习近平与莫迪会谈：妥处矛盾分歧

中国国家主席习近平周三与印度总理莫迪进行了五年来的首次正式会谈。习近平表示，两国应该加强沟通和合作，妥处矛盾分歧。

（德国之声中文网）中国国家主席习近平周三（10月23日）对印度总理莫迪表示，两国应该加强沟通和合作，妥处矛盾分歧。这是两国领导人五年来首次正式会谈。

习近平与莫迪在俄罗斯喀山举行的金砖国家峰会期间会面，表明由于2020年致命的军事冲突而受损的中印关系已开始恢复。

周一，印度和中国表示，两国已就喜马拉雅边境巡安排达成协议。2020年6月，两国军队在边境地区发生了几十年来最严重的冲突。印度媒体报道，至少有20名印度士兵和40多名中国士兵死亡，但中国政府未予证实。中国官方媒体报道承认有4名中国士兵死亡，但数字的真实性受到外界怀疑。

过去四年，虽然莫迪和习近平都参加了国际多边活动，但二人并未举行正式会谈。两人的上一次会谈，是2019年10月在印度南部的马马拉普拉姆镇举行的会晤。2022年11月在巴厘岛二十国集团峰会期间和2023年8月在南非约翰内斯堡举行的金砖国家峰会期间，两人都进行了简短交谈，但双方最终发布了不同版本的谈话内容，表明双方貌合神离。

习近平没有出席2023年9月在新德里举行的二十国集团峰会，这一决定被视为两国关系的又一次挫败。

在两国外长于今年7月会晤并同意加快谈判以缓解边境紧张局势后，双方的外交努力开始取得进展。由于印度将政治关系和商业关系挂钩，预计此次两国领导人的会谈可能会带来更多中国对印度的投资。

自2020年6月发生冲突以来，新德里加大了对来自中国投资的审查，中断了两国之间的直航，并几乎禁止向中国公民发放签证。

（路透社）

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