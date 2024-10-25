习莫会后中印关系将怎样发展？

金砖喀山峰会期间上演了习莫会，之前中印双方就边境冲突问题达成了一致。但这些能否带来双边关系的迅速改善，化解两国之间存在的深刻的不信任？

（德国之声中文网）中印两国领导人在金砖峰会期间举行了会晤，此举似乎显示两国正在"重启"外交。印度总理莫迪和中国国家主席习近平都公开承诺愿意改善双边关系，并对最近就解决喜马拉雅地区领土争端的进展表示了赞赏。

习近平说，中印两国都是拥有悠久历史的文明古国，都处在现代化进程和快速发展的阶段，双方应秉持"伙伴重于竞争对手"的原则。莫迪则呼吁中印作为全球人口最多的两个国家，应当"相互信任、相互尊重和理解对方的情感 "。

边境冲突仍是主要障碍

中印领导人会晤前夕，双方就极富争议的边境地区巡逻问题达成了协议。尽管中印两国的竞争已深入到各个方面，但边境冲突被视为导致两国外交关系冻结的导火索。2020年6月的那次边境冲突中，有20名印度士兵以及数名中国士兵丧生。在喀山峰会之前，尽管双方在其他国际会议期间有过短暂接触，但莫迪和习近平二人一直未举行正式会谈。

根据媒体报道，新近达成的边境协议将允许印度军队重返德普桑(Depsang，阿克赛钦地区)和迪姆乔科(Demchok)这两个主要摩擦地区，恢复在那里的巡逻。具体细节尚待澄清，但值得注意的是，中国在习莫会谈的通报中未使用"协议"一词，而是称之为"解决有关问题的重要进展"。据新华社报道，"莫迪就改善和发展两国关系提出设想和建议，习近平对此表示原则赞同。

和缓仍需时日

印度外交部国务秘书米斯里（Vikram Misri）表示，中印两国首先聚焦"脱离接触"，在"适当时机"讨论进一步缓和和撤军事宜。他表示，"我们需持续努力，确保协议的机制能够防止类似冲突再次发生。"

专家们对双方改善关系的意愿表示欢迎，但同时指出习莫会并不会让双边关系迅速恢复正常。印度中国问题研究所名誉主任阿查里亚（Alka Acharya）对德国之声表示，"我们不指望奇迹发生，需要继续对话，努力改善关系。"

阿查里亚认为，金砖组织在幕后为弥合中印分歧发挥了重要作用。她说，"俄罗斯的斡旋至关重要。如果中印无法对话，金砖将失去根基，也会在上海合作组织（SCO）中留下一个明显的缺口。"

金砖国家包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非，去年扩员后加进埃及、埃塞俄比亚、阿联酋和伊朗，九国人口总数约占全球的一半，经济总量约是全球的35%，高于发达国家的俱乐部七国集团。

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金砖让中印在全球南方议题上站在了同一平台

尽管中俄推动金砖成为抗衡西方G7集团的力量，但其他成员在此的态度较为低调。各国的政治体制各异，印度、巴西和南非为民主国家，而中俄则为集权国家。这种差异加上其他因素使金砖往往难以作为统一的政治或经济力量发挥作用。

阿查里亚指出，"多边组织对印度非常重要，他们不会将平台完全让给中国。而俄罗斯则是非常关键的伙伴。"

印度尼赫鲁大学的孔达帕利（Srikanth Kondapalli）教授表示，"在金砖这样的论坛上，俄罗斯希望中印团结起来，扩大多极阵营，缓解制裁压力并减少对美元作为储备货币的依赖。"

印度前外交官奇诺伊（Sujan Chinoy）对德国之声表示，喀山上演的莫习会可能"为在多个领域实现印中正常化铺平道路"。他认为，恢复直航、缩小贸易逆差、恢复签证服务等都有助于中印关系正常化，并强化双边联系。

他还指出，金砖机制让印度和中国在全球南方的发展议题上站在了同一平台，他们都期望这两个亚洲大国发挥更大的领导作用。

奇诺伊说，近年来，中印多边合作的领域有所缩小，因此，金砖和上合组织可以提供契机，在打击恐怖主义、应对气候变化、绿色转型以及全球机构改革等关键议题上，重建合作的空间。

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