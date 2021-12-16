习近平亲下指令 互联网宗教活动遭禁

(德国之声中文网) 中国日前公布的《互联网宗教信息服务管理办法》将于2022年3月生效。这个办法由国家宗教事务局、国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家安全部5个部门联合制定。

办法中明确规定，除非取得许可，不然「任何组织或者个人不得在互联网上传教，不得开展宗教教育培训、发布讲经讲道内容或者转发、链接相关内容，不得在互联网上组织开展宗教活动，不得直播或者录播宗教仪式。明确任何组织或者个人不得在互联网上以宗教名义开展募捐。」

北京表示，此举是维护国家安全的需要，规定中禁止的内容包括利用宗教煽动颠覆国家政权，反对共产党的领导，破坏民族团结和社会稳定，宣传极端主义、恐怖主义或民族分裂主义。

流亡美国的秋雨教会成员任瑞婷告诉德国之声，在中国打压宗教自由现况下，此法一出，像是教会网上的活动，还有神学院等通过互联网传播基督教知识，都可能被定罪。

她认为这个办法出台的时机并不令人意外，疫情下，外国传教士传教还有各项宗教活动都是通过互联网进行，大家也都是在家办公。她说：「我们教会已经被打散了，很难再聚在一起，没有公共空间了。因为有疫情，大家是通过网路，但现在网路上都很危险。」

任瑞婷担心，会友之间的转账会被认为是跟宗教有关而受到监视甚至调查。她以秋雨教会为例，在教会被打击之后，他们被迫加入警方代表的微信，以随时查看他们在朋友圈发布的贴文，就算通过平台审查，官方还是可以介入要求删文。

习近平打击宗教自由

中国的宗教问题一直是北京和西方政府对抗的焦点，外国媒体也持续报道有关维族穆斯林受到打压，清真寺不断减少的消息。

北京民族大学伦理学教授熊坤新则告诉《南华早报》，这项新措施，特别是禁止外国组织和个人在网上进行宗教活动的规定，凸显了北京对国家安全和宗教秩序的重视。

他说 :「今天的国际形势非常复杂。欧洲国家和美国诽谤我们，只是为了阻碍中国的发展，一些宗教力量肯定会配合他们的政治目标。」

中国对穆斯林少数民族和基督教徒的政策引发争议，中国对宗教监管也越来越严格。中国国家主席习近平日前出席全国宗教工作会议，在会上呼吁中国 「加强对网上宗教事务的管理」，不久后新办法就出台。

虽然中国官方表示，可以向当地政府的宗教事务部门申请有效期为三年的网上传播宗教内容许可证，单位或个人必须是设在中国并得到中国法律认可的实体或个人，其主要代表应是中国公民。

对此，任瑞婷直呼是「骗人」。她说：「他同意的能够是什么？他同意的肯定就不是宗教自由的方面， 那可是换句话说，什么事情都需要他同意，那还是真正的宗教自由吗？」

针对宗教自由再次受压，任瑞婷认为，虽然「墙外」发声很重要，但她也希望驻中国的外国使馆可以借由邀请宗教人士参与耶诞节活动等方式表达对于宗教自由的支持。

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(综合报道)

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