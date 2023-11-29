 习近平三年来首访金融中心上海 强调深入推进长三角一体化发展 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.11.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

习近平三年来首访金融中心上海 强调深入推进长三角一体化发展

中国国家主席习近平视察了上海期货交易所、科技成果展和一个保障性住房中心并主持召开深入推进长三角一体化发展座谈会。一年前，上海曾爆发罕见的反对清零政策抗议。去年长达两个月的封城让这个城市的经济和国际声誉都备受打击。

China | Nach dem Lockdown in Shanghai

（德国之声中文网）据中国官方新华网报道，习近平周二（11月28日）和周三在上海视察了上海期货交易所、一个展示上海科技创新的展览以及一个政府补贴的租房社区中心。

新华社《学习进行时》称上海是改革开放的前沿阵地，称"习近平总书记十分关心上海的发展，对上海这个我国改革开放排头兵、创新发展先行者寄予厚望"。

从图像来看，陪同习近平采访的包括负责中共日常事务的中央办公厅主任蔡奇、副总理何立峰以及上海市委书记陈吉宁、市长龚正。

中国国家电视台发布的视频中，习近平参观了一个仿人机器人以及展示中国集成电路技术的展区。这是他一直推动现代化和自给自足的一个领域。

此外，视频还显示，习近平参观了上海闵行区一个保障性住房的居住点。近来数月，中国政府承诺加强保障性住房。在上海这样的大城市，住房价格居高不下。

周四，习近平在上海主持召开深入推进长三角一体化发展座谈会。在座谈会上他强调，深入推进长三角一体化发展，“要紧扣一体化和高质量这两个关键词，带动整个长江经济带和华东地区发展，形成高质量发展的区域集群。”他强调，长三角区域要加强科技创新和产业创新跨区域协同，要积极推进高层次协同开放，要加强生态环境共保联治，要着力提升安全发展能力。

一年前上海爆发反对清零政策抗议

这是自2020年10月以来，习近平首次视察上海。一年前的这一时间，上海爆发了反对新冠清零政策的街头抗议。

习近平此次视察也正值上海自贸区成立十周年。这是经济改革的一个试验，不过，最初的目标——让货币自由流动、让国际贸易更容易还难以达成。

上海是中国最大的外商聚集地。特斯拉、迪士尼、欧莱雅都在此设址。不过，去年长达两个月的新冠封城措施，让这座城市的经济和全球声誉备受打击。

习近平此次前往上海也正值外商、私人投资者对中国经济信心减弱之际。中国过去的新冠政策以及多年来对从科技到房地产各领域的监管打压，是其中的原因。中国政府今年初开始放松这些打压措施。

中国总理李强就任以来也对外企以及本国企业家强调将坚持改革开放。然而，鉴于今年以来中国推出更广泛的反间谍法，对咨询公司的突击搜查，以及缺乏提振信心的措施，外界对此持质疑态度。

（路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

A Chinese flag is set to half mast at Tiananmen Square to mourn the death of former Premier Li Keqiang, in Beijing Thursday, Nov. 2, 2023. (Kyodo News via AP)

德语媒体：习近平为何如此紧张？ 02.11.2023

天安门广场戒备森严，成千上万的警员在北京市内巡逻警戒。网络上一些同中国前总理李克强相关的视频和贴文被悉数删除，一首并不热门的歌曲也突然遭禁。一位前总理的突然离世，为什么会让北京如临大敌呢？

BEIJING, CHINA - MAY 22: Chinese Premier Li Keqiang bows at the end of his speech during the opening of the National People's Congress at The Great Hall Of The People on May 22, 2020 in Beijing, China. China is holding now its annual Two Sessions political meetings, that were delayed since March due to the Covid19 outbreak. (Photo by Andrea Verdelli/Getty Images)

客座评论：李克强——改革开放的最后殉道者 28.10.2023

时评人林飞认为，李克强作为党内幸存的最后一个派系力量代表与习近平共治十年，如李鸿章一般修修补补，也没有撑过卸任后的一年，不能不说颇有一些舍身成仁的悲剧色彩，成为中国改革开放路线的最后殉道者。

10/10/2014 **(FILES) Chinese Prime Minister Li Keqiang (L) and German Chancellor Angela Merkel (R) lean towards each other as they address a press conference after an agreement signing ceremony at the Chancellery in Berlin on October 10, 2014. Former Chinese premier Li Keqiang has died after suffering a heart attack, state media reported on October 27, 2023. (Photo by ODD ANDERSEN / AFP)

客座评论：浮士德的悲歌——忆有关李克强总理二三事 03.11.2023

中国前总理李克强骤然离世，可谓象征改革开放之后，中国一代知识菁英社会理想的黯然收场。并且，从某种意义而言，这也是秉持“太初有为”、努力改变社会，却最终理想未竟的浮士德式悲剧。旅德学者吕恒君记下李克强与德国的三次交集。

广告

媒体看中国

习近平在APCE峰会期间在商界发言演说（2023.11.15）

德语媒体：战争又成了值得去做的一件事

《法兰克福汇报》认为，美国的霸主地位正在结束，但新的秩序尚未成形，这为战争带来契机。《商报》观察和分析了中国向安理会提出五点解决中东冲突的建议。