习拜会后 中美商务部长举行首轮会谈

（德国之声中文网）中方发布的一份声明中称，王文涛在旧金山告诉雷蒙多："双方讨论经贸领域国家安全边界问题十分重要。" 中美这两个世界上最大的经济体曾互为对方的最大贸易伙伴，虽然两国政府都公开反对"脱钩"，但中国现在明显加强了同东南亚国家的贸易往来，而美国同邻国加拿大和墨西哥的经贸关系也变得更加紧密。

中国商务部的官网发表声明写道，"王文涛就美对华半导体出口管制最终规则、制裁打压中国企业、双向投资限制、301关税等表达关切。"

美国总统拜登保留了上届特朗普总统时期对大量中国产品征收额外关税，并以国家安全为由，发布了高端半导体及其制造设备对华出口的限制。

去年，由于美国对中国消费品需求激增，而中国对美国农产品及能源的需求也大幅提升，中美双边贸易额达到了创纪录的6900亿美元。



不过，今年中美双方经贸往来的热络程度明显降温。美国商务部统计部门提供的数据显示，今年前九个月，中美贸易额同比减少了1040亿，降幅高达19%。

中国商务部称，中美商务部长还商定，两国商务部将于明年一季度举行商贸工作组副部级对话的首次会议。

这是美国商务部长雷蒙多今年八月访华，并同中方就建立交流机制达成共识后，中美商务部长举行的首次直接会晤。



王文涛同雷蒙多举行会谈前，中国党和国家领导人习近平已于周三同美国总统拜登举行了会谈。中美峰会期间，习近平批评美方试图以"小院高墙"的遏制战略限制中国获得高科技产品。

周五，中国外交部的例行新闻会上，发言人毛宁也对美国遏制科技产品对华出口的做法提出批评："美方应当停止将经贸科技问题政治化、工具化、武器化，停止扰乱全球产供链稳定。"



（综合报道）

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