习近平下周出访哈萨克斯坦和塔吉克斯坦

中国外交部周日对外宣布，中国国家主席习近平7月2日至6日将出席在阿斯塔纳举行的上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议，并应邀对哈萨克斯坦和塔吉克斯坦进行国事访问。中亚国家传统上属于俄罗斯的“势力范围”，但随着俄罗斯在乌克兰战争中越陷越深，北京在中亚地区的影响力持续加强。

（德国之声中文网）中国外交部发言人华春莹周日（6月30日）宣布，7月2日至6日，中国国家主席习近平将出席在阿斯塔纳举行的上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议，并应哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫、塔吉克斯坦共和国总统拉赫蒙邀请对两国进行国事访问。

2022年9月，中国尚未结束对新冠疫情的严格管制，但是习近平对哈萨克斯坦进行了国事访问。哈萨克斯坦总统托卡耶夫亲自到机场迎接并使用中文与习近平寒暄。

访问期间习近平在与托卡耶夫举行会晤时说：“新冠肺炎疫情发生以来，这是我首次出访，我就选择了哈萨克斯坦，这彰显中哈关系的高水平和特殊性，体现了我们的深厚情谊。”

他说：“哈萨克斯坦是中亚大国和欧亚地区具有重要影响力的国家，我愿重申中国政府高度重视对哈关系，无论国际形势如何变化，中方始终坚持支持哈萨克斯坦维护国家独立，主权、领土完整，坚定支持总统先生为维护国家稳定和发展采取的改革举措，坚决反对任何势力干涉哈萨克斯坦内政，中国永远是哈萨克斯坦值得信赖、倚重的朋友和伙伴。”

哈萨克斯坦人口仅有1940万，是一个地广人稀、石油和天然气蕴含丰富的国家。中国是哈萨克斯坦的第二大贸易伙伴国，2021年首次成为哈第一大出口目的地国。

古道新生 车轮上的丝绸之路 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

在结束了对哈萨克斯坦的访问之后，习近平飞往乌兹别克斯坦出席上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议并对乌兹别克斯坦进行国事访问。北京和莫斯科将上合组织看作是在东亚地区制衡美国的联盟。

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去年5月，习近平在陕西省西安市主持首届中国—中亚峰会。哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫均亲自出席。中方在这场峰会上强调深化与中亚国家之间的经济交流与联系。

峰会上，中国提出扩大与中亚国家之间在能源领域的合作。“中方倡议建立中国—中亚能源发展伙伴关系，加快推进中国—中亚天然气管道D线建设，扩大双方油气贸易规模，发展能源全产业链合作，加强新能源与和平利用核能合作。”

塔吉克斯坦的中国专家 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

今年5月中旬，中国外长王毅访问塔吉克斯坦的时候，塔吉克斯坦外长穆赫里丁对其表示：“2024年两国关系议程的主要问题是计划中的尊敬的中华人民共和国主席对塔吉克斯坦的国事访问。”

塔吉克斯坦总统拉赫蒙在接见王毅时说：“推进对华关系是塔吉克斯坦外交政策的优先方向。塔方坚持一个中国原则坚定不移，认为台湾是中国不可分割的一部分。希望同中方密切高层交往，加强经贸、能源、矿产、交通、农业、绿色工业、人工智能等领域合作，共同打击‘三股势力’，不断拓展和强化塔中全面战略伙伴关系。”

王毅回应称：“中方积极支持总统先生提出的能源、交通、农业、工业化四大发展战略，重视塔方合作需求，致力于拓展新兴产业合作，帮助塔方提升经济发展水平。愿同塔方深化安全合作，坚决打击一切形式的恐怖主义。”

俄罗斯被迫开放“传统势力范围”

路透社指出，中亚是中国“一带一路”发展倡议的重要环节。

该倡议以及中国在中亚地区的经济渗透曾引起俄罗斯方面的不安。俄罗斯将中亚地区视作自己的势力范围。哈萨克斯坦及其邻国都希望在不惹恼莫斯科的前提下吸引来自中国的投资。

有分析看法认为，深陷乌克兰战争的俄罗斯对中国的依赖越来越大，也因此不得不向中国开放自己的“传统势力范围”——中亚地区。

拟建的中吉乌铁路全长约523公里，其中中国境内213公里，吉尔吉斯斯坦境内260公里，乌兹别克斯坦境内约50公里。 图像来源: Studio HH

2022年9月，中国国家主席习近平在访问乌兹别克斯坦，参加上海合作组织峰会期间，中国、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦有关部门签署了《关于中吉乌铁路建设项目（吉境内段）合作的谅解备忘录》。

今年6月，三国代表又就该项目在北京举行了三国政府间协定签字仪式。

事实上，中吉乌三国早在1997年就签订了关于连接三国铁路的备忘录，但一直受到俄罗斯阻碍。直至2022年俄罗斯因入侵乌克兰遭欧美制裁，为拉拢中国与中亚国家，2022年5月30日俄罗斯总统普京与吉尔吉斯总统扎帕罗夫会面时，扎帕罗夫向普京表示“中吉乌铁路像空气和水一样重要”，普京同意不再阻碍后才得以顺利推进。

这条拟建的铁路全长约523公里，其中中国境内213公里，吉尔吉斯斯坦境内260公里，乌兹别克斯坦境内约50公里。根据智库格鲁吉亚战略与国际研究基金会（GFSIS）2022年发表的的一项分析，这条新铁路线被认为是亚欧之间的最短路径，货物运输时间仅需15天。迄今为止，中国货物主要通过哈萨克斯坦和俄罗斯，即所谓的“北方走廊” ，走铁路运往欧洲。《国际铁路杂志》（International Railway Journal）指出，新铁路将使中国和欧洲之间的距离缩短900公里。

（法新社等）

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