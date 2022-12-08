“习近平下台！”乌鲁木齐大火引爆民众不满情绪

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11月26日晚间，中国多个地区传出主要以大学生和年轻人为主的抗议活动，目标直指中国政府的严苛防疫措施。在上海悼念乌鲁木齐火灾遇难者的现场，人们除了要求结束封控之外，还极为罕见地出现要求政府下台的激烈口号。
镇压或许在技术和战术上能够继续取得成功，但无法掩盖体制的失败。他们无法逮捕所有的学生、中产阶级和工人。人民已经起来，对当权者发出了嘘声，这不是任何一个镇压体制能够消灭的。他们在清零和镇压中，失去了人民。
德国之声采访了中国艺术家、异议人士艾未未，讨论中国最近发生的反封控抗议活动。艾未未说，中国此前的防疫管制是“历史上前所未有的”，“人们想回归正常生活”。
多项放松防疫限制的措施显示，中国正在放弃过去的“清零”政策。钟南山表示，预计明年上半年中国能够恢复到疫情前生活状态，并强调预防重心要从预防感染转到预防重症。彭博社则注意到，本周在黄山开会的IMF等国际组织领导人似乎获准不用隔离。
12月4日，包括乌鲁木齐在内的又一批中国城市宣布放松防疫管制。不过，鉴于中国老年人接种率偏低，中国不太可能在明年3月前大幅度重新开放。
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