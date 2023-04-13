习近平会卢拉：谈经济合作、乌克兰战争

（德国之声中文网）习近平周五在北京人民大会堂为到访的巴西总统卢拉举行了欢迎仪式，随后两人举行了闭门会谈。

会谈主要聚焦经贸关系等发展合作领域。据中共外交部发布的新闻稿，习近平指出，中国和巴西分别是东西半球最大的发展中国家和重要新兴市场国家，互为全面战略伙伴，拥有广泛共同利益。

习近平强调，中方始终从战略高度和长远角度看待和发展同巴西关系，将中巴关系置于外交优先位置。他还说，中国着力推动高质量发展，加快构建新发展格局，推进高水平对外开放，将为包括巴西在内的世界各国带来更多机遇。

国际秩序、乌克兰战争

据中方新闻稿，卢拉表示，中国是当今世界政治、经贸、科技等各领域不可或缺的重要力量，为促进世界和平与发展发挥着至关重要的作用。巴西从推动建立公正合理的国际秩序的战略高度致力于同中国发展更紧密的关系。他还强调，巴中在很多重大国际问题上拥有共识和共同利益，双方都捍卫多边主义和国际公平正义。

巴西总统呼吁中国：是时候出面调停俄乌战争了！

据央视报道，习近平和卢拉讨论了乌克兰危机，并一致认为对话和谈判是走出危机唯一可行的途径。

在俄罗斯侵乌战争的问题上，巴西和中国都对外强调其"中立"立场，避免正面谴责俄罗斯。卢拉不久前还曾提议由中国牵头建立多边机制，来调停俄乌冲突。不过与中国将战争责任归咎于西方不同，卢拉日前表示，俄罗斯出兵攻击一个主权国家是一个错误。

签署15项协议

习近平和卢拉还出席了两国一系列协议的签署仪式。巴西外交部发布的消息称，双方签署了15项协议，涉及贸易、金融、农业、航空等诸多领域。美联社报道称，这显示了自今年1月卢拉就任总统以来中巴关系的改善。他的前任博索纳罗任期内，巴西与中国的关系相对紧张。许多中国企业暂停了与联邦政府的合作计划，转而推动与各州政府的合作。

卢拉访华第一站是上海

中国自2009年起取代美国，成为巴西最重要的贸易伙伴；同时也是巴西大豆、铁矿石和石油最重要的市场。如今，巴西也是拉丁美洲最大的中国投资接收国。根据中国商务部的数据，2022年，中国和巴西的双边贸易额达1714亿美元。

卢拉的访华代表团成员包括环境部长等共八位部长，巴西利亚州长等巴西东北部地区的共五位州长，以及200多名商界领袖。

习近平表示，"持续健康稳定发展的中巴关系必将为地区乃至世界的和平稳定和繁荣发展发挥积极而重要的作用"。卢拉则在会见习近平之前表示，巴西与中国有着"非同寻常"、日益稳固的关系，两国需要共同合作，以使这一关系不仅停留在商业利益上。

在到北京之前，卢拉在访华的第一站上海出席了巴西前总统罗塞夫(Dilma Rousseff)担任新开发银行行长的就职仪式，还与经济界代表见面，并访问了华为位于上海的创新中心。

（路透社、美联社、法新社）

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