习近平会见俄外长 普习会即将登场

（德国之声中文网）俄罗斯进一步加强在乌克兰的军事攻势之际，中国党和国家领导人习近平周二在北京同来访的俄罗斯外长拉夫罗夫举行了会晤，以此展示中俄间的相互支持以及对西方民主阵营的共同抗衡。

俄罗斯媒体报道称，拉夫罗夫对习近平表示："在您的领导下，过去几年、尤其是过去十年里，中国取得了巨大的成就，我们对此感到由衷的敬佩。我们对中国取得的成就感到特别的高兴，因为这是朋友取得的成就，尽管世界上有人会对此持不同的立场，并想方设法阻碍中国的发展，他们同样也在设法阻碍俄罗斯的发展。"

中国官方的新华社援引习近平的讲话报道称：“今年是中俄建交75周年。中俄两国携手走出了一条大国、邻国和睦相处、合作共赢的崭新道路，造福了两国和两国人民，也为国际公平正义贡献了智慧和力量。我和普京总统一致同意，继续保持密切交往，确保中俄关系始终顺利稳定向前发展。双方要以庆祝建交75周年和举办中俄文化年为契机，全面落实我和普京总统达成的一系列重要共识。”

侵乌战争使俄罗斯在经济和外交上日渐孤立，因此该国对中国的依赖也在与日俱增。冷战时期，为了争夺共产主义阵营的霸主地位，中俄两国曾一度交恶。过去几十年来，中俄两国在外交政策上不断靠拢，举行联合军事演习，并试图吸引更多不结盟国家加入到上海合作组织等中俄主导的联盟中。

周二早些时候，拉夫罗夫同中国外长王毅举行会谈，并共同出席了记者招待会。两人重申了中俄两国在国际事务中的一致立场。拉夫罗夫表示，中俄两国均反对在国际事务中不考虑俄罗斯立场的做法。拉夫罗夫表示，乌克兰总统泽连斯基提出的所谓"和平方案"完全脱离了现实。

泽连斯基要求俄罗斯从乌克兰撤军，并归还所有被占领土。但泽连斯基的诉求在很大程度上依赖美国的支持，而共和党占多数的美国众议院迟迟不肯为一项大规模援乌计划放行。

中俄是相互间最重要的外交伙伴，两国均在联合国安理会拥有常任理事国席位。美国及其盟友向叙利亚、委内瑞拉等国推行民主和人权的倡议，常常因中俄两国的反对而受阻。

中国虽然没有对俄罗斯提供直接的军事支持，但却是俄罗斯坚强的外交后盾。北京宣称，正是西方的挑衅最终导致了战争的爆发。为了顾及克里姆林宫的感受，北京也从不将这场战争称为"侵略"。尽管中国一再重申，不会向俄罗斯出口武器和军用物资，但在西方对俄罗斯实施严厉制裁之际，中俄贸易却在迅猛扩张。

克里姆林宫周二还表示，俄罗斯总统普京和中国党和国家领导人习近平将会举行会晤，但俄方并未给出普京出访北京的时间表。

当被问及普京是否有访华计划时，克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄罗斯外长拉夫罗夫目前对北京的访问可以被视为是"为即将到来的高峰会晤"所进行的准备。佩斯科夫表示，鉴于俄中两国高水准的友好关系，双方领导人进行接触是非常有必要的。

中俄两国外长在北京举行的新闻发布会上，中国外长王毅也证实了今年将举行"普习会"的消息。路透社上个月报道称，普京有可能将于今年五月访问北京，这将是普京开始新一任总统任期后首次出国访问。

（路透社，美联社）

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