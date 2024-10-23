习近平与莫迪会谈：妥处矛盾分歧

冲突中国
习近平与莫迪会谈：妥处矛盾分歧2024年10月23日
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（德国之声中文网）中国国家主席习近平周三（10月23日）对印度总理莫迪表示，两国应该加强沟通和合作，妥处矛盾分歧。这是两国领导人五年来首次正式会谈。
习近平与莫迪在俄罗斯喀山举行的金砖国家峰会期间会面，表明由于2020年致命的军事冲突而受损的中印关系已开始恢复。
周一，印度和中国表示，两国已就喜马拉雅边境巡安排达成协议。2020年6月，两国军队在边境地区发生了几十年来最严重的冲突。印度媒体报道，至少有20名印度士兵和40多名中国士兵死亡，但中国政府未予证实。中国官方媒体报道承认有4名中国士兵死亡，但数字的真实性受到外界怀疑。
过去四年，虽然莫迪和习近平都参加了国际多边活动，但二人并未举行正式会谈。两人的上一次会谈，是2019年10月在印度南部的马马拉普拉姆镇举行的会晤。2022年11月在巴厘岛二十国集团峰会期间和2023年8月在南非约翰内斯堡举行的金砖国家峰会期间，两人都进行了简短交谈，但双方最终发布了不同版本的谈话内容，表明双方貌合神离。
习近平没有出席2023年9月在新德里举行的二十国集团峰会，这一决定被视为两国关系的又一次挫败。
在两国外长于今年7月会晤并同意加快谈判以缓解边境紧张局势后，双方的外交努力开始取得进展。由于印度将政治关系和商业关系挂钩，预计此次两国领导人的会谈可能会带来更多中国对印度的投资。
自2020年6月发生冲突以来，新德里加大了对来自中国投资的审查，中断了两国之间的直航，并几乎禁止向中国公民发放签证。
（路透社）
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