习近平主导“强监管” 滴滴驳斥柳青请辞报道

（德国之声中文网）中国网约车平台“滴滴出行”在其官方微博上发表声明，宣称“滴滴目前正积极全面配合网络安全审查，路透社关于滴滴管理层变动的传言为不实信息，就某些媒体多次针对滴滴恶意造谣传谣的行为，我们表示强烈谴责并保留采取一切法律措施追究其侵权责任的权利。”



此前路透社援引知情人士报道称，滴滴出行联合创办人兼总裁柳青告诉身边亲信，她预估中央最终将接管滴滴并委任新的管理层，她本人计划辞职，也鼓动亲信另谋高就。





今年六月三十日，“滴滴出行”在美国上市，但三天之后，中国监管部门就以该公司存在违法搜集个人信息问题宣布对滴滴展开审查。



今年以来，中国明显加强了民营经济的监管措施，波及因特网行业、私教补习、娱乐圈以及房地产行业。



《华尔街日报》九月21日报道称，这一系列“强监管”政策是由中共中央总书记习近平直接领导指挥的。《华尔街日报》的报道称，国务院副总理刘鹤因未能阻止滴滴出行前往美国上市，必须在党内进行“自我批评”。



《华尔街日报》的报道指出：“通过仔细研究习近平的著作和他与党内官员的讨论，以及对参与政策制定的人士进行采访，可以看出习近平正试图逆转中国几十年来向西方式资本主义演变的趋势，并让中国走上一条完全不同的道路。 ”

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