习近平会见俄总理 许诺支持“彼此核心利益”

（德国之声中文网）周三，中国国家主席习近平在会见来访的俄罗斯总理米舒斯京时表示，中方愿同俄方“在涉及彼此核心利益问题上继续相互坚定支持”。

近年来，中国和俄罗斯之间的经济和外交合作不断加深，而在莫斯科入侵乌克兰之后，两国之间关系变得更加紧密，尽管北京一再强调自己在冲突中采取中立立场。

俄罗斯总理米舒斯京本周一抵达中国进行正式访问，于周二在上海参加了中俄商务论坛，随后又飞往北京，先后与总理李强以及国家主席习近平会晤。

这是自从去年乌克兰战争爆发以来俄罗斯最高级别的官员访华。

在周三的会谈中，习近平告诉米舒斯京，两国将“在涉及彼此核心利益问题上继续相互坚定支持”，并在包括联合国、上合组织、金砖国家、20国集团等多边国际舞台上加强协作。

米舒斯京则在周三人民大会堂举行的盛大欢迎仪式上表示，“俄中关系发展到了一个前所未有的高度”。他还强调，两国双边关系的特点是“互相尊重对方的利益，愿意共同应对国际舞台的动荡加剧以及西方集体非法制裁所带来的挑战”。

中国总理李强则对“中俄新时代全面战略伙伴关系”予以盛赞。“我相信此次访华之行一定会给你留下深刻的印象。”

中国是俄罗斯最大的贸易伙伴，根据中国海关统计，去年双边贸易总额达到了创纪录的1900亿美元。

李强在周三也表示，两国双边贸易今年到目前为止已经超过700亿美元。“两国双边投资的规模也在持续增长”，李强补充道。

在会谈结束之后，两国各部部长签署了一系列有关服贸合作、体育、专利以及俄罗斯小米出口中国等领域的协议。

米舒斯京此次访华是由包括主管能源政策的副总理诺瓦克在内的俄罗斯高级官员陪同。

去年，随着西方对俄采取全面制裁，俄罗斯天然气出口大幅下降，中国一跃成为俄罗斯最大的能源客户。

未来，俄罗斯将沦为中国一个“加油站”而已？

根据俄罗斯媒体报导，诺瓦克在上海举行的中俄商务论坛上说，俄罗斯对中国的能源供应在2023年将同比增长40%。

分析人士指出，中国在与俄罗斯的关系中占据上风，随着莫斯科在国际上越来越孤立，北京的影响力在逐渐增强。

美国智库布鲁金斯学会资深研究员哈斯（Ryan Hass）对法新社表示，中俄两国领导人“更多是因为共同的不满和不安全感站到一起，而不是因为共同的目标”。

这位前白宫官员分析指出：“两国领导人都对西方在国际体系中的领导地位感到不满以及受威胁，并认为他们的国家应该在涉及其自身利益的问题上得到更多的尊重。”

今年2月，中国政府发表了一份有关政治解决乌克兰冲突的“12点立场声明”，但是西方国家则怀疑这份文件会给俄罗斯提供吞并在乌已占领土的口实。

中国国家主席习近平今年3月份访问了莫斯科，并且邀请俄罗斯总统普京回访中国。

中国是乌克兰危机的最佳调解人吗？

（路透社）

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