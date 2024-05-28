习近平：促进高校毕业生、农民工就业

中国国家主席习近平周一（5月27日）呼吁，努力为高校毕业生、农民工等创造就业岗位。中国官方媒体报道了习近平在中共中央政治局一次集体学习时的这一表态。社交媒体上，就业难仍是热搜话题。

（德国之声中文网）习近平的这一表态正值世界第二大经济体经济复苏难之际。房地产危机、地方政府债务、地缘政治的不确定性都影响到社会就业以及收入和开支。

习近平表示，坚持把高校毕业生等青年群体就业作为重中之重。他还表示，要多措并举促进农民工就业。不过，官媒的报道中没有提及具体的举措内容或规划方案。

习近平还表示，要支持发展吸纳就业能力强的产业和企业。

大学生就业："一个班全是考公的"

中国官方数据显示，4月，不含在校生的16-24岁群体的调查失业率为14.7%，这比5月（15.3%）略有下降。去年，中国青年失业率达到约20%后，中国统计部门调整了统计方法，不再将在校生包含在内。

中国教育部去年底预计，2024年应届高校毕业生达1179万人。

在微博上，#一个班的几乎全是考公务员的#成为最新的热搜话题之一。发帖的宝鸡文理学院学生写道：宝文理文传专业，明年毕业，我们班几乎都是考公考编的，厉害了。这一话题的阅读量超过6660万。

有网友对此评论说：第一就业难，很多行业人才饱和； 第二大环境不好后都意识到铁饭碗的优势。也有网友说：一个国家的青年都想考公务员是何等悲哀，而且不是为了政治抱负，为了服务人民，而是想要一份稳定的铁饭碗，不然35岁就要被嫌弃而失业了。还有网友写道：现在没有稳定的工作，政策一变就完蛋。

就业难的中国年轻人 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

网约车行业慎入也上热搜

而上周，#多地提醒慎入网约车行业#也冲上热搜。网友则评论说：那该干啥？外卖也饱和，快递也饱和，网约车现在也饱和，回家种田可以吗？

4月底，中国人力资源社会保障部称，第一季度全国城镇新增就业303万人，同比增加6万人，"就业形势总体稳定"。

（综合报道）

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