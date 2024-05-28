习近平：促进高校毕业生、农民工就业

社会中国
习近平：促进高校毕业生、农民工就业2024年5月28日
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（德国之声中文网）习近平的这一表态正值世界第二大经济体经济复苏难之际。房地产危机、地方政府债务、地缘政治的不确定性都影响到社会就业以及收入和开支。
习近平表示，坚持把高校毕业生等青年群体就业作为重中之重。他还表示，要多措并举促进农民工就业。不过，官媒的报道中没有提及具体的举措内容或规划方案。
习近平还表示，要支持发展吸纳就业能力强的产业和企业。
大学生就业："一个班全是考公的"
中国官方数据显示，4月，不含在校生的16-24岁群体的调查失业率为14.7%，这比5月（15.3%）略有下降。去年，中国青年失业率达到约20%后，中国统计部门调整了统计方法，不再将在校生包含在内。
中国教育部去年底预计，2024年应届高校毕业生达1179万人。
在微博上，#一个班的几乎全是考公务员的#成为最新的热搜话题之一。发帖的宝鸡文理学院学生写道：宝文理文传专业，明年毕业，我们班几乎都是考公考编的，厉害了。这一话题的阅读量超过6660万。
有网友对此评论说：第一就业难，很多行业人才饱和； 第二大环境不好后都意识到铁饭碗的优势。也有网友说：一个国家的青年都想考公务员是何等悲哀，而且不是为了政治抱负，为了服务人民，而是想要一份稳定的铁饭碗，不然35岁就要被嫌弃而失业了。还有网友写道：现在没有稳定的工作，政策一变就完蛋。
网约车行业慎入也上热搜
而上周，#多地提醒慎入网约车行业#也冲上热搜。网友则评论说：那该干啥？外卖也饱和，快递也饱和，网约车现在也饱和，回家种田可以吗？
4月底，中国人力资源社会保障部称，第一季度全国城镇新增就业303万人，同比增加6万人，"就业形势总体稳定"。
（综合报道）
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