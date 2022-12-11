习近平与哈里斯短暂会晤 同张忠谋「愉快客气」互动

（德国之声中文网）美国副总统哈里斯周六在泰国曼谷出席亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议期间与中国国家主席习近平简短谈话。

一名不具名的白宫官员表示，哈里斯与习近平在APEC峰会闭门会议的场边交换了意见。哈里斯呼应了总统拜登在本周早些时候与习近平会晤时的评论称，中国和美国必须保持开放的沟通渠道，「以负责任地管理我们两国之间的竞争」。

中国外交部发布的简短声明写道，习近平同哈里斯交谈时表示，他同拜登在印尼巴厘岛的会晤「富有战略性和建设性」，「对下阶段中美关系具有重要指导意义」。声明引述习近平称：「希望双方进一步增进相互了解，减少误解误判，共同推动中美关系重回健康稳定的轨道。希望副总统女士为此发挥积极作用。」

美中在一系列问题上发生摩擦，包括贸易技术、台湾及香港议题、新冠疫情、人权及其他问题。本周一，美国总统拜登在印尼巴厘岛的G20峰会期间与习近平进行长达三小时会晤。这是拜登就任总统以来首次与习近平面对面谈话。

美中官员对于修复外交关系抱持积极态度，但并未针对台湾等议题的实质性解决方案做出预测。

习近平和拜登同意美国国务卿布林肯明年初访问中国。这将是2018年以来美国高级外交官首次访华。布林肯在曼谷对记者表示，这些接触旨在确保「竞争不会演变成冲突」，同时研究应对气候变化等全球挑战的合作领域。

美方还表示，希望中国采取更多措施来遏制盟友朝鲜。朝鲜周五试射了一枚洲际弹道导弹，美日官员表示，其射程足以到达美国本土。

一名随哈里斯出访的美国官员表示，中国应利用其影响力说服朝鲜「不要朝挑衅的方向前进，这么做只会破坏区域和世界稳定。」

台湾APEC领袖代表张忠谋在曼谷举行记者会

习近平与台湾APEC领袖代表互动

台湾APEC领袖代表、台积电创办人张忠谋周六在曼谷表示，他周五与习近平在峰会期间短暂问好寒暄，双方有「很愉快的互动」。此外，他也与哈里斯讨论了半导体相关议题。

APEC会议周六落幕后，张忠谋在曼谷召开记者会。在回答记者有关是否与习近平有交流机会的提问时，他回答道：「我们互相问好，我恭喜了他二十大的成功。」

「他跟我讲，他记得我们四年以前曾经在巴纽见面。他问我好，我跟他讲，我去年有过一次髋关节手术，他跟我说你现在看起来气色很好，有这样的互动。都是很愉快很客气的互动。」

在媒体问及是否有向习近平表达对台海安全的关切或是总统想传达的信息时，他表示，「我跟习近平的互动都已经告诉你们了」，至于蔡英文总统希望他传达的，「在我的两篇演讲里头就已经完全谈到了蔡总统要我传达的信息」。

路透社指出，APEC是少数几个中国与台湾同为成员的国际组织，也是历来双边进行对话的少数论坛之一，即便有时只是顺道寒暄。台湾总统蔡英文2016年执政后，中国切断了与台湾正式会谈机制，认为蔡英文是分离主义者。

据台湾媒体报道，此前张忠谋已与美国副总统哈里斯、新加坡总理李显龙、日本首相岸田文雄等人会面。现年91岁的张忠谋是第6次接受总统任命参加APEC会议。他表示自己此次见到的人比2018年巴纽峰会时多，「21个领袖以及领袖代表，我大概这次一半以上都见到，都交换了一点意见。」

虽然张忠谋2018年已从台积电退休，但仍在台湾晶片产业中具有举足轻重的地位。他在记者会上提到，他在与哈里斯互动时谈及了台积电在美国亚利桑那州建设的晶片厂，哈里斯对晶片特别有兴趣，表示非常欢迎台积电在亚利桑那州设厂。张忠谋对哈里斯说，台湾已经邀请了美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）参加12月6日的开幕典礼。他对记者表示，在美国的生产晶片的成本确实比在台湾高，而且至少高50%，但并不排斥把一部分产能移到美国去。

拜习同框! 两人见面说了什么

对俄罗斯施压

若美中关系维持不变，明年美国在旧金山主办APEC峰会时，习近平或将与拜登碰面。

习近平在2017年曾访问美国，与时任总统特朗普在其位于佛罗里达州的庄园会晤，但双边关系后来因贸易、台湾问题、人权和新冠疫情而急剧恶化。

由21个经济体组成的亚太经合组织主要着眼于贸易而非政治议题。但在美国的坚持下，APEC遵循本周G20峰会的模式，处理成员国俄罗斯入侵乌克兰的问题。

APEC在联合声明中表示：「大部分成员强烈谴责对乌克兰的战争，并强调战争正造成巨大的人类苦难，加剧全球经济现存的脆弱性。」

声明也指出，一些与会者对于乌克兰相关局势与制裁持不同的看法和评估。

对于中国与名义上的盟友俄罗斯保持距离，包括拒绝发送军事物资的请求，美国持谨慎乐观的态度。

在与习近平接触的同时，美国避开俄罗斯总统普京，后者缺席了本周在亚洲举行的一系列峰会，而且几乎肯定不会受到旧金山APEC会议的邀请。

哈里斯在曼谷对与会的各国领导人表示，美国将把明年的峰会重点放在提高气候目标上。她要求各国为2023峰会及时制定电力行业减排的新目标，希望多数APEC成员国能提升对碳排放净零的长期承诺。

（路透社、美联社、法新社）

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