习近平三年来首访金融中心上海 强调深入推进长三角一体化发展

（德国之声中文网）据中国官方新华网报道，习近平周二（11月28日）和周三在上海视察了上海期货交易所、一个展示上海科技创新的展览以及一个政府补贴的租房社区中心。

新华社《学习进行时》称上海是改革开放的前沿阵地，称"习近平总书记十分关心上海的发展，对上海这个我国改革开放排头兵、创新发展先行者寄予厚望"。

从图像来看，陪同习近平采访的包括负责中共日常事务的中央办公厅主任蔡奇、副总理何立峰以及上海市委书记陈吉宁、市长龚正。

中国国家电视台发布的视频中，习近平参观了一个仿人机器人以及展示中国集成电路技术的展区。这是他一直推动现代化和自给自足的一个领域。

此外，视频还显示，习近平参观了上海闵行区一个保障性住房的居住点。近来数月，中国政府承诺加强保障性住房。在上海这样的大城市，住房价格居高不下。

周四，习近平在上海主持召开深入推进长三角一体化发展座谈会。在座谈会上他强调，深入推进长三角一体化发展，“要紧扣一体化和高质量这两个关键词，带动整个长江经济带和华东地区发展，形成高质量发展的区域集群。”他强调，长三角区域要加强科技创新和产业创新跨区域协同，要积极推进高层次协同开放，要加强生态环境共保联治，要着力提升安全发展能力。

一年前上海爆发反对清零政策抗议

这是自2020年10月以来，习近平首次视察上海。一年前的这一时间，上海爆发了反对新冠清零政策的街头抗议。

习近平此次视察也正值上海自贸区成立十周年。这是经济改革的一个试验，不过，最初的目标——让货币自由流动、让国际贸易更容易还难以达成。

上海是中国最大的外商聚集地。特斯拉、迪士尼、欧莱雅都在此设址。不过，去年长达两个月的新冠封城措施，让这座城市的经济和全球声誉备受打击。

习近平此次前往上海也正值外商、私人投资者对中国经济信心减弱之际。中国过去的新冠政策以及多年来对从科技到房地产各领域的监管打压，是其中的原因。中国政府今年初开始放松这些打压措施。

中国总理李强就任以来也对外企以及本国企业家强调将坚持改革开放。然而，鉴于今年以来中国推出更广泛的反间谍法，对咨询公司的突击搜查，以及缺乏提振信心的措施，外界对此持质疑态度。

（路透社）

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