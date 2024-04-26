习近平会晤布林肯 王毅强调负面因素在上升积聚

布林肯访华行程尾声之际会晤中国国家主席习近平。后者再次表示，地球足够大，容得下中美两国共同发展和繁荣。此前，中国外长王毅告诉布林肯负面因素仍在上升积聚。布林肯强调要避免误解误判以及“面对面”外交的重要性。

（德国之声中文网）据中国官方新华社报道，周五下午（4月26日），中国国家主席习近平在北京人民大会堂会见美国国务卿布林肯（Antony Blinken）。巨根这份新闻稿，习近平说，中美两国“应该做伙伴，而不是当对手；应该彼此成就，而不是互相伤害；应该求同存异，而不是恶性竞争；应该言必信、行必果，而不是说一套、做一套。”

习近平表示，“我多次说过，地球足够大，容得下中美两国共同发展、各自繁荣。中方乐见一个自信开放、繁荣发展的美国。希望美方也能积极正面看待中国的发展。”

习近平提到去年在旧金山举行的习拜会，称此次同布林肯的会面是跟拜登总统几周前通电话时定下来的，希望布林肯“不虚此行”。

周五上午，布林肯会晤了中国外长王毅，两人在北京钓鱼台国宾馆举行超过5个半小时的会议。这是布林肯一年内二度访华之旅的最后一天。

王毅：中美关系中的负面因素仍在上升积聚

稍早，据路透社消息，王毅与布林肯见面称美国持续在经贸与科技上打压中国，而这并不是公平竞争，而是遏制中国。他还要求美国停止“炒作产能过剩”的论调，且应解除对中国企业的制裁、不应再藉美国《贸易法》301条对中国施加新关税。

两人正式会谈之前的致词，皆提及乐见中美合作，也都强调有必要面对双方不断加大的分歧。据中国官媒新华社公布的发言内容，王毅称中美关系一方面“总体止跌企稳”，但另一方面“负面因素仍在上升积聚”。

王毅说：“面臨各种干扰破坏，中国的正当发展权利遭到无理打压，中方的核心利益不断受到挑战。”他提到中国希望对人民与世界“负责”，推动稳定的中美关系；不过，在涉及主权、安全和发展等“核心利益”方面，他仍然态度强硬，要求美国不要“踩红线”。

图为中国外长王毅26日与美方会谈。 图像来源: Mark Schiefelbein/POOL/AFP/Getty Images

路透社指出，上述涉及主权的“核心利益”，显然包含台湾与南海议题。法新社则分析，盡管王毅传达出强硬立场，但美国官员和专家认为，习近平心目中的首要之务仍然是解决中国国内经济的困境；至少在短期内，习近平会希望避免跟西方爆发冲突。

在王毅的开场致词后，布林肯重申重视美中的沟通与对话。根据美国国务院释出的新闻稿，布林肯强调“面对面外交”的重要性，要“确保双方尽可能明白彼此的分歧所在，至少要避免误解，避免误判”，而这不仅是对美中两国人民、更是对全球人民该负的责任。

布林肯告诉王毅：“我期待这些讨论能够非常清楚、非常直接地表明我们有分歧的领域，并传达出美国的立场。我毫不怀疑，你身为中国的代表，也会这么做。”

两人会后，美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）表示，布林肯已向中方提出美国对中国援助俄国军工产业的忧虑，并讨论到维持台湾海峡和平稳定的重要性，以及中国在南海的行为等议题。

面对面外交很重要！布林肯在上海发布影片 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中美之间能克服分歧吗？

布林肯此行访华，偕同出访的国务院官员包含负责毒品执法的罗宾逊（Todd Robinson）、主管网络与数据政策的菲克（Nathaniel Fick）等人。事实上，在去年11月的旧金山“拜习会”上，两国便同意在禁毒、人工智能风险与安全管理等领域展开合作，并恢复军方之间的对话。

今年4月，拜登与习近平再度通话，谈及台海局势、TikTok对美国构成的国安疑虑等议题。这些议题被外界视为中美之间较难超越的歧见。美国官员曾透露，布林肯希望能促使中国在台湾新总统5月宣誓就职之前，能够保持冷静。

週四（25日），拜登才刚签署法案，使TikTok与中国母公司字节跳动的“分家令”，以及美国对台湾等印太地区盟友的新援助项目正式入法。中国曾多次对美国援台表示强烈不满；而针对TikTok可能在美国遭全面封杀，中国批评美方以国安为由，“任意打压别国优秀企业”。

布林肯会晤王毅前夕，美国财长耶伦（Janet Yellen）接受路透社访问，也再一次质疑中国在新能源领域的“产能过剩”可能冲击全球市场、伤害各国产业与劳工。被问及美方是否考虑对中国实施新的关税或采取其他行动，耶伦说，“不会排除任何选项”。

中国官媒新华社26日则发表文章反驳“产能过剩”论。《环球时报》报道则主张，中美之间“分歧出现并扩大的主要责任在于美方”；该报道更引述学者说法称，“美国有责任理解中国的崛起，改变与中国互动的方式”。

（综合报道）

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