习近平为何此时提出反腐取得"压倒性胜利"?

（德国之声中文网）据中国官媒新华网报道，12月13日召开的中共中央政治局会议指出，十九大以来，"以习近平同志为核心的党中央一以贯之、坚定不移推进全面从严治党，党内政治生态展现新气象，反腐败斗争取得压倒性胜利，全面从严治党取得重大成果"。报道表示，"这是党中央对当前反腐败斗争形势的重大判断"。

报道还称，2015年1月，习近平对反腐败斗争的判断是"形势依然严峻复杂"；2016年1月，判断转为"压倒性态势正在形成"；2016年12月"压倒性态势已经形成"；2017年10月"形成压倒性态势并巩固发展"。而这次取得"压倒性胜利"，标志着"反腐斗争成果正从量的积累迈向质的转变"。

根据中纪委最新数据，十九大至今，受到立案审查调查的中管干部达70余人。2018年1至9月，全国纪检监察机关立案46.4万件，处分40.6万人。

在微博上，相关新闻下方评论大多是夸赞中共反腐败工作的溢美之词，也有不少网友提醒"永远在路上"。

自上台以来，习近平展开了轰轰烈烈的反腐运动，包括周永康、徐才厚'孙政才在内的多名高官落马。观察人士认为，该运动提高了习近平在民众中的威望，也巩固了其手中的权力。

今年3月十三届人大闭幕后，新的监察委"闪亮登场"，将反腐败斗争对象进一步扩展，并为充满争议的内部调查、拘留等操作提供了法律支持。一些中国学者表示担忧，指出这会让在调查期间保护嫌疑人权利的法制改革面临严重倒退。

"反腐告一段落"？

目前外界关注的一个问题是：此时宣告"压倒性胜利"，是要释放出怎样的信号？"胜利"一词显然是在给反腐败斗争定调，但同时似乎也透露出斗争告一段落的意味。

一名推特网友在评论中写道，这意味着"反腐告一段落，凝聚党内人心应对国内外压力"。另一位网友评道，"这是给四中全会提前定调子，……不许提什么意见、发泄任何不满"。

还有人问道，既然反腐已经"压倒性胜利了"，那么"下一部反谁？"

北京大学廉政建设研究中心的专家庄德水在接受《南华早报》采访时则表示，"压倒性胜利"不是最后胜利，认为此语并不意味着反腐斗争的结束。"我个人认为也就刚走了六成的路，下面的新目标会使用新词汇"。

也有一些网友指出，"压倒性胜利"这样的话语带有明显的文革色彩。

推特帐号"peter xu"写道："这种语言我真受不了……。一方面嚷嚷依法治国，一方面还要靠压倒来反腐。他压倒了谁，怎么算压倒，他是打算一直躺着压倒别人吗，他自己也不动了？这种语言让人啼笑皆非。说好的制度性反腐呢？"