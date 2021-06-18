 习近平任内首次访问西藏 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.07.2021

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时政风云

习近平任内首次访问西藏

中国官媒周五报道，中国国家主席习近平本周三前往西藏访问。非政府组织认为，此次访问的组织方式以及官媒的报道“透露出西藏依旧是敏感议题，中国当局对其在西藏人民中的合法性缺乏信心”。

China 100. Jahrestag der Kommunistischen Partei

（德国之声中文网）中国国家主席习近平本周罕见造访西藏。这是时隔10年后，习近平再度访问拉萨。中国官媒是在习近平前往西藏两日后才报道此消息，并发布习近平抵达后受到当地民众热烈欢迎的视频。 

根据新华社周五报道，习近平周三乘坐飞机前往林芝米林机场，参观了林芝市城市规划馆、巴宜区林芝镇嘎拉村、工布公园，考察城市发展规划、乡村振兴、城市公园建设等工作；周四则前往林芝火车站，了解川藏铁路总体规划及拉萨至林芝段建设运营等情况，随后乘火车前往拉萨市，实地察看拉林铁路沿线建设情况。从新华社公布的照片中可看到，陪同习近平前往拉萨的包括中央军委副主席张又侠、国务院副总理刘鹤。 

报道指出，习近平在拉萨市前往哲蚌寺、八廓街、布达拉宫广场“考察民族宗教、古城保护、藏文化传承保护等工作，并同群众亲切交流”。 社交媒体上也出现不少关于习近平访问西藏的视频及图片。

布达拉宫传统上是藏传佛教精神领袖达赖喇嘛的居所。但第十四世达赖喇嘛在1959年发动西藏起义后流亡印度。中国并不承认西藏流亡政府，指控达赖喇嘛试图分裂西藏，并从2010年起中断了同达赖喇嘛代表之间进行的对话。 

这是三十多年来中国国家最高领导人首度访问西藏，上一名视察西藏的是中共中央总书记江泽民，他在1990年7月20日至26日赴藏考察。习近平则分别在1998年6月担任福建省委副书记以及2011年任国家副主席时造访过当地。 

2011年7月18日，时任中国国家副主席的习近平曾经率领代表团访问西藏，并在隔日的“庆祝西藏和平解放60周年大会”上发表讲话。当时习近平表示，将“坚定不移地进行反分裂斗争，不断挫败达赖集团和国际敌对势力的分裂破坏活动”。在习近平执政的九年期间，西藏旅游快速扩张，当地建设了新机场、铁路线路和高速公路。中国近年来收紧了对佛教寺院的控制并扩大汉语教育。此类政策的批评者经常遭到拘留，被认定与达赖喇嘛有联系者甚至会被判处长期监禁。 

《十七条协议》签订70周年

美联社指出，习近平此次访问西藏的时间点，正好是1951年《关于和平解放西藏办法十七条协议》签订的70周年，该协议确立了中国对西藏的控制。达赖喇嘛表示他是在胁迫下签署了这份协议，藏人流亡政府也在其官网形容这是中共强迫西藏代表签订的“不平等协议”。

此外，习近平此次访问西藏正值中印关系恶化之际。位于中印边界的西藏对北京具有重要战略意义。去年中国和印度军队在喜马拉雅山区爆发数十年来最严重的冲突，双方都有人员死伤。 印度总理莫迪本月初罕见致电达赖喇嘛祝贺其86岁生日，并在推特上发文分享此事。这是莫迪自2014年出任总理以来首次公开证实与达赖喇嘛通话，中印关系不睦可见一斑。 

  • Peng Dehuai Chen Geng und Deng Hua (Public Domain)

    一场决定了西藏命运的战役

    从第一野战军到第二野战军

    1949年11月23日，毛泽东致电彭德怀指出：西藏问题，应责成西北局担负主要的责任，西南局则担任第二的责任。彭德怀收到电报后派第一野战军政治部联络部部长范明进行调查，后来发现从西北入藏难度甚大，完成入藏准备需要两年。彭德怀向毛泽东汇报调查结果之后，毛泽东决定，将进军西藏的重任改交给了第二野战军。

