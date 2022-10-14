“习近平下台！”乌鲁木齐大火引爆民众不满情绪

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11月26日晚间，中国多个地区传出主要以大学生和年轻人为主的抗议活动，目标直指中国政府的严苛防疫措施。在上海悼念乌鲁木齐火灾遇难者的现场，人们除了要求结束封控之外，还极为罕见地出现要求政府下台的激烈口号。
乌鲁木齐火灾酿成的悲剧让中国民众的愤怒升级，并通过抗议行动和网络言论表达不满。多个城市发生群体示威和警民冲突。
周日凌晨发生在上海乌鲁木齐路的民众自发抗议行动，让不少中国人感到震撼。尽管官方媒体对此噤声，管控下的社交媒体也被全面审查，中文网民当中还是掀起了热议。
新疆乌鲁木齐一场大火，在过去两天於中国各地点燃了反「清零政策」的示威浪潮。几位26日深夜参与上海一场公开示威的民众告诉德国之声，多数示威群众的诉求，是要求北京下架「清零政策」。
在世界上大多数地区都早已进入和新冠病毒共处模式之时，中国仍然坚持严格的“动态清零”防疫政策不放松。随着连日来全国新增感染数字不断刷新纪录，各地的封控也层层加码，民众的怨气不断累积，在不少地方都发生了抗议事件。
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