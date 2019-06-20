习近平今访朝 五会金正恩为哪桩

(德國之聲中文網) 中国国家主席习近平今日对朝鲜进行两天国事访问。这是中国最高领导人时隔14年再次访问朝鲜。

中国一向将朝鲜视为与韩国的战略缓冲区，隔绝韩国的2万8千5百名美军。今年正值中朝建交70周年，两人除了会见会谈，也将参谒中朝友谊塔。

中美朝各有盘算

习近平这次访问选在G20中美首脑会晤前，也让外界联想，是不是在中美贸易矛盾关键时刻，以说服朝鲜重启朝美无核化谈判作为「筹码」。

针对外界猜想，中国外交部发言人陆慷19日在例行记者会上表示，这是「想多了」。不过专家学者显然想得多很多。

中国人民大学国际关系学院教授成晓河认为，两人主要会讨论目前陷入僵局的朝鲜半岛无核化进程。庆南大学朝鲜研究教授林乙川(Lim Eul-chul)则说：「对于朝鲜来说，即将举行的会议将向美国展示，中国支持朝鲜，并向华盛顿发出讯息，应停止极限施压。」

新加坡国立大学国际关系学教授柳永玉(Yongwook Ryu)则表示，如果习近平试图将朝鲜作为与特朗普讨价还价的筹码，可能会犯「严重错误」。他强调，美国领导人一向将安全与经济问题分开。

但他分析指出，出险棋可能奏效。他说:「如果习近平能够向朝鲜施加压力，即向特朗普提供一些胡萝卜，那么他或许可以从特朗普那获得让步，或者更有可能与特朗普达成贸易协议。」

北京卡内基清华中心智囊团的朝鲜问题专家赵通表示，他不期待在会议期间就无核化问题进行任何「实质性讨论」，因为「中朝之间没有足够的互信」。

朝鲜到底跟谁好

中朝本是冷战时期的盟友。但由于平壤的核挑衅，加上北京随后支持联合国制裁双方关系恶化。不过习近平和金正恩近来一直致力于修复关系。金正恩去年4次访问中国见习近平。北京则呼吁放宽制裁。

去年金正恩同意与特朗普会面后，北京担心被晾在一旁。特朗普期间甚至声称与金正恩「恋爱了」。不过美朝去核化谈判在2月的第2次峰会未达成协议就散会。让原本加温的美朝关系回到原点。

分析人士称，习近平一直耐心等待，直到美朝谈判结果明朗才决定回访。这次习近平出访前在朝鲜媒体发表署名文章，似乎也是在提醒，北京才是平壤最亲密的盟友。而习近平的为期两天的访问更是中国展示其在朝鲜半岛影响力的机会。

首次访华！坐火车去北京的小金 神秘装甲列车 这是3月26日韩联社从新浪微博上获得的一则视频截图。据信这是一列经由丹东入境、前往北京的装甲列车，车上载有朝鲜高级领导人。在中国社交媒体上出现的相关照片很快就遭到删除，引發了外界的热烈猜测。

首次访华！坐火车去北京的小金 王沪宁亲自迎接 一直到两天后，这列装甲专列重新回到朝鲜境内后，中国官方才正式发布消息，确认此前访华的确系金正恩。图为3月26日金正恩抵达北京站时，包括中共中央书记处第一书记、中共中央政治局常委王沪宁在内的多名高官前去迎接。

首次访华！坐火车去北京的小金 低调车队穿京城 在北京期间，金正恩的车队获得了严密的安保措施。相关车辆虽然悬挂了朝鲜大使馆的车牌，却没有按照国事访问的礼仪悬挂朝鲜国旗：朝鲜领导人出国访问期间，极少对外发布消息，直到访问结束、重返朝鲜境内后，官方才会公布出访消息。

首次访华！坐火车去北京的小金 中方高官登乘朝鲜专列 据朝鲜官方媒体3月29日發布的消息，中共中央对外联络部部长宋涛等众多中方高官在丹东口岸迎接专列入境。此后，宋涛一行陪同金正恩乘坐专列抵达北京。图为登乘专列的宋涛与金正恩握手。

首次访华！坐火车去北京的小金 列车会议 在专列上，金正恩与宋涛进行了会谈。金正恩的妻子李雪主、中共辽宁省委书记陈求发、中国铁路总公司总经理陆东福等人也参加了会议。

首次访华！坐火车去北京的小金 中国火车头牵引朝鲜专列 金家三代领导人出访，几乎从不乘坐飞机，而选择防弹专列。本图摄于2010年8月，时任朝鲜领导人金正日搭乘专列访华，中国警方在沿途严密布防。图中，牵引朝鲜专列的是一台中国铁道部配属的内燃机车。

首次访华！坐火车去北京的小金 金正日访问俄罗斯 这张图摄于2011年8月，时任朝鲜领导人金正日的专列由俄罗斯国铁的内燃机车牵引，正穿过俄罗斯远东地区驶往莫斯科访问。金正日去世后，接掌大权的金正恩连续6年没有出国访问。

首次访华！坐火车去北京的小金 金日成访问东柏林 与金正日、金正恩从来只坐火车出行不同，金日成当年也偶尔会选择飞机出行。不过，1984年，金日成还是不远万里乘坐火车来到了东德。图为东德领导人昂纳克在柏林东站迎接“同志及兄弟”金日成。

首次访华！坐火车去北京的小金 火车出行避开制裁 這次访问中国，则是金正恩掌权以来首次踏出国门。据韩国媒体援引韩国情报机关的分析，金正恩若乘飞机出行，朝鲜高丽航空公司的飞机会受到一些国际制裁条款的约束；而火车出行则可避免这些不便。

首次访华！坐火车去北京的小金 结束访华挥手道别 图为3月27日，结束访华行程的金正恩一行登上专列，向中方人员告别。

首次访华！坐火车去北京的小金 王沪宁亲自送行 据朝鲜官方媒体的报道，金正恩本次访华，中共中央政治局常委、政策研究室主任王沪宁参与陪同了不少行程项目。图为金正恩专列离京前，王沪宁等高官在站台送行。 作者: 文山



夏立民/楊威廉 (综合报导)