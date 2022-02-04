习近平会见多位铁杆盟友领导人

（德国之声中文网）中国国家主席习近平本周六（2月5日）会见了塞尔维亚、埃及、哈萨克斯坦和土库曼斯坦的领导人，北京利用冬奥会开幕之际，在此刻与美国的紧张关系一触即发的情况下，掌握了一定的外交主动权。

继周五与俄罗斯达成突破性协议后，习近平周六于北京人民大会堂举行的农历新年宴会前举行了与多国首脑的会晤。此次宴会也是习近平自新冠疫情爆发以来，首次现身参加的国家领导人聚会。习近平向其他的国家领袖敬酒，表示：「对所有关心和支持北京冬奥会的各国政府、各国人民及国际组织表示衷心感谢。」

中国官媒《新华社》引用习近平的讲话提到中国「全力克服新冠肺炎疫情影响，认真兑现对国际社会的庄严承诺，确保了北京冬奥会如期顺利举行」。

冬奥会开幕前五个小时 习近平会见了俄罗斯总统普京 签署了巨额天然气供应协议

30多位国际领导人参与冬奥开幕式

尽管美国和其他西方国家由于地缘政治紧张局势加剧以及新疆人权受侵犯的情况下，对冬奥会进行了外交抵制，仍有30多位国际领导人抵达了北京、出席2022年冬奥会的开幕式。隶属中共的《环球时报》对外国媒体称这次活动只吸引了「威权主义」领导人的报道进行了回击，在一篇社论中指责外媒使用了「过时的反华陈词滥调」。

据《新华社》报道，习近平周六上午与哈萨克斯坦总统托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）、塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vucic）和埃及总统塞西（Abdel Fatta Al-Sisi）进行了单独会晤，讨论了与「一带一路」相关的基础设施投资和抗击新冠疫情的合作。他还告诉土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov），双方应深化向中国供应天然气的合作。

根据习近平和俄罗斯总统普京周五会晤后发表的联合声明，莫斯科表示反对任何形式的台湾独立，而中国表示支持俄罗斯反对北约进一步扩张。俄罗斯在其与乌克兰的边境附近集结了10万军力，试图向该国施压，希望排除未来乌克兰加入北约的可能性。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 铁杆支持者：俄罗斯总统普京 普京算是北京冬奥的坚定支持者。他早就表示将会参加2022年2月4日开始的北京冬奥会开幕式，也将与习近平举行最高级别全面会谈。这位俄罗斯总统在2021年12月底的年度记者会上还表示，西方抵制北京冬奥是一个错误，称“华盛顿通过将体育政治化也无法阻止中国崛起”。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 联合国秘书长古特雷斯：奥运促和平 根据中国官媒央视1月28日公布的最新来访贵宾名单，这次赴北京出席冬奥会开幕式的除了外国元首和政府首脑外，也有多名国际组织负责人，包括联合国秘书长古特雷斯、联大主席沙希德、世界知识产权组织总干事邓鸿森、新开发银行行长特罗约、上海合作组织秘书长张明和国际奥委会主席巴赫等。古特雷斯1月13日表示，决定出席北京冬奥会开幕式，并传达这样的信息：奥运会必须成为促进世界和平的工具。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 世界卫生组织总干事谭德塞 同样将在冬奥会之际访华的国际组织领导人还有世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞。在新冠疫情初期，谭德赛曾遭时任美国总统特朗普批评，特朗普指责谭德赛包庇中国。不过拜登上任后，美国与世卫组织的关系有所好转。据央视报道称， 中国国家主席习近平将于2月4日至6日出席北京2022年冬奥会开幕式，为来访贵宾举行欢迎宴会，并举行相关双边活动。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 托卡耶夫等多位独联体国家领导人 除了普京之外，哈萨克斯坦总统托卡耶夫（图）、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫等位于中亚的独联体国家领导人也将出席北京2022年冬奥会开幕式及相关活动。在不久前的哈萨克斯坦国内骚乱中，托卡耶夫的铁腕镇压遭到欧盟和美国方面批评，但得到中俄支持。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 巴基斯坦总理等数位亚太国家政要 根据央视本周五的最新嘉宾名单，出席开幕式的还包括柬埔寨国王西哈莫尼、新加坡总统哈莉玛、蒙古国总理奥云额尔登、巴布亚新几内亚总理马拉佩、韩国国会议长朴炳锡、泰国公主诗琳通和巴基斯坦总理伊姆兰·汗等亚太国家政要。伊姆兰·汗也将对中国进行国事访问（图为他2019年访华的资料图片）。这位巴基斯坦总理1月27日表示，非常期待率团访华，“除了因为我本人也是一名运动员之外，还因为我们两国的关系非常紧密”。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 波兰总统杜达等欧洲国家领导人 在欧洲国家中，波兰总统杜达（图）、塞尔维亚总统武契奇、卢森堡大公亨利、摩纳哥亲王阿尔贝二世、波黑部长会议主席特盖尔蒂亚这几位政要和王室成员将出席北京冬奥会开幕式以及相关活动。在欧盟国家中，杜达是目前唯一已知将出席开幕式的国家元首。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 南美的阿根廷和厄瓜多尔 南美地区目前确定出席北京冬奥会的领导人为阿根廷总统费尔南德斯，以及厄瓜多尔总统拉索。费尔南德斯（图）在近日接受中国官媒新华社采访时高度评价了北京冬奥会筹备工作，称“非常荣幸能参加北京冬奥会”，并表示今年是阿中建交50周年，他通过这次访华“拉紧阿中团结的纽带恰逢其时”。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 中东地区的多位元首和王室 埃及总统塞西（图）、沙特王储穆罕默德、卡塔尔埃米尔塔米姆以及阿联酋阿布扎比王储穆罕默德会出席北京冬奥会开幕式。这几个中东地区国家都是伊斯兰国家。与此同时，美、英、澳等西方国家对北京冬奥进行外交抵制，指责中国侵犯人权、在新疆打压维族穆斯林。



交恶以来中国首度明确支持俄罗斯

澳大利亚前总理、亚洲协会主席陆克文(Kevin Rudd)将这份联合声明描述为「具有高度重要性」。他于周六写道，这是「自中苏交恶以来，中国第一次在欧洲安全问题上采取明确的立场，在北约这样的根本问题上支持俄罗斯」。

然而，台湾方面则对中俄联合声明表示，两国达成协议的时机是令人不齿的，并补充说，中国政府此举有辱奥林匹克五环所代表的和平精神。

（路透社）

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