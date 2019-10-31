“习特会”或在爱荷华州举行

（德国之声中文网）因智利取消原定本月在该国举行的亚太经合组织峰会，美中两国正在就第一阶段贸易协议寻找新的签署地点。据路透社报道称，美国总统特朗普当地时间周五（11月1日）在美国白宫向记者表示："我们正在探讨多个签署地点，其中包括爱荷华州。"

美国爱荷华州在这场持续了一年多的中美贸易争端中损失尤为惨重。该农业大州也是明年美国总统大选的关键州之一。当被问及中国国家主席习近平届时是否会同意签署协议，特朗普回答称："他会愿意的。" 他还透露，两国为了达成贸易协议的谈判进展顺利。

白宫经济顾问库德洛（Larry Kudlow）也表示，在时间计划安排上应该基本不会再有变化，他希望两国在本月之内可以达成协议。他补充道，有关农业、金融服务和汇率的协议已基本上完成，在有关窃取知识产权的问题上也取得了"巨大的进展"，尽管这方面还有一些工作仍未完成。他还表示，棘手的技术转让问题可能会推迟到第二阶段贸易协议中。

美国国家贸易委员会主任纳瓦罗（Peter Navarro）在接受美国"福克斯商业新闻频道"采访时指出，结束美中贸易争端总共需要三个阶段。他解释说，两国协议的关键是一种执行机制，它允许美国对任何违反协议的行为征收关税，而不用担心遭到北京方面的报复。

美国爱荷华州是重要的农业出口州

中方：双方保持密切沟通

中国外交部发言人耿爽周五在主持例行记者会上也被问及中美两国 贸易谈判的进展问题。他回答说："中美双方一直就经贸问题保持着密切的沟通。10月10日至11日，双方举行了第13轮中美经贸高级别磋商。25日，双方牵头人进行了通话。今天，双方牵头人将再次进行通话。目前磋商进展顺利，双方将按原计划继续推进磋商等各项工作。我们希望双方能在相互尊重、平等互利的基础上找到妥善解决经贸问题的办法。 至于你关心的中美元首会晤问题，我想指出的是，两国元首一直通过各种方式保持着联系。"

另外，耿爽称有关中美领导人将在澳门会面的说法纯属臆测。

世贸裁定中国可对36亿美元美国商品加征关税

就在美中双方均表示贸易磋商进展顺利的同时，世界贸易组织（WTO）于周五裁定，因美国政府未能遵守裁决取消对中国的反倾销税，中国每年可以对最高达36亿美元的美国商品征收关税。

据美联社报道，这是世贸组织首次针对贸易争议授权中国加征关税。美中两国在迄今为止的贸易的争端中已分别向对方价值数千亿元的商品实施关税，但均未通过世贸组织解决双边贸易纠纷。

约六年前，中国向世贸组织提起申诉，要求对超过70亿元的美国商品实施报复性关税。世贸组织此次的判罚金额是该机构历史上排名第三高的裁决，大约是中国要求金额的一半。该裁定结果意味中国向美国实施的关税可高于目前世贸组织规定的额度，还能决定实施关税的产品与产业。目前尚不清楚，该项裁定是否会对中美正在进行的贸易谈判造成影响。