  • BG | 70 Jahre Besetzung Tibet: Chinesische Truppen (Keystone/Getty Images)

    一场决定了西藏命运的战役

    向高原进发

    中国问题专家威格尔（Oskar Weggel ）描述的昌都战役在阳光普照但却又是寒冷无比的10月的一天爆发。解放军多个师一同向青藏高原进发。

  • BG | 70 Jahre Besetzung Tibet: Chineisische Truppen (United Archives/picture-alliance)

    一场决定了西藏命运的战役

    架桥

    解放军在进军西藏的过程中，比起来同藏军之间进行的战斗，克服恶劣的自然条件和改善极其缺乏的基础设施显然要更困难得多。

  • BG | 70 Jahre Besetzung Tibet: Chinesische Truppen (Keystone/Getty Images)

    一场决定了西藏命运的战役

    修路

    农牧社会的西藏原本只拥有极少数适合载重交通通行的现代化公路。图为解放军在西藏修建水泥公路。

  • BG | 70 Jahre Besetzung Tibet (Xinhua/Imago Images)

    一场决定了西藏命运的战役

    高原上的骆驼车队

    中国军队使用骆驼在高原上运载物资。

  • BG | 70 Jahre Besetzung Tibet: tibetanischer Soldat (Three Lions/Getty Images)

    一场决定了西藏命运的战役

    昌都战役

    1950年10月7日，昌都战役在解放军同无论在兵力到装备都明显落于下风的藏军之间展开。近两周后，10月19日，2700名藏兵缴械投降。据记载，在这场战役中，解放军和藏军的伤亡人数分别为114人和180人。昌都战役之后，藏人放弃了武装抵抗。

  • BG | 70 Jahre Besetzung Tibet: Dalai Lama (Keystone/Getty Images)

    一场决定了西藏命运的战役

    达赖喇嘛在“被解放的西藏”

    昌都战役的失利让西藏噶厦政府别无选择。1951年5月23日， 西藏噶厦政府派出以阿沛·阿旺晋美为首的代表团在北京签订《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》 （简称《十七条协议》）。 随后，当时年仅15岁的达赖喇嘛决定暂不离开西藏，并于1951年10月正式同意了《关于和平解放西藏办法的协议》。

  • Dalai Lama Flash-Galerie (AP)

    一场决定了西藏命运的战役

    具有迷惑性的友善姿态

    1954年，十四世达赖喇嘛首次在北京拜访毛泽东。当年9月，他以西藏代表的身份参加了第一届全国人民代表大会。但这一切只不过是幻象。此后不久西藏起义运动受到镇压，1959年，达赖喇嘛流亡印度。在这之后，文革期间西藏文化遭到大规模破坏，西藏的自治地位也越来越弱。


总部设于华盛顿的非政府组织国际声援西藏运动（ICT）在声明中表示，习近平访问西藏“显示出西藏在中国政策考量中占有多么重要的地位”，此次访问的组织方式以及完全没有任何官方媒体立即对此进行报道，“透露出西藏依旧是敏感议题，中国当局对其在西藏人民中的合法性缺乏信心”。

《南华早报》引述观察人士指出，习近平第二度访问拉萨可能着眼于国内，强调关键的政策重点，包括改善稳定和加强发展。报道援引香港天大研究院副院长伍俊飞分析称，让藏传佛教“适应社会主义及中国国情”，以及通过加强政治和思想教育提升民族团结可能是此行的关键主题。他指出，宗教汉化已经成为中国民族和宗教政策的基石，旨在打造一个共同的中国身份。 

在发展方面，伍俊飞认为习近平将承诺进行重大基础设施项目以促进经济增长和当地就业，并为生活在邻近省份四川、云南、甘肃和青海的藏人提供就业机会。 

（路透社、美联社、南华早报等）

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