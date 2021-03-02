习近平：世界陷入乱局，中国应把握机遇

（德国之声中文网）5月1日出版的《求是》杂志发表中共中央总书记、国家主席习近平的文章，题为《把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局》。

习近平在文章里阐述了他对全球局势的判断：“当今世界正经历百年未有之大变局。最近一段时间以来，世界最主要的特点就是一个“乱”字，而这个趋势看来会延续下去。”

他补充说，“同时，我们必须清醒看到，当前和今后一个时期，虽然我国发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化，机遇和挑战之大都前所未有，总体上机遇大于挑战。”

这次发表的文章是习近平2021年1月11日在省部级主要领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班上的讲话。德新社报道指出，中国领导人发表的主旨类讲话，通常会延迟一段时间发表，并成为党员的学习材料。就在习近平发表讲话前数日，华盛顿发生了特朗普支持者冲击国会山的事件，引起全球舆论震动。

习近平2020年3月在武汉

习近平赞赏了中国政府处置新冠疫情的成果：“这次应对新冠肺炎疫情全球大流行，各国的领导力和制度优越性如何，高下立判。时与势在我们一边，这是我们定力和底气所在，也是我们的决心和信心所在。”

但他也提醒官员们要有“忧患意识”：“随着我国社会主要矛盾变化和国际力量对比深刻调整，我国发展面临的内外部风险空前上升，必须增强忧患意识、坚持底线思维，随时准备应对更加复杂困难的局面。”

文章指出，近年来，经济全球化遭遇逆流，国际经济循环格局发生深度调整。“新冠肺炎疫情也加剧了逆全球化趋势，各国内顾倾向上升。”

因此“我们只有立足自身，把国内大循环畅通起来，努力炼就百毒不侵、金刚不坏之身，才能任由国际风云变幻，始终充满朝气生存和发展下去，没有任何人能打倒我们、卡死我们！”

习近平讲话的主题之一是“构建新发展格局”，即以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进。他强调对这一“格局”不能片面理解，只强调“以国内大循环为主”，主张在对外开放上进行大幅度收缩；或片面强调“国内国际双循环”，不顾国际格局和形势变化，固守“两头在外、大进大出”的旧思路。他认为中国要实现“高水平的自立自强”以及“高水平的对外开放”。

(新华社、德新社)

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