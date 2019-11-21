习近平：中国不怕打贸易战

（德国之声中文网）据路透社等报道，周五（11月22日），习近平在北京会见包括前国务卿亨利·基辛格（Henry Kissinger）在内的美国前政府官员以及其他国家的代表时说："如中国一向所说，不是中方挑起贸易战，但中国不怕打贸易战。"

习近平强调，中国一直主动努力，避免打"贸易战"。中国希望在"相互尊重和平等"的基础上与美方达成首阶段贸易协议。

作为世界上最大两个经济体的中国和美国，相互间产生激烈贸易争端已经一年有余，同时影响了全球经济。美国总统特朗普（Donald Trump）指责中国开展不公平贸易，不惜损害美国公司的利益及盗窃知识产权。因此他提升关税，使中国出口美国的商品中有很大一部分受到影响。北京开始予以反击。

几个月来，双方一直在寻求达成协议。然而，并非所有争议问题都能够一下子解决。因而最好的办法是先达成"第一阶段协议"。据美国方面透露，该项协议包括知识产权、货币和金融服务等问题。目前讨论的是在未来几周里签署一项协议。

《华尔街日报》周五援引消息人士报道称，中方谈判代表刘鹤邀请美方代表赴北京，进行新一轮的针对初期贸易协议的谈判。刘鹤在上周的电话中已经向美方发出邀请，但是美方对于此行还有所犹豫。报道称，美方贸易代表莱特希泽和财长姆努钦希望在会谈前先看到明确迹象，中方有意愿在保护知识产权、强迫技术转让和农产品购买方面做出让步。

美国前国务卿基辛格周四在北京警告说，他认为持续的贸易争端有引发一场真正战争的危险。贸易协商只是两国就冲突，包括香港的紧张局势进行更实质性谈判的"替代品"。如果双方"从冲突的角度看世界上的一切"，将可能"对人类构成危险"​​。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 再度延长谈判 在历经3个月的反复谈判拉锯后，中美两国在2019年2月底依然没有就贸易争端达成妥协。不过，参与谈判的中国副总理刘鹤、美国总统特朗普都表示，谈判在多个方面都取得了“重大进展”，但是仍有不少工作需要完成。因此，双方决定再次延长谈判，美方也表示推迟原定3月1日对部分中国商品提升关税的期限。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 《外商投资法》出台 2019年3月召开的全国人大会议上，最受外界关注的就是《外商投资法》出台。该法案从第一次提出草案到最终表决通过，仅仅历时3个月。这部法律保护在华外资企业不受不公平贸易手段、强制技术转让、窃取知识产权行为的伤害，回应了美国方面的诉求。但是，欧美商界对新法的实施依然满腹狐疑。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 谈判进展依然缓慢 2019年3月初，有消息传出称，特朗普与习近平将在3月底会晤，美中两国将正式就贸易争端签署协议。但是很快又有消息称，“签约峰会”至少要延期到4月底。4月初，中方谈判代表刘鹤再赴美国与特朗普会谈。美方则对某些特定议题的磋商进度感到不满意。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 5月中旬见分晓? 2019年5月1日，美国财长姆努钦透露，与中方的谈判“富有成效”；中国副总理刘鹤即将再次飞赴美国，参加“可能是最后一轮的谈判”。美国媒体披露称，双方已经十分接近达成共识，协议很有可能在5月10日前出炉。路透社则从知情人士处获悉，双方最后的分歧点在于协议是否包含强制执行机制，以及美方何时取消对华附加关税。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 特朗普突然宣布加关税 2019年5月5日，就在各界都以为中美贸易争端即将见曙光之时，美国总统特朗普突然表示，中美贸易谈判进度太慢，因此要在5月10日把美国对中国进口商品征收的关税提高到25%。全球股市应声下跌，中方甚至一度考虑取消谈判。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 中方仍然赴会 谈判无果而终 面对特朗普突如其来的决定，中方的谈判代表刘鹤还是顶住压力前往华盛顿进行本来应该有望是最后一轮的谈判。5月10日为期两天的谈判最后无果而终。美国时间当天零时起，特朗普此前宣布的对价值2000亿美元的中国进口商品征收的特别关税从10%增至25%。刘鹤表示愿意继续谈，但在“重大的原则问题上”，中方不能让步。特朗普则当天发推表示中美谈判"没有理由操之过急"，认为最终中国人会向美国人支付加征关税，使大笔金钱流入美国国库。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 中国公布反击措施 全球股市应声大跌 新一轮谈判结束后，中方用了3天的时间，于5月13日推出反制措施，决定从6月1日起对已实施加征关税的600亿美金美国商品提高关税。随后美国股市再次应声大跌，道琼工业平均指数下跌617点(2.4%)，纳斯达克综合指数下跌270点(3.4%)，是一年以来最大跌幅。亚股、欧股都大幅收低。

