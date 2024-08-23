习近平与英国首相斯塔默举行电话通话

中国国家媒体报道称，周五下午，中国国家主席习近平应约同英国首相斯塔默通电话。习近平祝贺斯塔默就任英国首相。英国发表的官方声明中称，斯塔默在通话中表示，希望两国领导人能够进行公开、坦诚和诚实的讨论。

（德国之声中文网）据央视新闻报道，8月23日下午，中国国家主席习近平应约同英国首相斯塔默（Keir Starmer）通电话。

报道称，习近平祝贺斯塔默就任英国首相。

上个月初，英国工党在大选中取得压倒性胜利。工党领袖斯塔默成为英国新任首相。两天后，中国国务院总理李强向斯塔默的当选表示祝贺。

BBC曾在工党胜选后报道称，工党承诺在100天内，会对英国与中国的关系进行全面审查。同时还提出，对中国交往的3C准则：竞争（compete）、合作（cooperate）和挑战（challenge）。

工党批评了保守党在过去14年对华政策的“摇摆不定”，工党的新任外交大臣大卫·拉米（David Lammy）将保守党的对华政策形容为“跷跷板”和“乒乓球”，意为变化无常。

2022年11月，时任英国首相的苏纳克在发表其上任后首个重要外交政策演说时直言英中关系的“黄金时代”已然告终。

“黄金时代”指的是英国前首相卡梅伦执政期间，英国政府以经贸往来为基础，期待深化英中关系的说法。

苏纳克批评过去英国政府的对华政策，并指自己将拒绝“短视近利”与“一厢情愿”的做法，采取“稳健的实用主义”应对。他警告，随着北京对英国利益与价值观构成的“系统性挑战”（systemic challenge）日益尖锐，英国对华态度应有所改变。

法新社报道，根据英国官方公布的数据，至2023年，中国是英国第五大贸易伙伴，但近年来，两国就有关北京加强对前英国殖民地香港的控制争执加深，两国外交关系一直处于冰冷状态。

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习近平：应该以长远和战略眼光看待两国关系

央视新闻报道称，在同斯塔默的电话通话中，习近平表示，“当前，国际形势变乱交织，中英同为联合国安理会常任理事国和世界主要经济体，应该以长远和战略眼光看待两国关系，秉持伙伴定位，加强对话合作，以稳定互惠的中英关系造福两国和世界”。

他说：“中国致力于以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴，坚持走和平发展道路，希望英方客观理性看待中国。”

习近平还表示：“中方愿同英方在相互尊重基础上开展平等对话，增进了解互信，加强发展战略对接，拓展金融、绿色经济、人工智能等领域合作，深化人文交流，让互利共赢成为中英关系的主基调。”

斯塔默：希望两国领导人能够进行公开、坦诚和诚实的讨论

伦敦政府就首相斯塔默和中国国家习近平举行电话通话一事发表声明表示，斯塔默在通话中阐述了伦敦政府的优先事项，包括国家安全、边境安全和经济稳定。

声明写道："作为联合国安理会常任理事国，两国领导人一致认为在气候变化和全球安全等领域密切合作十分重要。” 声明还表示，为了必要时解决和理解存在分歧的领域，例如香港、乌克兰战争和人权问题，斯塔默希望两国领导人能够进行公开、坦诚和诚实的讨论。

声明称，英中两国领导人一致认为需要建立稳定、持续的英中关系。

中方发表的新闻稿中，斯塔默表示“愿重申英方长期坚持一个中国政策立场没有改变”。

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（法新社、路透社）

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