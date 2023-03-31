习近平会见李显龙 宣布提升中新伙伴关系

（德国之声中文网）中国国家主席习近平周五在北京接待了来访的新加坡总理李显龙，并宣布将两国关系提升到“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”。

根据中国官媒报道，习近平在双边会晤中表示，中国愿意同新加坡加强战略沟通，利用双边合作机制，加强"陆海新通道建设"，推进两国人员往来。

习近平还指出，这些年来，亚洲地区保持总体和平稳定和快速发展、整体崛起的良好势头，而在当前国际背景下，亚洲国家应该“共同守护好地区和平红利”，并“坚决反对霸道霸凌，明确抵制‘脱钩断链’，不允许任何国家剥夺亚洲人民追求更美好幸福生活的权利”。

在今春闭幕的全国人大会议上，习近平成功获得了他的第三个国家主席任期。据新加坡《联合早报》报道，习近平向李显龙介绍，今年两会选出了新一届国家领导机构的领导人，“这次你来了也都可以见一见”。他强调，“中国会和与中国共同合作的国家一起，来享受当前的重大战略机遇”。

这是习近平和李显龙两位领导人时隔四个月再次见面。上一次是在去年11月曼谷召开的亚太经合组织会议期间。李显龙表示非常高兴在2019年访问中国之后，再次来到中国。他对“中国各地的生活已经回归正常”表示欣慰。

这位新加坡总理指出，中国有了新的领导团队，也为下一阶段的而发展规划了愿景和长远目标。“我有信心中国的经济会继续加强，包括新加坡在内的很多国家都积极希望加强与中国的经济联系，我希望我的访问能为双边合作注入新动能和高层交流”，他在讲话中强调。

路透社指出，李显龙的这番热情发言，正值中国与西方尤其是美国之间的关系日益紧张之际。从乌克兰战争到人权领域，中西之间的对峙都在不断加剧。

“今天的中国已经不再是过去的中国了，这是其它国家必须要接受的一点”，李显龙在接受中国央视采访时说，“它已经变得更加繁荣，对世界经济的贡献更大，在国际事务中的发言权也更大。”

据新华社报道，李显龙还在会谈中强调了对“一个中国”政策和“台湾问题是中国内政”的认同，并且表示鼓吹“今日乌克兰，明日台湾”会带来不可预测的严重后果。他强调新加坡主张国与国之间要基于“相互尊重与信任”，不能“非黑即白，选边站队”。

根据中国外交部官方网站于4月1日发布的《关于建立全方位高质量的前瞻性伙伴关系的联合声明》，“双方欢迎根据2018年签署的《关于升级的议定书》启动的中新自贸协定升级后续谈判实质性完成，将在今年尽快完成相关议定书签署”。

路透社指出，中国是新加坡最大的贸易伙伴，而新加坡也是中国最大的外国投资方。

（路透社、新华社、联合早报）

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