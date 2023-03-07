习近平亲信李强出任国务院总理

（德国之声中文网）中国国家主席习近平的最亲密的亲信之一已经当选为中国的新总理。周六，李强在北京的全国人民代表大会上获得了近2900名代表几乎全部的选票。只有三票反对和八票弃权。

这意味着李强将接替被认为是温和派的现任总理李克强。然而，总理职位完全被权力空前的国家主席习近平所掌控。本周五，习近平获得了历史性的第三个任期。他自己在2018年废除了此前规定国家主席任期为两届的限制，为自己的长期连任铺平了道路。

新任总理李强曾在2022年初担任上海市委书记，期间这座中国经济重镇经历了混乱、严格的封锁措施。这位63岁的新总理在2004年至2007年期间曾担任习近平在浙江省的幕僚长。

封城之后的上海

传统上，中国的总理负责经济规划。然而，在习近平执政期间，这种情况发生了显著变化。他试图将许多领域的权力集中于自己手中。

李强拥有长时间在中国高层任职，大部分时间都在中国繁荣的东海岸度过。据说他拥有经济专业知识，并且对私营企业抱支持的态度。

上海封城之乱未阻碍李强仕途

卸任总理李克强和下任总理李强握手

在他担任上海市委书记期间，美国电动汽车巨头特斯拉在该市建立了一家重要的工厂。

在他的领导下，该市最初采取了较少限制的措施来遏制冠状病毒的传播，但在去年春季无法控制的一次大规模爆发后，最终实行了严格的为期两个月的封锁措施，带来了各种混乱和灾难。但这似乎没有阻碍李强的仕途。就此，有中共高层的参谋人士透露，2022年的上海执行严格封城措施并不是李强的本意，而是后来代表中共中央进驻上海的国务院副总理孙春兰。

与前任不同，李强被认为是习近平的亲信，习近平任命他进入政治局常委，这是一个由中国最高级别的共产党领导人组成的精英团体，负责主要决策。

中共中央政治局新一届常委亮相 李强 63岁的李强是浙江人，拥有香港理工大学的工商管理硕士（MBA）学位。在习近平主政浙江期间，李强是他的下属。2016年，李强被调往江苏任省委书记。2017年晋升中共中央政治局委员，转任上海市委书记。今年上海新冠疫情期间，他严格封城管控的做法饱受争议，引起极大不满。他被认为可能会在明年春季全国"两会"上正式接替李克强，成为中国新一任总理。

中共中央政治局新一届常委亮相 赵乐际 65岁的赵乐际（前排右）现任中共中央纪委书记、中央巡视工作领导小组组长，在党内负责调查腐败和不忠行为。他是陕西西安人，曾在陕西和青海任省委书记，被视为习近平派系"陕西帮"的成员。赵乐际也是"红二代"，其父据称与习近平的父亲习仲勋有私交。根据他在新一届常委的出场顺序和中共以往的职务安排，赵乐际估计将在明年的两会上被推选为全国人大委员长。

中共中央政治局新一届常委亮相 王沪宁 王沪宁是政治局中唯一学者出身的常委，他曾在复旦大学任教国际政治。他被视为中共的意识形态"国师"。江泽民的"三个代表"，胡锦涛的"科学发展观"和习近平的"新时代中国特色社会主义"等提法均出自他的手笔。王沪宁既没有地方从政履历，也不曾走党政机构的官僚仕途，是中共最高层的一个例外。他现任中央全面深化改革委员会办公室主任。62岁的王沪宁在常委中排名第四，依照惯例将成为全国政协主席。

中共中央政治局新一届常委亮相 蔡奇 蔡奇是福建人，拥有经济学博士学位，现任北京市委书记。他曾是习近平在福建和浙江的旧部，2014年，他被调至中央，任新成立的中央国家安全委员会办公室副主任，2017年成为北京市委书记。他主政北京后，开展了一系列整治行动，例如要求"控制人口规模"，大规模强拆廉价出租屋，导致极具争议的清理"低端人口"运动。北京在疫情中成功举办了冬奥会，也可能为他的政绩加分。67岁的蔡奇目前在常委中排名第五，可能会担任国务院常务副总理。

中共中央政治局新一届常委亮相 丁薛祥 丁薛祥现任中央办公厅主任，主管着中共最重要的官僚机构之一。60岁的丁薛祥是江苏南通人，工程师出身，曾任上海市科委副主任。2007年，任上海市委常委、秘书长的丁薛祥，成为时任上海市委书记习近平的政治秘书。2013年，他被擢升为中共中央办公厅副主任，不久后又成为习近平个人办公室主任。此后，他多次陪同习近平出访国内外。2017年，他成为中共中央政治局委员、中央书记处书记，并兼任中央办公厅主任，被视为是习近平的"左膀右臂"。丁薛祥被认为可能会接任王沪宁，主管意识形态。

