 “习近平下台！”乌鲁木齐大火引爆民众不满情绪 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.11.2022

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时政风云

“习近平下台！”乌鲁木齐大火引爆民众不满情绪

11月26日晚间，中国多个地区传出主要以大学生和年轻人为主的抗议活动，目标直指中国政府的严苛防疫措施。在上海悼念乌鲁木齐火灾遇难者的现场，人们除了要求结束封控之外，还极为罕见地出现要求政府下台的激烈口号。

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