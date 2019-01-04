习近平"做好军事斗争准备工作" 说给谁听?

（德国之声中文网）据中国官媒报道，习近平周五（1月4日）在中央军委军事工作会议上强调，中国发展面临"各种可以预料和难以预料的风险挑战增多"，"全军要……强化忧患意识、危机意识、打仗意识，做好军事斗争准备工作"，"要把备战打仗指挥棒立起来，要强化战斗队思想"，"确保一旦有事能快速有效应对"。会议上，习近平签署中央军委2019年1号命令，向全军发布开训动员令。

这位中国党政军一把手的表态，正值中美关系因为贸易争端等问题吃紧以及两岸领导人互相喊话、针锋相对的背景下。

2018年年底，美国总统特朗普签署《亚洲再保证倡议法案》（ Asia Reassurance Initiative Act），重申了美国对于台湾安全的承诺。对此，北京周三提出"严正交涉"，称美国方面"严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，粗暴干涉中国内政"，要求华盛顿"不得实施法案有关内容，慎重处理涉台问题"。

同样在周三，习近平在《告台湾同胞书》40周年纪念讲话中表示，"祖国必须统一，也必然统一"，同时针对台独"不承诺放弃使用武力"。而对于该讲话，台北方面做出了立场鲜明、语调强硬的回应。

仅仅时隔两天，习近平在军委会议上提出"做好军事斗争准备工作"，引发外界对此语背后用意的猜测：大陆是否在考虑武力介入？是否在警告美国莫打"台湾牌"？还是另有所指？

一位推特网友评论称，"习近平无疑认为'解放台湾'是他的历史使命。台海一战比任何时候都显得更加可能"。另一位则直接猜测"现在看来，习近平先生对台湾要动手了，要在他的任期之内实现武装或者政治经济恐吓，统一台湾"。

英国诺丁汉大学的中国问题专家苏立文 (Jonathan Sullivan)也认为，习近平"对于两岸现状已经开始不耐烦"。他告诉德国之声，由于习近平必须在二十大时用业绩来替自己的完全掌政背书，这导致他必须在台湾问题上有所作为。

不过，厦门大学台湾研究院副院长、教授张文生认为，两岸近期"发生武力冲突的危险系数并不高"。这位两岸问题专家对德国之声表示，武力是大陆的底限，是为了防范外国势力的介入和防范台独冒险。"但是我们认为，这两年外国势力大规模介入以及台独冒险的可能性不大"。

德国墨卡托中国研究中心的学者马晓月（Mareike Ohlberg）也在接受德意志电台（DLF）采访时表示，习近平对台讲话主要是"老调重弹"，"我会以平常心看待"。

针对习近平强调备战，法广发文问道，在"经济寒冬"，"习近平的讲话是在针对台湾，还是转移人们的视线？"

可以确定的是，这并不是习近平首次强调备战。在2018年国庆前夕，习近平在进行军事视察时同样强调"面加强练兵备战加快提升打赢能力"。而在中国媒体与社交媒体上，也不乏充满尚武色彩的文章与评论。环球网2017年11月这样写道："重磅推出:新时代战歌《做习主席的好战士》 "。这让人无法不联想起半个世纪前的毛泽东时代。