习近平为何此时提出反腐取得"压倒性胜利"?

（德国之声中文网）据中国官媒新华网报道，12月13日召开的中共中央政治局会议指出，十九大以来，"以习近平同志为核心的党中央一以贯之、坚定不移推进全面从严治党，党内政治生态展现新气象，反腐败斗争取得压倒性胜利，全面从严治党取得重大成果"。报道表示，"这是党中央对当前反腐败斗争形势的重大判断"。
报道还称，2015年1月，习近平对反腐败斗争的判断是"形势依然严峻复杂"；2016年1月，判断转为"压倒性态势正在形成"；2016年12月"压倒性态势已经形成"；2017年10月"形成压倒性态势并巩固发展"。而这次取得"压倒性胜利"，标志着"反腐斗争成果正从量的积累迈向质的转变"。
根据中纪委最新数据，十九大至今，受到立案审查调查的中管干部达70余人。2018年1至9月，全国纪检监察机关立案46.4万件，处分40.6万人。
在微博上，相关新闻下方评论大多是夸赞中共反腐败工作的溢美之词，也有不少网友提醒"永远在路上"。
自上台以来，习近平展开了轰轰烈烈的反腐运动，包括周永康、徐才厚'孙政才在内的多名高官落马。观察人士认为，该运动提高了习近平在民众中的威望，也巩固了其手中的权力。
今年3月十三届人大闭幕后，新的监察委"闪亮登场"，将反腐败斗争对象进一步扩展，并为充满争议的内部调查、拘留等操作提供了法律支持。一些中国学者表示担忧，指出这会让在调查期间保护嫌疑人权利的法制改革面临严重倒退。
"反腐告一段落"？
目前外界关注的一个问题是：此时宣告"压倒性胜利"，是要释放出怎样的信号？"胜利"一词显然是在给反腐败斗争定调，但同时似乎也透露出斗争告一段落的意味。
一名推特网友在评论中写道，这意味着"反腐告一段落，凝聚党内人心应对国内外压力"。另一位网友评道，"这是给四中全会提前定调子，……不许提什么意见、发泄任何不满"。
还有人问道，既然反腐已经"压倒性胜利了"，那么"下一部反谁？"
北京大学廉政建设研究中心的专家庄德水在接受《南华早报》采访时则表示，"压倒性胜利"不是最后胜利，认为此语并不意味着反腐斗争的结束。"我个人认为也就刚走了六成的路，下面的新目标会使用新词汇"。
也有一些网友指出，"压倒性胜利"这样的话语带有明显的文革色彩。
推特帐号"peter xu"写道："这种语言我真受不了……。一方面嚷嚷依法治国，一方面还要靠压倒来反腐。他压倒了谁，怎么算压倒，他是打算一直躺着压倒别人吗，他自己也不动了？这种语言让人啼笑皆非。说好的制度性反腐呢？"
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那些“无缘”十九大的“大老虎们”
曾经的“政法委沙皇”
曾经的中共政治局常委、中央政法委书记周永康在2013年落马，成为改革开放至今被查处官员中级别最高者。他2015年因“受贿、滥用职权、故意泄露国家秘密”罪名，被判处无期徒刑。
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那些“无缘”十九大的“大老虎们”
曾经的国资委主任
原国资委主任、中石油董事长蒋洁敏在2013年8月被带走，在2015年10月被判处16年有期徒刑。中石油官方网站在2016年5月专门公布消息，通报了“为彻底肃清周永康、蒋洁敏等案件造成的影响”，通报对相关腐败案涉及人员的处理情况。
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那些“无缘”十九大的“大老虎们”
曾经的宣传口大佬
与蒋洁敏一样，2013年落马的中央委员李东生（图）和候补委员王永春也被看作是周永康的嫡系。其中李东生获刑15年，王永春获刑20年。李东生曾在宣传口担任要职，是十七大的新闻发言人。2009年后，他调任公安部。
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那些“无缘”十九大的“大老虎们”
曾经的“大内总管”
曾在胡锦涛任内担任中共中央办公厅主任的令计划，在2014年年底落马，此后被“双开”。他在2015年7月因“受贿、非法获取国家秘密“等罪名被判处无期徒刑。令计划是中国49年建国以来首位被查办的中共中央办公厅主任。
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那些“无缘”十九大的“大老虎们”
曾经的“东北虎”
曾经的中央军委副主席、有“东北虎”之称的徐才厚，在2014年落马，被开除党籍、军籍。他在2015年3月因膀胱癌去世。据港媒报道，这位军方大佬在获罪时已经是癌症晚期。
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那些“无缘”十九大的“大老虎们”
曾经的政协副主席
原政协副主席苏荣在2014年落马， 2015年被“双开”、移交司法，成为中共十八大后又一位落马的副国级官员。他的落马牵扯一系列江西官场贪腐案件，引发江西“官场地震”。2017年1月，他被以“受贿罪”判处无期徒刑。
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那些“无缘”十九大的“大老虎们”
曾经的天津市长
原天津市委代理书记、市长、中央委员黄兴国在2016年9月接受“组织调查”，在2017年1月被“双开”、移交司法。他是十八后首位落马的直辖市负责人（之后还有孙政才）。
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曾经的“接班人”
曾被外界看作是中共“第六代领导人”热门人选的孙政才，在今年7月被调离了重庆市委书记一职，9月被中共中央开除党籍、公职，移交司法，成为唯一一位落马的中共十八届政治局委员。耐人寻味的是，5年前，薄熙来也是在同样的职位上落马。
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那些“无缘”十九大的“大老虎们”
18名中央委员落马
中共十八届中央委员会的205名中央委员中，目前有18人落马，分别是蒋洁敏、李东生、杨金山、令计划、周本顺、杨栋梁、苏树林、王珉、田修思、黄兴国、王建平、李立国、孙怀山、项俊波、王三运、孙政才、杨焕宁、吴爱英。十九大前最后一位落马的是原司法部长吴爱英（图）。
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那些“无缘”十九大的“大老虎们”
17位候补委员落马
十八届中央委员会的171名候补委员中，目前有17人落马，分别为李春城（图）、王永春、万庆良、陈川平、潘逸阳、朱明国、王敏、杨卫泽、范长秘、仇和、余远辉、吕锡文、李云峰、牛志忠、杨崇勇、张喜武和莫建成。
作者: 王凡