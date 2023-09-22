 习近平亚运会忙外交 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.09.2023

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时政风云

习近平亚运会忙外交

在中国举办亚运会前夕，中国领导人习近平展开了一系列外交会面。他在杭州与前来参加亚运会开幕式的叙利亚总统阿萨德会面。双方宣布建立战略伙伴关系。本届亚运会开幕式于本周六（9月23日）举行，为期共15天。

亚运会开幕前一天，习近平会见叙利亚总统阿萨德

亚运会开幕前一天，习近平会见叙利亚总统阿萨德

（德国之声中文网）中国和叙利亚本周五（9月22日）宣布建立战略伙伴关系。中国官媒央视发布的一段视频中，习近平表示："面对充满不稳定、不确定性的国际形势，中方愿继续同叙利亚一道努力，坚定相互支持，推进友好合作，共同捍卫国际公平正义。"

叙利亚总统阿萨德的来访不免让人想到去年2月前往北京出席冬奥会开幕式的俄罗斯总统普京。尽管在西方受到冷遇，但中国欢迎这两位领导人，因为中国正在努力扩大其全球影响力，推动一种与美国主导的国际秩序不同的替代方案。

中国外交部表示，除了阿萨德之外，柬埔寨国王、科威特王储米沙勒，以及尼泊尔、东帝汶和韩国的总理也将出席亚运会开幕式。

习近平周五下午已与科威特王储米沙勒在杭州西湖国宾馆举行了会晤，根据央视报道，习近平表示，科威特是最早同中国签署"一带一路"协议的中东国家。特别是两国战略伙伴关系建立5年来，中科关系取得长足进步，各领域合作成果丰富。

阿萨德出国访问十分罕见，他正在寻求摆脱国际孤立。自2011年叙利亚内战爆发后，他受到美国、欧洲、澳大利亚、加拿大和瑞士等西方国家的制裁，外交上处于孤立地位，仅访问过俄罗斯和本地区的伊朗、阿联酋、阿曼和沙特阿拉伯等四个国家。这场内战至今仍看不到结束的迹象。

阿萨德出国访问十分罕见

阿萨德出国访问十分罕见

外界猜测，阿萨德与习近平会面时讨论的话题包括中国提供经济援助，这可能在叙利亚重建中发挥重要作用。叙利亚国营电视台报道，阿萨德称赞习近平和中国政府在"危机和苦难"期间一直站在叙利亚人民一边。中国曾多次在联合国安理会行使否决权，阻止了针对叙利亚政府的决议。

央视发布的视频中，习近平还表示，建交67年来，中叙关系经受住国际风云变幻考验，两国友谊历久弥坚。他说，共同宣布建立中叙战略伙伴关系，将成为两国关系史上继往开来的重要里程碑。

本届亚运会的参与国比夏季奥运会参与国更多。这场运动赛事也引发了印度和中国之间的外交风波。三名来自印度东北部阿鲁纳恰尔邦的运动员拒绝接受"另纸签证"，没有与其他队友和教练一起前往中国。阿鲁纳恰尔邦是中印边境的一块争议地区，中国宣称拥有该邦大部分地区的主权，并将其称为"藏南"。目前印度是阿鲁纳恰尔邦的实际治理方，但中国政府不承认该邦的合法性。

本届亚运会原计划于去年举行，但由于当时中国实施严格的清零防疫而推迟。中国在去年12月放宽了疫情限制。

 

（美联社等）

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