 习调整“九二共识”　有一中沒各表？ | 评论分析 | DW | 02.01.2019

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评论分析

习调整“九二共识”　有一中沒各表？

习近平喊出五大对台政策，两岸政策变调了还是旧调重弹？在统一的主旋律下，谁会受惠、谁会受压？《德国之声》邀请了两位台湾学者逐一拆解这盘棋局。

Taiwan Taichung Demonstration Anti China Annäherung (Getty Images/AFP/S. Yeh)

两岸合作长久以来都是敏感议题，时而惹引「亲中」争议。图为2009年台湾一次示威抗议两岸高层会面。

(德国之声中文网) 中国国家主席习近平提出五大对台方针，「统一」成为这篇演说的主调，出现数十遍之多。反观中方在两岸议题上经常强调的「九二共识」，提及次数寥寥可数。

台湾政治大学东亚研究所名誉教授丁树范接受《德国之声》访问分析，中方两岸政策已经出现微妙的变调﹕「愈来愈多把重点放在统一，愈来愈不强调九二共识。某种程度他把九二共识做了调整，我们认知的是『一中各表』，但他在一中以外还加了朝向统一，是很大的转变。」

丁树范指出，习近平倡议两岸推举代表协商两岸未来制度安排，是他首次提出台湾「两制」的具体方案，意图寻求突破。「他内心有急迫感，如果要在中共二十大时有业绩，更须在台湾问题上取得进展。」

台湾成功大政治系教授洪敬富也指出，双方对九二共识的歧义愈来愈大。他向《德国之声》表示﹕「北京愈来愈压缩各自表述，也就是只有一中原则，和平统一会更多地提上政治议程。」

Bildkombo - Taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen vs Chinesichen Präsidenten Xi Jinping (Reuters/T. Siu, picture-alliance/Xinhua/L. TAo)

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武统警告味濃对象放眼国际

对于习近平此时再提武力统一选项，丁树范认为在两岸关係愈加複杂、美中关係恶化之下，中国担心美国放弃一中原则，因而「先打预防针」。

他指如果台方做了挑衅性举动，或许如九十年代台海危险般展现军事动作，但相信直接攻打台湾的可能性不大。

洪敬富同意，短期内不会有武统威胁。他认为这篇演说是藉着九合一选举后的「新民意」再打经济融合牌，但是对象不只台湾，还包括美欧等亲台国家﹕「他想告诉国际社会，不用担心两岸融合会折损你们的经济利益，但同时也警告不要轻举妄动，中国不容许分裂。」

Taiwan Kommunalwahlen in Kaohsiung | Han Kuo-Yu (picture-alliance/AP Photo)

学者认为习近平一再强调两岸统一，对蓝营造成更大压力。图为韩国瑜代表国民党竞逐高雄市长一幕，国民党在九合一选举大胜。

帮忙或帮倒忙？

习近平和蔡英文两天以来互相叫阵，蔡英文甚至明言不曾接受九二共识和一国两制。丁树范认为现时两岸都已把彼此的台阶拆掉，中共和民进党冰冻的关係恐怕陷入更大困窘当中。

然而，这并不代表这必定对国民党有利。他分析﹕「如果2020年国民党回朝，他会施予很大压力。现在两岸关係下九二共识已完全不够了，如果国民党执政续提九二共识，想跟大陆恢復马政府时代的对话，习近平的叫价会更高并要求具体承诺迈向统一。」

与丁树范一样，他也认为未来压力更大的会是在野阵营﹕「国民党希望多谈经济、少谈意识形态，但目前迴旋空间愈来愈小。就像国王的新衣，北京已经说没有穿但国民党还一直说有，这会令他很难堪。」

虽然习近平开出与各政党代表协商的叫价，但洪敬富认为在一中前题下，中共的合作对象仍只限于泛蓝光谱，并没有要与民进党破冰的打算。观乎两人的口吻，洪敬富说双方都没有伸出橄榄枝，仅是各说各话。他预期﹕「他想把统一战线拉大加深，包括不承认你的中央政府主权、令政党和社会更对立、更有策略地推两岸经济统一，然后水到渠成在2020年换人。」

李芊/杨威廉（發自台北）

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