习近平二十大开幕讲话 专家学者怎么看？

专家认为，「安全」是习近平本次最关心的问题，此外他还多次提及「中国特色」的重要性。也有学者发现，本次大会不再强调经济发展和经济改革，反而强调「完整」和「全面」发展。
（德国之声中文网）中共中央总书记、中国最高领导人习近平在10月16日开幕的二十大上强调：「从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。」同时，这位党和国家领导人也指出，这是一项伟大而艰巨的事业，必须「增强忧患意识，准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验」，「全力战胜前进道路上各种困难和挑战，依靠顽强斗争打开事业发展新天地」。
近期不论是对内或对外，中国面临着重重挑战。在国际上，有来自美国对于高科技企业的制裁措施、各界对于「一带一路」的质疑、以及西方对于新疆和香港人权的批评。在中国国内，与强硬「清零」政策有关的大规模检测和封城，使这个世界第二大经济体陷入了经济增长危机。
外界预测，习近平习近平将打破常规，开启他的第三任中共总书记任期，他的意识形态也会被写入共产党章程，与毛泽东和马克思相提并论。墨卡托中国研究所（MERICS）的首席分析师何青山（Nis Grünberg）说：「确定会出现的改变是将从根本上确保党必须按习近平说的做。」习近平在二十大上重申了「共同富裕」，中共可能会借此对私人资本施加更大的影响，并寻求更好的收入分配。
澳大利亚智库洛伊国际政策研究所（Lowy Institute for International Policy）的中国专家马利德（Richard McGregor）指出：「在习近平的十年任期之后，（中国）已经从集体领导转向专制，从有限任期转向终身领导，从私人部门转向国有部门，从私有财富转向共同富裕，从全球化转向技术独立。」他补充说，中国和美国之间的共存也已经变成了「对抗」，而习近平关于新冠疫情坚持「动态清零不动摇」的表态，也粉碎了人们预期二十大之后可能会放松防疫政策的希望。
中国政治学家吴强认为，为了「清零」封锁边界，使得中国越来越孤立。他表示：「我认为40年的改革开放已经走到了尽头。中国通过全球化和改革开放变得强大，并一直保持着这种能量。」 但在意识形态上，改革开放的政策早已被放弃了。
德新社也认为，习近平在二十大上的发言，代表着中国过去成功的改革开放政策的结束。取而代之的是专制、党的影响力和意识形态，习近平正在采用这些共产主义的老方法来维持权力，却称之为「中国式现代化」。
香港大学金融学教授陈志武观察到了一个重大转变：本次大会不再强调经济发展和经济改革。他指出：「从党的十四大到十九大，每次都明确提出经济发展是党的中心任务，而这次没有这样的说法。反之，强调的是『完整』和『全面』发展。也就是说，党将不仅仅致力于经济发展，还有政治、社会、环境和文化发展。」
新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授吴木銮表示：「很明显，安全是习近平最关心的问题。他的说法是 -- 中国面临许多危险，国家处于类似战争的状态。」吴木銮说：「过去，中国领导人将他们的合法性建立在他们提供经济增长的能力上。现在随着经济放缓，习近平试图将合法性的基础从经济增长转向安全 -- 他可以成为拯救、保护中国的人。」
新加坡国立大学政治学副教授庄嘉颖认为，关于安全问题的篇幅增加并不令人惊讶，因为如今的中国比起五年前，有更多需要担心的事情。例如：「与美国的竞争变得更加激烈」、「围绕乌克兰战争的不确定性」以及新冠疫情等。
英国查塔姆研究所的高级研究员Yu Jie表示，二十大报告中对台湾问题的措辞变得更为强硬，反映了中共高层领导的语气和政策的变化。其中包括再度强调「不排除使用武力」以及「解决台湾问题是中国人自己的事」，这是对被视为干涉台湾事务的美国和其他西方盟友发出的警告。
美国战略与国际研究中心（CSIS）高级顾问肯尼迪（Scott Kennedy）则认为，这次大会最明显的是，从现代化到外交到社会主义，习近平多次强调「中国特色」的重要性。他说：「习近平希望中国共产党、中国和国际体系的发展方向与美国和西方在上个世纪所制定的方向截然不同。」
（德新社、路透社）
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