查”（World Value Survey）。另一个是美国哈佛大学肯尼迪学院推出的长期调查。两个调查的结果都显示：在过去的15年中，中国民众对中国共产党政策的认可度明显增高。这也与黑伯勒个人的观察结果相符。他向德国之声表示：“通过我自己的观察，以及和中国各色人等的交流可以确定，中国人民内部目前对共产党领导层的政策有着很高的认可度。”同时他也指出，在学术层内，有许多对中共但前政策路线持批评态度的人。
中国政体是一朵“奇葩”
作为学者，德国波恩大学政治学与国际关系学教授辜学武不愿意就是否认同中共的政策路线作出表态，他更愿意当一个观察者。判断习近平所说的“任何人任何势力企图把中国共产党和中国人民割裂开来、对立起来，中国人民都绝不答应！”具体有多大的合理性？他首先表示“中国的政体，从政治学的角度上来讲是一朵奇葩”，因为，以他的看法，中共的体制既不属于极权，也不属于威权、也不属于自由民主，而是一个独特的体制。按照中共以前自己的话来说，中共和中国人民就是鱼和水的关系。而现在更像是一种钢筋和水泥凝固在一起的结构，无法分割。在辜教授看来，中国现在既不是威权体制，也不是极权体制，而是一个“功权体制”。也就是说中共的合法性，既不是民主的大选，也不是靠高压手段完成，而是通过建立功利。通俗的说就是：老百姓需要经济的发展，共产党就会说：你需要什么我给你什么。
辜学武在此回顾了中共过去几十年自我更新，通过反馈自我调整的过程。比如说老百姓希望做堂堂正正的中国人。中国共产党提出了一个“民族尊严”的概念。老百姓希望过好日子，中国共产党提出了一个“小康”概念。老百姓希望好空气，习近平来一个“金山银山绿水青山”。老百姓最担心的生老病死，他来一个“全民社保”。老百姓要出行安全，他来一个大规模监控。老百姓希望到全世界旅游，共产党开放旅游让中国人走出国门。正是在这种不断调节的过程中，中国领导层不断对外界的刺激有所反应，并进行分析和调节后制定一种新的策略，然后缓解产生的冲突。对于辜学武教授来说，这也是为什么习近平说中国人民绝不答应把中国共产党和人民割裂开来时，并不是没有底气的原因。
长年关注中国政治的黑伯勒也认为，中国从70年代末开始的社会经济发展取得成功，政治体制相对稳定的事实也表明：仅仅用“威权体制”的说法概括中国，并不能能够让人很好地分析中国的政治发展。中国的成功史无法简单地用威权体制或者一党独裁来解释，因为大部分威权国家基本上难以进步发展。
“建功立业”和执政合法性
黑伯勒观察到，中共2017年提出了到2050年全面实现社会主义现代化的说法。为此计划至2020/21年以“质”取代“量”的发展，消除贫困，实现小康社会；到2035年成为全球最大经济体，在关键科技领域成为全球领先，解决环境问题‘到2050年成为与美国平起平坐的世界强国，全面实现社会主义现代化。
正是共产党提出的这些“目标”，得到了人民的支持。在黑伯勒看来，这也是习近平提出“把中国共产党和中国人民割裂开来、对立起来，中国人民都绝不答应！”的原因。这两方的共同目标是：实现现代化，与美国并列成为世界强国。
但同时，从世界上许多国家的民主化进程，尤其是东西德合并的历史来看，人民与执政党的分割、对立也是推进社会变革，发展的一种源动力。辜学武教授并不否认这种说法，但是在他看来，从中国共产党的发展史来说，并没有停留在1945年的基础上。中产阶级崛起之后，中共意识到，按照传统的西方政治理论，中产阶级一定会对中共的统治形成挑战。但是，中共马上在江泽民时代搞了个”三个代表“理论。也就是说，社会上新形成的富有阶层，只要他们愿意，全部纳入共产党。通过各种Co-Option（编：选择加入或收买）把成长起来的、新的、具有社会影响力的人，全部拉入到体制中去。
这也包括吸收像成龙、姚明这样的文体届的明星人物成为体制的一部分。并形成了一种能把不同的阶层概念淡化、中立，然后综合的功能。在辜学武教授看来，以成龙、姚明这种人的成长背景来说，他们应该是反对极权体制、反对威权的，但是他们愿意和中共一起走，一方面有可能是一种大家在利益上的互相认同。另一方面，也说明中国的资本家精英层有可能认同中国的一些所谓的诉求，包括民族主义的诉求。
在这两位德国学者看来，中国共产党在历史的过程中不断“建功立业”，是中国共产党维护统治和相对社会稳定的基础。黑伯勒指出，当今世界的最新发展趋势表明，民主无法简单地通过移建民主机构来实现。它同时要以民众的认知为前提，发展稳固民主结构和民主机构。辜学武教授认为，一个威权体制的独裁政权是有实效性的。世界上从来没有一个这样的政权，能够经历存在70年以上的过程。与南韩的朴正熙政权、台湾的蒋家政权相比，中共存在了71年，“这就说明它的合法性、它的功绩自有其区别”。
一段时间以来，华盛顿在对华问题上越来越明显地进行政治拆分，将中共与中国人民区别开来。以国务卿蓬佩奥为代表，美国一些政界人士开始强调“美中冲突只是美国与中共的冲突”。这引起北京强烈不满，称美政客是在“枉费心机使用离间计”。