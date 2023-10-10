习近平会舒默：“修昔底德陷阱”非必然

（德国之声中文网）中国国家主席习近平周一（10月9日）在人民大会堂会见美国参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）一行。据中国外交部发布的新闻稿，中国外长王毅也参加了会见。

美联社指出，舒默率领由六名参议员组成的代表团访问中国，旨在稳定近年来因贸易、台湾问题、人权等议题而急剧恶化的美中关系。该代表团由三名民主党人和三名共和党人组成。这是美国议员 2019 年以来首次访华，而且正值美国应对北京崛起为全球大国、国会内对中国的批评越发频繁尖锐之际。

据新华社报道，习近平在会上表示，中美关系是世界上最重要的双边关系，两国如何相处，决定人类的前途和命运。“竞争对抗不符合时代潮流，更解决不了本国自身的问题和世界面临的挑战。”

“‘修昔底德陷阱’并非必然，宽广的地球完全容得下中美各自发展、共同繁荣，” 习近平如此说道。“全球疫后复苏、应对气候变化、解决国际和地区热点问题，都需要中美协调和合作。”习近平还表示，欢迎更多美国国会议员访华，更好地理解中国的过去、现在和未来。

修昔底德陷阱(Thucydides Trap)是美国政治学者艾利森 (Graham Allison)提出的术语，指的是当一个占霸权地位的大国受到一个新崛起的大国挑战时，双方可能爆发冲突。

舒默在会后表示，他与习近平的会谈长达80分钟，比原定时间多了20分钟，反映出此次会议精心准备和高度细节性。他说，美方表达了对缺乏对等以及美国在华企业需要“公平竞争环境”的关切，并敦促中国采取措施防止用于制造芬太尼的化学品出口。芬太尼在美国助长了致命的吸毒浪潮。

舒默说：“中美双方都表示，除非我们就彼此的分歧进行真诚的对话而且直言不讳，否则我们将永远无法解决这些问题。”

舒默告诉习近平，参议院代表团的首要任务是寻求两国之间的公平贸易。

“我们希望中国人民拥有经济机会。这对美国有好处，”他说。“但中国也必须为美国公司和工人提供公平竞争的环境。许多美国人，包括我们代表团在内的大多数美国人，都不相信我们现在拥有这种公平。”

除了习近平和王毅外，舒默一行还会见了中国全国人大常委会委员长赵乐际及商务部长王文涛。

为拜习会铺路？

两国政府正试图安排拜登和习近平下月在旧金山举行的亚太经合组织峰会(APEC)期间会晤，以处理日益紧张的关系。专家认为，此次美国国会代表团成员访问中国，可能为习近平出席APEC峰会并同拜登会晤奠定基础。



彭博社指出，近年来，对中国采取强硬立场已成为华盛顿两党达成共识的少数领域之一，国会往往是对北京采取更强硬政策的推动力量。习近平决定在拜登政府官员不在场的情况下直接会见参议员，可能是试图转移这些国会领袖的情绪，因为他们也能影响商业关系。

彭博社引述上海华东师范大学政治与国际关系学教授马奥尼（Josef Gregory Mahoney）指出，“这可能是明智之举”，国会领袖更容易受到特殊利益集团的影响，例如在华有广泛商业利益的美国公司，他们不希望看到中美关系进一步恶化。马奥尼补充说，一次成功的会晤可能使拜习会更有机会成形。



复旦大学国际问题研究院院长吴心伯对《联合早报》指出，中国此次以较高规格接待舒默一行，显示出北京希望加强与美国国会议员沟通，减少他们在对华问题上的负面影响。“这也是为了改善中美关系的政治气氛，特别是为接下来可能的中美元首会晤创造比较好的气氛和条件。”

《南华早报》引述中国社科院美中关系专家卢翔表示，此次会面“扭转了美国国会与中国之间停滞多年的沟通机制”。“虽然国会在外交政策上的权力相对较小，但舒默可以通过这次访问亲自了解中国的意图，并传达给国会，这具有积极意义。”

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授吴木銮（Alfred Wu）则对《南华早报》表示，习近平和舒默的会面并不能保证习近平和拜登会面，但可能性很大，因为双方都在为会晤紧密合作。

舒默10月9日在北京与中国外长王毅会晤

舒默赞扬中国就哈马斯袭击发表更强硬声明

舒默在会后表示，他已直接要求习近平加强外交部关于哈马斯袭击和“可怕的、令人痛苦的平民生命损失”的声明，中国在周日的声明中省略了这一点。

“我很高兴中国外交部发表了一份新声明，谴责了平民生命的损失，”他在会议结束后的新闻发布会上对记者说。

周一稍早前，舒默对王毅表示，他对中国未强烈谴责伊斯兰极端组织哈马斯袭击以色列并对以色列及其人民表示同情感到非常失望。

在此不久后，中国外交部发言人毛宁周一在例行记者会上表示，中国“对巴以冲突造成平民伤亡感到十分痛心，反对和谴责伤害平民的行为”。

“中方反对扩大冲突、破坏地区稳定的行动，希望尽快停火止战，恢复和平。国际社会应切实发挥作用，共同推动局势降温。”语调超出了中国外交部周日最初发表的声明，当时中方仅呼吁各方保持冷静克制，防止局势进一步恶化。

毛宁周一还表示：“解决巴以冲突循环往复的出路在于恢复和谈，落实‘两国方案’，推动巴勒斯坦问题早日通过政治方式实现全面妥善解决，使各方合理关切得到保障。中方将继续同国际社会一道为此作出不懈努力。”

中国驻以色列大使馆表示，哈马斯武装分子劫持了数十名人质，其中包括一名中以混血年轻女子，哈马斯武装分子在以色列杀害了至少800人。

（综合报道）

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