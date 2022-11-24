习近平会米歇尔 反对各种形式「新冷战」

（德国之声中文网）中国领导人习近平周四（12月1日）与欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）在北京人民大会堂举行会谈。习近平表示，「中国将继续从战略高度和长远角度看待和发展中欧关系，愿同欧方加强战略沟通协调，推动中欧全面战略伙伴关系行稳致远」。

据中国官媒央视报道，习近平在会谈中对米歇尔表示，他希望「欧盟机构和成员国建立客观正确的对华认知，对华政策坚守和平共处，坚持互利共赢，超越冷战思维和意识形态对立，超越制度对抗，反对各种形式的『新冷战』」。

「中方将向欧洲企业保持开放，希望欧盟排除干扰，为中国企业提供公平、透明的营商环境。」但无论习近平的谈话或央视的报道都未阐明所谓的「干扰」所指为何。

习近平就中欧关系发表看法时还提到要妥善管控分歧。他没有针对具体问题，只强调要尊重主权、独立、领土完整，「不干涉对方内政」。

习近平还谈到，中国和欧盟应该加强宏观经济政策协调，加强市场、资本、技术优势互补，共同打造数字经济、绿色环保、新能源、人工智能等新增长引擎，共同确保产业链供应链安全稳定可靠。他还强调，双方要「共同反对搞『脱钩断链』、保护主义，共同反对把经贸科技交流政治化武器化」。

米歇尔在会晤习近平后发推文写道：「公平和公正的全球化需要互惠和没有严重过度依赖的公平竞争环境。这些原则应该更好地嵌入欧中关系中。」他表示，双方同意在2023年的下一次中欧峰会前继续交流。

习近平在会谈中称，愿在平等和相互尊重基础上举行中欧人权对话。米歇尔对此表示欢迎，认为中欧对话「为进一步的交流提供框架。」

欧盟呼吁中国对俄施加影响力

欧盟方面也再次敦促中国，利用其对俄罗斯的影响力，帮助结束乌克兰战争。

据央视报道，米歇尔与习近平就乌克兰危机交换意见。习近平指出，通过政治方式解决乌克兰危机，最符合欧洲利益，最符合亚欧大陆各国共同利益。「当前形势下，要避免危机升级扩大，坚持劝和促谈，管控危机外溢影响，警惕阵营对抗风险。」

他同时表示：「中方始终站在和平一边，将继续以自己的方式发挥建设性作用。」

欧洲消息人士透露，习近平与米歇尔都强调「核威胁是不负责任而且高度危险」。

米歇尔在其推特上发文称：「欧盟在世界范围内促进其利益和价值观。与中国针对双边的各个层面进行公开接触是唯一的出路。今天我们讨论了俄罗斯对乌克兰的战争及其后果、全球挑战以及双边关系的各个方面。」

「作为全球大国，欧盟和中国有责任努力确保尊重《联合国宪章》并促进和平。」米歇尔在推文中也表示，应对气候变化和抗击疫情仍是优先事项之一。

欧盟发言人引述米歇尔称，欧盟希望中国作为联合国常任理事国，能发挥其影响力促使俄罗斯遵守《联合国宪章》，帮助结束俄罗斯在乌克兰的的「野蛮破坏和占领」。

中国迄今未公开批评俄罗斯对乌克兰的侵略战争。尽管中国对克里姆林宫的支持有松动的迹象，但中俄外交关系依然稳健。

另一方面，紧张的中欧关系也是外界预期北京会谈中的一个关键部分。过去一段时间里，双边关系明显恶化，不仅是因为乌克兰战争，台海局势、中国对人权的侵犯、新疆及西藏等地少数民族受迫害，以及中国对欧盟政治家的制裁也是原因之一。

鉴于中国严格的防疫措施，米歇尔预定只在中国停留一日，采取「闭环」方式进行访问。自新冠疫情爆发、中国展开近3年的严格防疫措施以来，米歇尔是继德国总理肖尔茨第二位访问中国的欧洲领导人。在此次的一日访问行程期间，米歇尔还将与中国国务院总理李克强及全国人大常委会委员长栗战书见面。

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（德新社、路透社）

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