习近平：再向非洲提供10亿剂疫苗

(德国之声中文网) 中国国家主席习近平周一 (11月29日)在中非合作论坛第八届部长级会议开幕式上发表演讲，首先强调双边的「卫生健康工程」。

他提到非盟的目标是在2022年有60%非洲人口接种新冠疫苗，并说：「我宣布，中国将再向非方提供10亿剂疫苗，其中6亿剂为无偿援助，4亿剂以中方企业与有关非洲国家联合生产等方式提供。」

习近平说他「支持疫苗知识产权豁免，切实保障疫苗在非洲的可及性和可负担性，弥合『免疫鸿沟』」。此外他也提到，中国将为非洲国家援助实施10个医疗卫生项目，并向非洲派遣1500名医疗队员和公共卫生专家。

南非总统拉马福萨也通过视频连线发言，感谢中国的支持，并表示非洲经济体应该要能够生产新冠疫苗。

他说，世界贸易组织关于与贸易有关的知识产权临时豁免的讨论需要最后确定，以使所有人都能获得新冠疫苗和治疗，同时批评因为Omicron变种病毒出现而对南非实施的旅行限制。

《中非合作2035年愿景》

习近平表示未来中非首个3年规划中还包括「减贫惠农工程」，「贸易促进工程」、「投资驱动工程」、「数字创新工程」、「绿色发展工程」、「能力建设工程」、「人文交流工程」，以及「和平安全工程」。

其中在贸易上，中国承诺要为非洲农产品输入建立『绿色通道』，加快推动检疫准入程序，扩大同中国建交的最不发达国家输华零关税待遇的产品范围，目标是「未来3年从非洲进口总额达到3000亿美元」。中国也将提供100亿美元贸易融资额度，用于支持非洲出口，并为非洲援助实施10个设施联通项目和支持非洲大陆自由贸易区建设。

习近平也承诺，中国未来3年将推动企业对非洲投资总额不少于100亿美元，设立『中非民间投资促进平台』，并为非洲援助实施10个工业化和就业促进项目，向非洲金融机构提供100亿美元授信额度，扶持非洲中小企业发展，设立中非跨境人民币中心。

他甚至表示，中国将免除非洲最不发达国家截至2021年年底到期未还的政府间无息贷款债务，并再从国际货币基金组织增发给中国的特别提款权中拿出100亿美元，转借给非洲国家。

习近平还说，非洲是中国进口原油和矿物的主要来源，在未来3年将达到3000亿美元产值，并补充说，双方将在卫生、数字创新、绿色发展等领域进行合作。

中国债务外交批评

在「一带一路」倡议中，中国机构为主要是发展中国家的基础设施提供资金，但根据国际律师事务所麦肯锡的报告，中国银行在非洲的基础设施项目融资从2017年的110亿美元下降到2020年的33亿美元。

路透社报道，有专家表示，中非交易使部份非洲国家债务缠身，这也使得其他非洲国家更加警觉，像是刚果民主共和国就担心交易对刚果好处不足，正加强审查与中国投资者达成的60亿美元交易。

(美联社、路透社等)

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