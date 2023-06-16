习近平会见盖茨 “中美关系的基础在民间”

（德国之声中文网）周五（6月16日）中国外交部发布新闻稿，中国国家主席习近平在北京会见美国比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨。习近平在会见中表示：“中美关系的基础在民间，我们始终寄希望于美国人民，希望两国人民友好下去。”

习近平对盖茨说：“你是我今年在北京会见的第一位美国朋友。世界正在走出新冠疫情，人们应该多走动、多交流，增进了解。”

中国外交部发布的新闻稿写道：“盖茨介绍了对华合作进展情况及未来设想，表示，中国在减贫和应对新冠疫情方面取得举世瞩目的巨大成就，为世界树立了很好榜样。近年来，比尔及梅琳达·盖茨基金会和中国开展了良好合作，取得显著进展。中国加快创新发展，对中国有利、对发展中国家有利、对世界有利。基金会致力于同中国进一步加强创新、全球减贫、公共卫生、药物研发、农村农业等领域合作，并将成功经验和技术向发展中国家推广。”

盖茨于周三（14日）抵达北京，这是2019年以来他第一次到访中国。周四，他与北京市长殷勇举行了会见，并在位于北京的全球药物研发中心（Global Health Drug Discovery Institute，GHDDI）发表演讲，宣布在未来5年捐赠5000万美元，以加强药物研发能力，用于治疗结核病和疟疾等严重影响世界上最贫困人口的传染性疾病，改善全球健康。

今年年初以来，很多国际大企业的CEO纷纷到访北京，但多仅会见中国的部长级人物——今年3月，中国国务院总理李强会见了苹果公司的库克（Tim Cook）等一批外企执行长；路透社日前亦报道，特斯拉的执行长马斯克（Elon Musk）5月底会见了中国副总理丁薛祥。

盖茨于2020年退出微软董事会，专注于与全球健康、教育和气候变化有关的慈善工作。

习近平和盖茨的最后一次会面是在2015年博鳌论坛期间。2020年初，习近平致信盖茨，感谢他和比尔及梅琳达·盖茨基金会承诺向中国提供援助，其中也包括为中国抗击新冠疫情提供500万美元。

布林肯即将访华

路透社指出，随着中美紧张关系的加剧和中国对国家安全的重视加强，外国企业对中国市场的情绪已经变得更为谨慎。

中国外交部发言人汪文斌周三宣布，经中美双方商定，美国国务卿安东尼·布林肯将于6月18日至19日访华。

这将是5年来首位访问中国的美国国务卿，也是拜登政府上台以来访华的美国最高级别政府官员。

访华期间布林肯将与中国外长秦刚举行会晤。消息人士称，中国国家主席习近平也可能会见布林肯。

美国方面指出，布林肯访华旨在稳定美中两个世界最大经济体和战略对手之间的关系。

美国方面同样希望，布林肯的访华之行可以为美国财政部长耶伦和商务部长雷蒙多的访华铺平道路。外界预计，布林肯访华期间还会谈及为美国总统拜登和中国国家主席习近平分别在9月G20印度峰会以及11月亚太经合组织（APEC）美国峰会期间的会晤进行筹备工作。

（路透社、法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。