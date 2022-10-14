“习近平下台！”乌鲁木齐大火引爆民众不满情绪

京沪等地爆发街头抗议 上海示威者：习近平下台！

新疆乌鲁木齐一场大火，在过去两天於中国各地点燃了反「清零政策」的示威浪潮。几位26日深夜参与上海一场公开示威的民众告诉德国之声，多数示威群众的诉求，是要求北京下架「清零政策」。