大国较量 中美贸易战大事记（二） G20上的“好消息”？ 中美贸易谈判“掀桌”大约两个月后，双方于2019年6月29日在大阪召开的G20峰会上又发出了积极的信号。两国领导人宣称将重启贸易磋商。特朗普一高兴，表示允许美国企业继续向华为出售产品。习近平用1971年的乒乓外交为例，跟特朗普讲“中美和则两利，斗则俱伤”的道理。随后特朗普又解释说，华为的问题最终要等到中美谈判结束时才能有定论。而已经习惯了“特式作风”的中国高层，对此次会晤的成果评价也是十分谨慎小心。

大国较量 中美贸易战大事记（二） “汇率操纵国” 8月初，贸易谈判再掀波澜。特朗普宣布9月1日对3000亿美元中国商品加征10%关税。8月5日，美国财政部宣布将中国列为汇率操纵国，当日美元兑换人民币汇率自2008年来首次“破7”。作为回应，中方也宣布暂停采购美国农产品。北京指责“美方此举严重违背中美两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识，背离了磋商解决分歧的正确轨道”。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 华为：”断供“惩罚和宽限并存 8月19日，美国商务部表示，将华为从美国公司购买产品和开展业务的许可期限宽延90天，以便于为现有客户提供服务。11月18日，这一许可再次被延长了90天，华盛顿表示，这次延后是为了减轻华为客户所可能受到的影响。美国偏远乡村不少3G和4G通讯设备是采用的华为产品。这家中国科技巨头在8月推出了自己的”鸿蒙“系统，而在9月开始上市的Mate30系列，则是第一批没有预装谷歌应用程序的华为手机。因为担心缺少谷歌软件支持，消费者会无法接受，华为Mate30系列应该不会在欧洲核心市场销售。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 刘鹤带来习近平书信 10月10日至11日，中国副总理刘鹤率团到华盛顿参加第十三轮中美经贸高级别磋商。特朗普也在总统办公室会见了刘鹤。特朗普展示习近平托刘鹤带给他的信件这一画面，被视为两国贸易战再现缓和的信号。特朗普还在推特上宣称，两国有望达成“第一阶段”协议。同一天，美国财政部长姆努钦宣布，白宫暂停对价值2500亿中国商品的关税从25%提高到30%，这批关税原定于10月15日生效。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 智利宣布取消APEC峰会举办权 中美协议去哪里签？ 10月30日，在国内局势动荡的背景下，智利政府宣布放弃举办亚太经合组织峰会的计划。这对于正在酝酿之中的中美贸易协议来说可谓“横生枝节”，因为原本华盛顿和北京有意安排两国领导人在峰会期间签署第一阶段贸易协议，在峰会取消之后，签署协议的地点和时机都成了未知数。

大国较量 中美贸易战大事记（二） “接近于达成一项协议” 关于第一阶段贸易协议内容的落实情况，各方说法不同。白宫经济顾问库德洛11月19日表示，美中两国已经接近于达成一项协议，以结束持续十几个月的贸易战，但他没有透露可能达成协议的时间框架。双方主要的争议胶着点在于，以何种方式、步骤来取消关税、在什么时机取消关税，以及中国承诺购买多少美国农产品。特朗普则表示：“如果我们与中国达不成协议，我会把关税提得更高。”



李京慧/乐然（路透社，法新社）