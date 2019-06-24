 习近平会安倍、文在寅 中日关系″回到正轨″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.06.2019

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时政风云

习近平会安倍、文在寅 中日关系"回到正轨"

中日两国首脑在大阪举行会晤。共同社报道称，二人确认日中关系"回到了正常轨道"。安倍邀请习近平明年春季访日，习近平表示"这是个极好的想法"。习近平还与韩国总统文在寅磋商了朝鲜问题。

Osaka G20 Summit Meeting | Japan-China | XI Jinping und Moon Jae-in (picture-alliance/AP Images/The Yomiuri Shimbun)

（德国之声中文网）据共同社报道，周四（6月27日），安倍晋三在与习近平会谈伊始表明看法称"日中关系完全回到了正常轨道"，"希望在明年樱花开放之际，迎接习主席作为国宾访日，把日中关系提升至下一个高度。"习近平表示这是个极好的想法。

报道称，二人谈及美中贸易摩擦和朝鲜核问题。

这是习近平自2013年就任国家主席后首次访日。中国国家主席上一次访日是2010年胡锦涛到访。

共同社报道称，安倍将"敦促中国对美国要求纠正的给本国企业的补贴、以及侵害知识产权等做出应对"。此外，安倍考虑倾听习近平与金正恩的会谈内容，并要求中方助力日朝首脑会谈，以解决朝鲜绑架日本人问题。

报道称，在G20峰会上，安倍希望在向发展中国家基础设施投资上，力图就考虑到债务偿还能力的"高质量基础设施投资"原则达成共识，希望得到习近平对这一方向的理解。

习近平：朝鲜半岛缓和对话大势没有变

另据韩联社报道，习近平与韩国总统文在寅在大阪的会谈中称，金正恩在不久前的中朝首脑会谈上表示，希望通过对话解决问题，朝方的无核化意志不变。

报道称， 习近平表示，朝鲜正根据全新的战略路线努力发展经济和改变民生。文在寅表示，期待朝美早日重启对话。

中国官方新华社报道称， 习近平向文在寅表示，"从我这次访问朝鲜和近期各方面情况看，半岛缓和对话的大势没有变，政治解决仍是各方的优先选项。"

本周六，习近平将与美国总统特朗普举行会晤。

苗子/达扬（综合通讯社）

 

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