 “习近平下台！”乌鲁木齐大火引爆民众不满情绪 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.11.2022

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时政风云

“习近平下台！”乌鲁木齐大火引爆民众不满情绪

11月26日晚间，中国多个地区传出主要以大学生和年轻人为主的抗议活动，目标直指中国政府的严苛防疫措施。在上海悼念乌鲁木齐火灾遇难者的现场，人们除了要求结束封控之外，还极为罕见地出现要求政府下台的激烈口号。

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22.11.2022 BEIJING, CHINA - NOVEMBER 22: An epidemic control worker is dressed in protective equipment to prevent the spread of COVID-19 while standing on a nearly empty road in the Central Business District during rush hour, after most workers were expected to work from home, on November 22, 2022 in Beijing, China. In an effort to try to bring rising cases under control, the local government on Friday closed many restaurants for inside dining, switched schools to online studies, and asked people to work from home. Though the government recently revised its COVID strategy, it has said it will continue to stick to its strict zero tolerance policy with mandatory testings, quarantines and lockdowns in many areas in an effort to control the spread of the virus. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

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