习近平二十大开幕讲话 专家学者怎么看？

（德国之声中文网）中共中央总书记、中国最高领导人习近平在10月16日开幕的二十大上强调：「从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。」同时，这位党和国家领导人也指出，这是一项伟大而艰巨的事业，必须「增强忧患意识，准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验」，「全力战胜前进道路上各种困难和挑战，依靠顽强斗争打开事业发展新天地」。

近期不论是对内或对外，中国面临着重重挑战。在国际上，有来自美国对于高科技企业的制裁措施、各界对于「一带一路」的质疑、以及西方对于新疆和香港人权的批评。在中国国内，与强硬「清零」政策有关的大规模检测和封城，使这个世界第二大经济体陷入了经济增长危机。

外界预测，习近平习近平将打破常规，开启他的第三任中共总书记任期，他的意识形态也会被写入共产党章程，与毛泽东和马克思相提并论。墨卡托中国研究所（MERICS）的首席分析师何青山（Nis Grünberg）说：「确定会出现的改变是将从根本上确保党必须按习近平说的做。」习近平在二十大上重申了「共同富裕」，中共可能会借此对私人资本施加更大的影响，并寻求更好的收入分配。

「改革开放走到尽头」

澳大利亚智库洛伊国际政策研究所（Lowy Institute for International Policy）的中国专家马利德（Richard McGregor）指出：「在习近平的十年任期之后，（中国）已经从集体领导转向专制，从有限任期转向终身领导，从私人部门转向国有部门，从私有财富转向共同富裕，从全球化转向技术独立。」他补充说，中国和美国之间的共存也已经变成了「对抗」，而习近平关于新冠疫情坚持「动态清零不动摇」的表态，也粉碎了人们预期二十大之后可能会放松防疫政策的希望。

中国政治学家吴强认为，为了「清零」封锁边界，使得中国越来越孤立。他表示：「我认为40年的改革开放已经走到了尽头。中国通过全球化和改革开放变得强大，并一直保持着这种能量。」 但在意识形态上，改革开放的政策早已被放弃了。

德新社也认为，习近平在二十大上的发言，代表着中国过去成功的改革开放政策的结束。取而代之的是专制、党的影响力和意识形态，习近平正在采用这些共产主义的老方法来维持权力，却称之为「中国式现代化」。

完整和全面的发展

香港大学金融学教授陈志武观察到了一个重大转变：本次大会不再强调经济发展和经济改革。他指出：「从党的十四大到十九大，每次都明确提出经济发展是党的中心任务，而这次没有这样的说法。反之，强调的是『完整』和『全面』发展。也就是说，党将不仅仅致力于经济发展，还有政治、社会、环境和文化发展。」

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授吴木銮表示：「很明显，安全是习近平最关心的问题。他的说法是 -- 中国面临许多危险，国家处于类似战争的状态。」吴木銮说：「过去，中国领导人将他们的合法性建立在他们提供经济增长的能力上。现在随着经济放缓，习近平试图将合法性的基础从经济增长转向安全 -- 他可以成为拯救、保护中国的人。」

新加坡国立大学政治学副教授庄嘉颖认为，关于安全问题的篇幅增加并不令人惊讶，因为如今的中国比起五年前，有更多需要担心的事情。例如：「与美国的竞争变得更加激烈」、「围绕乌克兰战争的不确定性」以及新冠疫情等。

中国特色的重要性

英国查塔姆研究所的高级研究员Yu Jie表示，二十大报告中对台湾问题的措辞变得更为强硬，反映了中共高层领导的语气和政策的变化。其中包括再度强调「不排除使用武力」以及「解决台湾问题是中国人自己的事」，这是对被视为干涉台湾事务的美国和其他西方盟友发出的警告。

美国战略与国际研究中心（CSIS）高级顾问肯尼迪（Scott Kennedy）则认为，这次大会最明显的是，从现代化到外交到社会主义，习近平多次强调「中国特色」的重要性。他说：「习近平希望中国共产党、中国和国际体系的发展方向与美国和西方在上个世纪所制定的方向截然不同。」

图说中共二十大 2340名代表出席 各界瞩目的中国共产党第二十次全国代表大会（中共二十大）10月16日上午10点在北京人民大会堂开幕。大会由中共中央政治局常委李克强主持，到会的代表、特邀代表合计共2340名。在二十大闭幕后，将召开20届一中全会和二十届中央纪律检查委员会第一次全体会议，选举产生新一届中央领导机构和中央纪律检查委员会领导机构。一中全会结束后，新一届中央政治局常委将同中外记者见面。

图说中共二十大 中共中央总书记习近平宣读二十大报告 中共中央总书记习近平在二十大开幕式上宣读的报告全文总共72页。媒体报道称，习近平宣读报告的时间约为1小时45分钟，并未读完二十大报告全文，而只是挑重点宣读。他在报告中提到：“解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。我们坚持以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景。”但不排除对“极少数‘台独’分裂分子及其分裂活动”使用武力。台湾总统府对此回应表示，中华民国是主权独立国家，民主自由是台湾人民的信念与坚持；台湾的主流民意也清楚表达，“我们坚定拒绝一国两制”。

图说中共二十大 4名退休正国级中共元老缺席 前中共总书记胡锦涛坐在主席团第一排习近平左侧座位上。香港《明报》报道称，受邀出席大会的18名在世中共元老（退休正国级领导人）中，江泽民、朱镕基、吴邦国、罗干等人缺席。出席中共二十大开幕式年纪最大的代表是105岁的中共元老宋平。

图说中共二十大 中国前副总理张高丽公开露面 路透社报道称，一年前被传出负面新闻的中国前副总理张高丽首次公开露面。去年11月2日，中国著名网球运动员彭帅在新浪微博发文，自我披露同中国前政治局常委兼前副总理张高丽的特殊性关系。这篇文章在微博上存在20分钟后被微博官方删除，同时彭帅的微博账号亦被禁言，相关关键字成为敏感词汇。这一事件引起国际舆论广泛关注。后来彭帅在接受新加坡媒体采访时否认自己遭到过性侵，并表示自己“没有受到监视，一直都很自由”。现年75岁的张高丽从未公开对这一事件做出回应。

图说中共二十大 防疫升级，境外记者人数减半 由于近期北京疫情升温，据北京市疾控中心指出，除了原来的三天两检，七日内不聚会等规定，也对进返京人员新增了居家健康监测三天的新措施。前往采访二十大相关消息的媒体也多少受到影响，本届会议境外记者报名参加人数共有约900名，仅为十九大一半，据传有些已经进入闭环管理的记者及工作人员又被临时拉回居住地居家隔离。

图说中共二十大 北京加强安全警戒 10月13日，北京海淀区四通桥上悬挂起两幅巨幅抗议标语，抗议中国现行的防疫封控政策并要求罢免中国国家主席习近平。在中国，直接针对最高领导层的公开抗议非常罕见。该事件发生之后，社交媒体上传出的一些照片称，一些有身着印有“中国民兵”、“志愿者”字样的守卫在北京各立交桥上站岗或附近驻扎，以防范类似事件再次发生。



（德新社、路透社）

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