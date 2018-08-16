 习近平一番话 游戏股票全跌花 | 经济纵横 | DW | 31.08.2018

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经济纵横

习近平一番话 游戏股票全跌花

习近平立志要从政府宏观的层面改善青少年视力。发出明确指示后，中国各大部们推出了一系列举措。而首先“中刀”的，是中国的各大游戏开发商。

GamesCom 2014 China Spieler (DW/J. Ju)

电子游戏 是许多中国青少年的主要娱乐方式（资料图片）

（德国之声中文网）法新社周五（8月31日）报道称，中国电子游戏公司的股票于当日暴跌。此前政府公布了一项为了防止儿童视力下降，而控制网络游戏数量的计划。

8月28日，中国各大媒体纷纷报道了中国主席习近平最近做出的"重要指示"。习近平指出，中国学生近视呈现高发、低龄化趋势，严重影响孩子们的身心健康，"这是一个关系国家和民族未来的大问题，必须高度重视，不能任其发展。"

习近平做出上述表态后，中国教育部、国家卫生健康委员会等八个部门联合印发了《综合防控儿童青少年近视实施方案》。《实施方案》提出，到2023年，力争实现全国儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上，近视高发省份每年降低1个百分点以上。到2030年，实现儿童青少年新发近视率明显下降、视力健康整体水平显著提升，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38%以下，初中生近视率下降到60%以下，高中阶段学生近视率下降到70%以下。

DW.COM

几个月来，中国监管部门冻结游戏版号审批，停止发放新版号。知情人士表示，一大原因是监管机构的内部重组。对于中国游戏市场而言，这意味着什么？ (26.08.2018)

玩电脑游戏过度是不是疾病？世界卫生组织对此作出了明确表示。但它的决定不是没有争议。 (18.06.2018)

是不是第一代电游玩家都已经长大成人了？人们对于游戏的要求似乎越来越高：要有更多的人物，更有趣更原创的故事情节。创意叙事已经不再是独立游戏的专属特长了。 (27.08.2017)

为实现这一目标，《实施方案》明确了八个部门防控近视的职责和任务。除了增加儿童青少年户外活动和体育锻炼场地设施以外，还包括"实施网络游戏总量调控，"控制新增网络游戏上网运营数量，"探索符合中国国情的适龄提示制度"，采取措施限制未成年人使用时间。

中国游戏商的"黑色星期五"

法新社报道称，相关消息一出，中国几大游戏内容提供商的股票价格纷纷大幅下跌。腾讯控股在香港股市的价格一天内下滑了近5%。另一家游戏内容产商"完美世界"的股价在深圳市场的当日最高跌幅接近9%。该公司曾经在美国纳斯达克上市。

其它一些更小的游戏内容生产商在深圳股市上也大幅跌落。游族网络的股价于周五当日下跌了7.61%。四川迅游网络科技股份有限公司的股票收盘时达到了10%的跌停限制。掌趣科技的股票跌幅也超过7%。

而就在中国政府官方正式推出改进儿童视力的各项措施之前，中国监管部门已经冻结了游戏版号审批。据路透社报道，2017年，中国有关部门共批准了 9651个中外游戏。今年1月至3月，又向1982个中外游戏开绿灯，而此后审批停滞。

彭博社8月中旬报道称，停滞的一个原因是监管机构今年3月展开重组。在过渡期，各部门的态度趋于保守。此外，当局也担忧游戏存在暴力、赌博等问题。今年3月，国务院拿出了新的机构改革方案，其中就包括新闻出版总署和广电总局合并，文化部和旅游部合并。

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谁说痴迷电游是不务正业？

腾讯8月15日公布了今年第二季度财报，净利润为178.67亿元，同比下降2%。据中国媒体报道，这是腾讯13年来单季净利润首次出现下滑。而引起业绩下滑的主要是游戏业务。一些分析师认为，腾讯因为业务面广所以抗得住这种净利润的负增长，但是更加依赖游戏上线的小一些游戏公司则岌岌可危。

开发端游、手游、页游的富春科技今年7月表示，因为游戏无法按计划发布，该公司今年上半年出现亏损。在习近平要求保护儿童视力的呼吁公开之前，各大游戏公司的股票就已经经历了一轮跌幅。

针对中国官方准备推出的控制新增网络游戏上网运营数量，保护青少年视力的举措。中国民众的反应不一。名为"我是幸运的朱迪小兔兔"的新浪用户表示："完了，这个时候了还在用这个思想管经济，天惹。"名为"爱老虎nan"的用户说："游戏公司某些游戏毁了少年的三观，令他们变得冷血，麻木，救救孩子们！！"。而名为"灼眼的丘比"的用户则表示："我们在现实中一无所有，现在他们还想夺走这最后的绿洲"。

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