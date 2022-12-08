“习近平下台！”乌鲁木齐大火引爆民众不满情绪

客座评论：中国领导层的大麻烦才刚刚开始

镇压或许在技术和战术上能够继续取得成功，但无法掩盖体制的失败。他们无法逮捕所有的学生、中产阶级和工人。人民已经起来，对当权者发出了嘘声，这不是任何一个镇压体制能够消灭的。他们在清零和镇压中，失去了人民。