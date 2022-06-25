（德国之声中文网）6月25日，新华社发布简短消息称，“中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将出席庆祝香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼。 ”不过，新华社并没有提及习近平是否亲自赴港或谈及有关其行程的任何消息。截至今日，香港当局也没有明确表示习近平是将访问该市，还是通过视频形式参加上述活动。

回顾5年前，新华社于2017年6月25日发布了习近平将出席“庆祝香港回归祖国20周年大会暨香港特别行政区第五届政府就职典礼”的消息。消息称，“中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将于6月29日至7月1日赴香港，出席庆祝香港回归祖国20周年大会暨香港特别行政区第五届政府就职典礼，并视察香港特别行政区。”

不提“赴香港”，不提行程日期

与当时新华社发布的消息相比较，可以看到，此次发布的消息少了“赴香港”，没有提访问日期，没有提“视察”。

自2020年1月对缅甸进行国事访问之后，习近平没有再离开中国大陆出访。去年，习近平拒绝前往罗马参加20国集团领导人峰会，只参加了线上会议。他也未出席在苏格兰格拉斯哥举行的全球气候谈判。拜登就任美国总统后，习近平也没有与拜登进行过面对面的会晤。

今年早些时候，香港暴发了一轮严重的奥密克戎疫情。目前，香港第五波疫情持续反弹，新增确诊连续13天超过1000例。香港政府卫生署卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣6月27日下午通报，“近期全港单日新增确诊徘徊在1500至1800例，正接近2000例，预计未来一段时间或将继续缓慢上升。”此外，据南华早报6月24日报道，香港内地事务局局长曾国卫和香港行政长官办公室主任、候任政务司司长陈国基已经被确诊感染了新冠病毒，处于隔离状态。分析认为，这给习近平是否会赴港出席新政府就职典礼和回归庆典增加了不确定性。

重要的时间点

按中共的惯例，逢五和逢十的庆祝活动都格外隆重。而且，自1997年以来，在任的中国国家主席都会在7月1日这天出席香港新任特首的就职典礼。1997年，当时的中国国家主席江泽民为香港首任行政长官董建华主持了就职仪式。2002年，江泽民参加了第二届香港特区政府就职典礼。在香港回归10周年和15周年时，习近平的前任胡锦涛也对香港进行过类似访问，并参加新任特首就职典礼。2017年，习近平于6月29日至7月1日赴港参加了香港回归25周年大会和香港特别行政区第六届政府的就职典礼。

习近平2017年6月29日访港

上周五（6月24日），港区人大代表叶国谦在香港电台节目上说，相信国家主席习近平亲身来港出席庆祝香港回归25周年大会暨第六届政府就职典礼的机会相当高，但预期行程不会像5年前一样，估计今次只会作短时间逗留。他也称，如果疫情出现大变化，习近平亦有可能以视像形式出席典礼，由其他中央官员到港主持第六届政府官员的宣誓仪式。他估计获派顶替国家领导人的官员估计是中国国务院港澳办主任夏宝龙。

2019年，香港发生大规模反政府抗议活动，北京方面采取行动镇压当地异见人士，并于2020年6月在香港实施了港区国安法。香港警方依据这部法律逮捕了数以百计的人士。香港新特首李家超曾是一名高级警官，后为香港保安局长，政务司司长。作为北京内定的唯一候选人，李家超当选后表示，“尽管香港国安法基本上已经控制好最关键的一些风险，把香港基本法第二十三条有关立法工作做好依然是我们的宪制责任。”

香港政治分析家卢兆兴认为，习近平将出席周五的仪式，但出于安全考虑可能会在当天结束时返回中国大陆边境的深圳。他说，习近平的出席将表明中国政府对其对香港的政策，包括处理新冠问题的政策有信心。他说，”距离2047年还有一半时间，这次访问特别重要。”他指出，“积极的色彩将是极其重要的，因为我们可以预期北京将转向台湾，呼吁进行某种形式的对话。”

(综合报道）

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