中共中央政治局新一届常委亮相 李希 66岁的李希是甘肃人，现任广东省委书记，他被认为对推进"粤港一体化"做出了政绩。此前李希曾在甘肃、陕西省委任职，2014年到辽宁担任省委书记。与其他几位新晋常委不同，李希与习近平并未有直接共事经历。他在辽宁的四年间整饬官场，可能因此受到习近平的赏识。李希已经当选二十届中央纪律检查委员会书记，接任赵乐际。

中共中央政治局新一届常委亮相 习近平 据中国官媒发布的资料，习近平生于1953年6月，陕西富平人，清华大学人文社会学院马克思主义理论与思想政治教育专业毕业，在职研究生学历，法学博士学位。2012年起担任中共中央委员会总书记，中央军委主席。2018年中国通过修改宪法，取消了最高领导人任期的限制。20大上习近平连任中共总书记就军委主席，预计明年人大会议上将连任中国国家主席。



在今年的人民代表大会会议上，代表们还批准了习近平多年来最大的政府重组计划。这些计划着重于中国的“技术领导力”，并涉及裁减约5%的政府工作岗位。

长期观察中国政府高层动向的观察员向路透社表示，李强与习近平的亲近既是优势也是弱点：虽然他得到了习近平的信任，但他也依赖于习近平这个长期以来的后台。

坐标北京的策纬咨询公司（Trivium China）的联合创始人 麦卡弗(Trey McArver)说，李强很可能比他的前任更有权力。

鉴于李强缺乏中央政府经验和上海的封锁措施，习近平耗费了大量政治资本才将他推上了这个职位，麦卡弗表示。

“官员们知道李强是习近平的人，”他说。“他显然认为李强是一个非常有能力的人，习近平将他放在这个位置上是因为他信任他，并期望他能做出很多成绩。”

63岁的李强没有回应路透社发往中国国务院新闻办公室的提问。

务实的实用主义者

作为一名职业官僚，李强于2022年十月份被揭示为中国第二大政治领导人的人选，当时习近平公布了一个忠诚于他的领导班子阵容。

路透社本月报道称，李强也在推动中国去年底意外终止新冠清零政策方面起到了重要作用。

与李强互动过的人说，他们发现他很务实，是一个有效率的官僚，并支持私营经济。对于一个在职业生涯中曾掌管中国一些最具经济活力地区的人来说，这种作风也在预料之中。

根据中国官方的消息，1959年7月出生的李强是浙江温州瑞安人，拥有中央党校研究生学历，高级管理人员工商管理硕士学位。曾与2002年至2004年期间在家乡温州出任市委书记。温州市中小企业协会会长周德文向路透社表示，他认识的李强态度开放，并愿意倾听。周德文说：“他采取了自由化的管理方法。除非被法律明确禁止，否则默认授权私营企业进入市场，而不是传统的默认排斥私营企业的方法。”

美中贸易全国委员会主席、前美国官员艾伦（Craig Allen）表示，李强上海在任期间试图为外国企业扫清道路，指出美国汽车制造商特斯拉能够在2019年迅速启动其上海工厂的建设。

艾伦指出：“一旦决定了，显然没有任何事情会阻碍。李强在决策方面有一种清晰明确的方式，具有一定的权威性，这真的有所帮助。”艾伦称李强“自信自在，不做作”。

然而，一些观察家警告不要过分强调李强在上海等商业中心的经验，因为习近平已经稳步加强了共产党的控制，并将经济引向更重视国家干预的方向。

坐标纽约的欧亚集团（Eurasia Group）高级分析师托马斯（Neil Thomas）表示：“现在李强是一个对市场持怀疑态度的老板手下的国家领袖，他必须在增长和一系列社会、技术和地缘政治目标之间取得平衡。”

李强的仕途之路

2022年10月习近平和新一届政治局常委与记者见面

即使按照中国政治不透明的标准，也很少有公开的关于李强背景或个人生活的信息。1976年，17岁的李强是浙江省瑞安县马屿区机电排灌站职工。这也是毛泽东掀起的文化大革命的最后一年。

李强于1978年进入浙江农业大学，当时中国的校园重新开放，录取竞争十分激烈。结束担任温州市委书记后，李强先后获得了北京中央党校和香港理工大学的硕士学位。

正是在浙江，这个中国一些最大的私营企业的所在地，习近平曾经是省委书记，李强在2004年至2007年期间担任了他的秘书长，两人建立了个人之间的纽带关系。

美国作家劳伦斯·库恩（Robert Lawrence Kuhn）在2005年和2006年见到了李和习，回忆称两人之间有一种轻松的气氛。库恩告诉路透社：“与其他高层领导人的大多数幕僚不同，李强并不是一个害羞的人。”

“在习近平面前，他的自如自信足以让他主动与我接触，这告诉我他并不担心自己的领导会认为他试图抢领导本人的风头，”库恩说。

然而，也有中共高层的观察人士向路透社表示，李强的能力也有限。曾经是上海政法学院副教授，现坐标智利的政治评论员陈道银认为：“李强可以在这里那里修修补补，但他不会推陈出新”。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。